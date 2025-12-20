science
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 11:42
Σεισμός στην Αττική: Ασθενής σεισμική δόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν εγκύους και βρέφη
Επιστήμες 20 Δεκεμβρίου 2025 | 09:40

Πώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επηρεάζουν εγκύους και βρέφη

Η κλιματική αλλαγή συνιστά μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, με δυσανάλογες επιπτώσεις σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Spotlight

Η κλιματική αλλαγή αναδεικνύεται σε μία από τις σοβαρότερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως, με επιπτώσεις που πλήττουν δυσανάλογα τις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ανάμεσά τους, οι έγκυες γυναίκες και τα νεογνά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κινδύνου, καθώς η αυξανόμενη έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες συνδέεται με σοβαρές επιπλοκές. Παρά την τεκμηρίωση των επιπτώσεων, κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διεπιστημονική συνεργασία και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, ώστε να σχεδιαστούν αποτελεσματικές πολιτικές προστασίας της υγείας της μητέρας και του βρέφους σε ένα μεταβαλλόμενο κλιματικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε διήμερο workshop με αντικείμενο την επιλογή κατάλληλων δεικτών για την παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία, με έμφαση στην έκθεση της εγκύου και του βρέφους σε υψηλές θερμοκρασίες.

Η δράση υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HIGH Horizons, υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας και σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στο workshop συμμετείχαν εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και φορέων δημόσιας υγείας και διεθνών οργανισμών.

H Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε έξι ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο του Climate-Health Cluster, μεταξύ των οποίων και το HIGH Horizons· στο πλαίσιο του οποίου διοργανώθηκαν το workshop και στη συνέχεια η ετήσια συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στην Αθήνα.

Οι επιπτώσεις των υψηλών θερμοκρασιών

Όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Καθηγήτρια Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βαρβάρα Μουχτούρη, στο πλαίσιο του έργου HIGH Horizons, το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διεξάγει προοπτική μελέτη κοόρτης γεννήσεων, με στόχο την εις βάθος κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών μέσω των οποίων η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζει την υγεία των εγκύων, των νεογνών και των βρεφών.

«Η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες κατά την εγκυμοσύνη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, θνησιγένειας, νεογνών μικρών για την ηλικία κύησης, σακχαρώδη διαβήτη κύησης, πρόωρης ρήξης εμβρυϊκών υμένων, καθώς και υπερτασικών και καρδιαγγειακών επιπλοκών κατά την κύηση. Παρά τα τεκμηριωμένα αυτά ευρήματα, παραμένουν σημαντικά κενά γνώσης σχετικά με την ποσοτικοποίηση του κινδύνου, τις κρίσιμες περιόδους ευαλωτότητας και τα υποκείμενα βιολογικά μονοπάτια».

Κατά τη διήμερη συνάντηση των εταίρων του προγράμματος High Horizons παρουσιάστηκαν ερευνητικά δεδομένα και καλές πρακτικές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την επαρκή ενυδάτωση, την αποφυγή έκθεσης σε υψηλές θερμοκρασίες, τη χρήση ελαφρού και κατάλληλου ρουχισμού, καθώς και την προσαρμογή της καθημερινής δραστηριότητας. Παρουσιάστηκαν επίσης παρεμβάσεις σε επίπεδο κτηρίου και διαβίωσης, όπως ο επαρκής αερισμός, η σκίαση, η θερμική μόνωση και η χρήση δροσερών χώρων. Ακολούθησε συζήτηση για την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης, της ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας και της ευαισθητοποίησης του κοινού.

Η σημασία της πρόληψης και της προστασίας των ευάλωτων πληθυσμών

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, καθηγητής Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι η κλιματική αλλαγή συνιστά μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, με δυσανάλογες επιπτώσεις σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Τόνισε, επίσης, τον ρόλο του ΕΟΔΥ στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που μπορούν να υποστηρίξουν τεκμηριωμένες πολιτικές υγείας.

Στον χαιρετισμό της, η κυρία Φωτεινή Κουλούρη, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του υπουργείου Υγείας αναφέρθηκε στη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας και της αξιοποίησης της επιστημονικής τεκμηρίωσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία της μητέρας και του βρέφους.

Ο συντονιστής του έργου HIGH Horizons καθηγητής Stanley Luchters ανέφερε: «Η εκδήλωση, στο πλαίσιο του έργου HIGH Horizons, επικεντρώθηκε στην αναζήτηση λύσεων για την παρακολούθηση των δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία των εγκύων, των γυναικών μετά τον τοκετό και των παιδιών τους, ως αποτέλεσμα της αύξησης της θερμοκρασίας του εξωτερικού περιβάλλοντος. Πέρα από την αποτίμηση τόσο των δεδομένων της Ελλάδας, όσο και άλλων κρατών παγκοσμίως, το έργο εφαρμόζει πιλοτικά αποτελεσματικές λύσεις σε επίπεδο κοινοτήτων και του τομέα υγείας, με στόχο την προστασία των εγκύων και των παιδιών από τις παγκοσμίως αυξανόμενες θερμοκρασίες και τα κύματα καύσωνα. Η εκδήλωση έφερε κοντά μια διεπιστημονική ομάδα φορέων χάραξης πολιτικής από υπουργεία υγείας και μετεωρολογικές υπηρεσίες, καθώς και ειδικούς από την Αφρική και την Ευρώπη, προερχόμενους από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, όπως οι επιστήμες υγείας, η κλιματική επιστήμη, η επιδημιολογία, οι κοινωνικές επιστήμες, η επιστήμη δεδομένων και πολλά ακόμη».

Η καθηγήτρια Παιδιατρικής, Βάνα Παπαευαγγέλου, παρουσίασε ανασκόπηση δεδομένων σχετικά με την υγεία της μητέρας και του παιδιού, την παροχή φροντίδας και τους επιδημιολογικούς δείκτες της περιγεννητικής υγείας.

Στο workshop πραγματοποιήθηκαν, επίσης, παρουσιάσεις από εκπροσώπους του υπουργείου Υγείας, του υπουργείου Εργασίας, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), καθώς και άλλων επιστημονικών και θεσμικών φορέων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον καθοριστικό ρόλο των επιστημονικών φορέων της γυναικολογίας, της νεογνολογίας και της παιδιατρικής στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία της μητέρας και του παιδιού.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Νεογνολογικής Εταιρείας, καθηγητής Παιδιατρικής-Νεογνολογίας του ΑΠΘ, Γεώργιος Μητσιάκος, επισημαίνει ότι το πρόγραμμα HIGH Horizons αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της προστασίας των πλέον ευάλωτων πληθυσμών, της εγκύου γυναίκας και του νεογνού, απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η επιστημονική γνώση οφείλει να υπηρετεί τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ευθύνη.

Στο woskshop απεύθυνε χαιρετισμό ο Dr Breda, επικεφαλής του γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα. Η Anayda Portela, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναφέρθηκε στη σημασία του έργου High Horizons για την Ελλάδα και τη συμβολή του στην παγκόσμια δημόσια υγεία. «Όλο και περισσότερες μελέτες δείχνουν τον αντίκτυπο της έκθεσης στη θερμότητα στην υγεία της μητέρας, του νεογνού και του παιδιού. Η άνοδος της θερμοκρασίας είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Οι επιστημονικές προσεγγίσεις σχετικά με την παρακολούθηση των επιπτώσεων και την προστασία της υγείας της μητέρας, του νεογνού και του παιδιού δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του workshop θα τροφοδοτήσουν την παγκόσμια σκέψη και δράση».

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία της μητέρας και του παιδιού απαιτεί συντονισμένες δράσεις, διεπιστημονική προσέγγιση και στενή συνεργασία μεταξύ επιστημονικών και θεσμικών φορέων. Το workshop ολοκληρώθηκε με την επισήμανση της ανάγκης συνέχισης της έρευνας και της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου HIGH Horizons στον σχεδιασμό πολιτικών δημόσιας υγείας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

Τράπεζες: Γιατί αυξάνουν τη συμμετοχή τους σε διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Ουρικό οξύ: Οι κινήσεις που το ρίχνουν

Economy
ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

ΕΥΔΑΠ: οι αυξήσεις τιμολογίων θα φέρουν 430 εκατ. ευρώ στην πενταετία στα ταμεία της

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό
Αόρατη θερμομόνωση 15.12.25

Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό

Τα τζάμια δεν είναι διαφανή μόνο στο ορατό φως αλλά και στη θερμική ακτινοβολία. Ένα νέο υλικό που αποτελείται κατά 90% από αέρα μπλοκάρει τις διαρροές.

Σύνταξη
Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία
Επιστήμες 12.12.25

Τι οφέλη προσφέρει η ιατρική κάνναβη; Μπορεί και κανένα, δείχνει η βιβλιογραφία

Οι κλινικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα για την κάνναβη δεν δικαιολογούν τη χρήση της για τον πόνο, την αϋπνία και άλλες παθήσεις για τις οποίες διαφημίζεται το χόρτο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα
Πανευρωπαϊκή έρευνα 10.12.25

Δότης σπέρματος με καρκινογόνο μετάλλαξη απέκτησε 200 παιδιά – Τουλάχιστον 4 περιπτώσεις στην Ελλάδα

Το σπέρμα ενός δότη με μετάλλαξη που προκαλεί καρκίνο διανεμόταν σε κλινικές επί 17 χρόνια. Αρκετά παιδιά έχουν ήδη πεθάνει.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας
Επιστήμες 08.12.25

Πανούκλα: Πώς ένα ηφαίστειο μπορεί να οδήγησε στη χειρότερη πανδημία της ανθρώπινης ιστορίας

Η πανδημία βουβωνικής πανώλης φαίνεται πως προκλήθηκε από ένα κύμα ψύχους που κατέστρεψε τις σοδειές και ανάγκασε την Ιταλία να εισαγάγει μολυσμένα σιτηρά από τη Μαύρη Θάλασσα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη
Ψεκασμένοι 07.12.25

Το αμερικανικό υπουργείο Υγείας παίρνει διαζύγιο από την επιστήμη – Χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα τα βρέφη

Η αρμόδια επιτροπή του υπουργείο Υγείας, στην οποία τοποθετήθηκαν πρόσωπα που πρόσκεινται στον αντιεμβολιαστή Κένεντι, πρότεινε άρση της σύστασης για εμβόλιο σε όλα τα νεογνά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν
Μπενφίκα 20.12.25

Ο Παυλίδης κοιτά στα μάτια τους Εμπαπέ και Κέιν

Χωρίς φανφάρες και μεγάλα πρωτοσέλιδα, ο Βαγγέλης Παυλίδης γράφει τη δική του ιστορία το 2025, μπαίνοντας στο ίδιο κάδρο με τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Καλλιθέα: Συνελήφθη 31χρονος μοτοσικλετιστής που έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού
Στην Καλλιθέα 20.12.25

Έτρεχε με 161 χλμ./ώρα στη Συγγρού - Συνελήφθη μοτοσικλετιστής

Εις βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση - Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα του Σαββάτου να κινείται με σχεδόν υπερδιπλάσια του ορίου ταχύτητα στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας
Κόσμος 20.12.25

Σε ποια χώρα της ΕΕ εγκαταλείπουν περισσότεροι νέοι την εκπαίδευσή τους; Το παράδοξο της Ελλάδας

Η δυσκολία των μαθημάτων και οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες είναι συχνά βασικοί παράγοντες στην ΕΕ, αλλά και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μπορεί να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο θάνατος στο γήπεδο: Το ποδόσφαιρο του Ισημερινού κάτω από την ομηρία της Μαφίας

Πέντε ποδοσφαιριστές δολοφονημένοι μέσα στο 2025 – το οργανωμένο έγκλημα και οι παράνομες στοιχηματικές συμμορίες μετατρέπουν τον αθλητισμό σε πεδίο τρόμου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν
Δείτε φωτογραφίες 20.12.25

Μάικλ Τζάκσον, Μπιλ Κλίντον, Μικ Τζάγκερ: Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα καινούργια πρόσωπα στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια περιορισμένη σειρά από έντονα λογοκριμένα έγγραφα σχετικά με τον αποθανόντα παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, εκπληρώνοντας μόνο εν μέρει την εντολή του Κογκρέσου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Σούπερ γρίπη»: Σε έξαρση η νέα υποπαραλλαγή στην Ευρώπη – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο
Υγεία 20.12.25

Σε έξαρση η «σούπερ γρίπη» στην Ευρώπη - Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Το νέο στέλεχος κάνει τη γρίπη Α εξαιρετικά μεταδοτική αλλά συνήθως δεν προκαλεί σοβαρές νοσηλείες - Αυξημένοι οι κίνδυνοι επιπλοκών για τους ευπαθείς - Ασπίδες προστασίας οι μάσκες και τα εμβόλια

Σύνταξη
Αγρότες: Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα
Διάλογος και απειλές 20.12.25

Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο και ετοιμάζονται για Χριστούγεννα στα μπλόκα - Με την πλάτη στο τοίχο η κυβέρνηση

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ η κυβέρνηση κινείται για ακόμα μία φορά χωρίς πυξίδα ανάμεσα στη «διαλλακτική στάση» και τις απειλές

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη
Ελλάδα 20.12.25

Φοινικούντα: «Ήταν σαν να μιλούσε κάποιος άλλος, ήταν φοβισμένος» – Τι αποκαλύπτει ανιψιός του ιδιοκτήτη

«Δεν βρέθηκαν εκεί οι δράστες συμπωματικά. Κάποιος τους ειδοποίησε για να έρθουν» - Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στον τόπο του εγκλήματος

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης
Δύσκολο μέλλον 20.12.25

Κλιματική αλλαγή: Οι πλημμύρες απειλούν τους υπόγειους σιδηροδρόμους – Το παράδειγμα της Νέας Υόρκης

Η Νέα Υόρκη χτίστηκε πάνω από τα ρυάκια και τους χώρους απορροής των υδάτων της. Και τώρα, λάθη του παρελθόντος, μαζί με την κλιματική αλλαγή, απειλούν το μετρό της αμερικανικής μητρόπολης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα Ελληνικά στην Αγγλία και την Ουαλία: πού μιλιούνται περισσότερο
Ελληνοφωνία 20.12.25

Do you speak Greek? – που μιλιούνται περισσότερο τα ελληνικά στην Αγλλία και την Ουαλία

Νέα εργαλεία του Γραφείου Εθνικής Στατιστικής από την απογραφή του 2021 αποτυπώνουν το γλωσσικό τοπίο των δύο χωρών και αποκαλύπτουν σε ποιες περιοχές ομιλούνται περισσότερο τα Ελληνικά

Πέτρος Καρατσαρέας
Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων
Στάζει αίμα 20.12.25

Η μάχη χάθηκε, ο πόλεμος συνεχίζεται: Η Αντζελίνα Τζολί, ο Μπραντ Πιτ και Château Miraval των 500 εκατ. δολαρίων

Οι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ επέστρεψαν στα χαρακώματα για τα μάτια του οινοποιείου Château Miraval, με τον γνωστό ηθοποιό να κερδίζει την πρώτη μάχη στον «πόλεμο των ροζέ».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ευλογιά: Στα όριά της η κτηνοτροφία – Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα
Συναγερμός 20.12.25

Στα όριά της η κτηνοτροφία λόγω της ευλογιάς - Έχουν θανατωθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο πρόβατα

Η μακρύτερη και πιο σύνθετη επιζωοτία που έχει βιώσει η ελληνική κτηνοτροφία μέχρι σήμερα οδηγεί χιλιάδες εκτροφές σε αφανισμό - Τι ισχύει για τα εμβόλια

Σύνταξη
«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA
Μπάσκετ 20.12.25

«Καθάρισαν» οι Σέλτικς στη Βοστόνη, εκτός έδρας νίκες για Μπουλς, Σπερς και Σίξερς – Τα αποτελέσματα του NBA

Δείτε όλη τη βραδινή δράση από τους αγώνες του NBA, με τους Σέλτικς να παίρνουν μεγάλη νίκη επί τους Χιτ, ενώ Μπουλς, Σπερς και Σίξερς νίκησαν εκτός έδρας.

Σύνταξη
Κρήτη: «Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» – Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό
Φως στο Τούνελ 20.12.25

«Τον είδα, εκείνος τρόμαξε και έτρεξε στα χωράφια» - Μαρτυρία «κλειδί» για τον 33χρονο γιατρό

Ο μάρτυρας μίλησε στην κάμερα του «Τούνελ» και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αυτός που είδε ήταν ο αγνοούμενος γιατρός στην Κρήτη - Τι είπε η σπιτονοικοκυρά του 33χρονου

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο