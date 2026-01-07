newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν
Ελλάδα 07 Ιανουαρίου 2026 | 18:36

Πάνω από 40.000 δωρεάν ταξιδιωτικές κάρτες DiscoverEU σε νέους από όλη την ΕΕ, προσφέρει η Κομισιόν – Πόσοι Έλληνες επιλέχθηκαν

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού και των καλών τεχνών

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Spotlight

Πάνω από 40.000 18χρονοι και 18χρονες θα ταξιδέψουν δωρεάν με το τρένο σε όλη την Ευρώπη, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασία επιλογής στο πλαίσιο του προγράμματος DiscoverEU της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το πρόγραμμα φέτος απευθυνόταν σε άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2007 και 31ης Δεκεμβρίου 2007, τόσο από κράτη μέλη της ΕΕ όσο και από συνδεδεμένες χώρες του Erasmus+ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Τουρκία) και προσέλκυσε 246.782 αιτήσεις. Από το 2018, πάνω από 1,9 εκατομμύρια νέες και νέοι έχουν υποβάλει αίτηση και έχουν δοθεί 431.931 ταξιδιωτικές κάρτες.

Από την Ελλάδα, φέτος, έχουν υποβληθεί 6.261 αιτήσεις και έχουν επιλεγεί 958 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν στην τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Νοεμβρίου του 2025.

Εκπτώσεις για πολιτιστικές δραστηριότητες

Όσες και όσοι επιλεγούν, εκτός από τις ταξιδιωτικές κάρτες, θα λάβουν και μια εκπτωτική κάρτα που προσφέρει χιλιάδες εκπτώσεις για πολιτιστικές δραστηριότητες, διαμονή, τοπικές μεταφορές, σίτιση και άλλες υπηρεσίες.

Επίσης, το DiscoverEU θα προαγάγει και την «Πυξίδα Πολιτισμού για την Ευρώπη», προωθώντας τις πολιτιστικές διαδρομές DiscoverEU, ένα σύνολο ευρωπαϊκών προορισμών που έχουν επιλεγεί προσεκτικά και απευθύνονται στους λάτρεις του σινεμά, της μόδας, του φαγητού, των καλών τεχνών κ.λπ.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα για όσους θα συμμετάσχουν θα περιλαμβάνει ενημερωτικές συναντήσεις πριν από την αναχώρηση, αλλά και συναντήσεις στο πλαίσιο του DiscoverEU. Μία από αυτές θα διοργανωθεί στη Λυών της Γαλλίας τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2026, με θέμα την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Εκεί θα συγκεντρωθούν πάνω από 200 νέες και νέοι ταξιδιώτες από όλη την Ευρώπη.

Το DiscoverEU αποτελεί βασικό μέρος του προγράμματος Erasmus+ και προωθεί την κινητικότητα των νέων, τα φιλικά προς το περιβάλλον ταξίδια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, και την ευρωπαϊκή ενότητα. Φέτος, γιορτάζει επίσης τα 40 χρόνια ταξιδιών σε όλη την Ευρώπη χωρίς σύνορα, χάρη στη συμφωνία του Σένγκεν.

«Το DiscoverEU δίνει σε χιλιάδες νέες και νέους Ευρωπαίους την ευκαιρία να εξερευνήσουν την ήπειρό μας, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και να βιώσουν από πρώτο χέρι την αξία της ελεύθερης κυκλοφορίας. Αυτή η ειδική έκδοση για την 40ή επέτειο του Σένγκεν μάς θυμίζει ότι η κινητικότητα είναι ένα δικαίωμα που το εκτιμούμε πολύ – ο ακρογωνιαίος λίθος της κοινής μας ευρωπαϊκής ταυτότητας», τόνισε ο επίτροπος Διαγενεακής Δικαιοσύνης, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ.

Υπενθυμίζεται ότι θα ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις για την πρόσβαση όσων ταξιδεύουν από νησιά και εξόχως απόκεντρες ή απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το DiscoverEU, καθώς και τα αποτελέσματα ανά χώρα είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους: https://youth.europa.eu/sites/default/files/inline-files/DiscoverEU_factsheet_January2026.pdf και https://youth.europa.eu/discovereu_el

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη στην αγορά με «έκρηξη» τζίρου και καταιγισμού πακέτων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη στην αγορά με «έκρηξη» τζίρου και καταιγισμού πακέτων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

Περπάτημα: Μια μεγάλη βόλτα «νικά» τις μικρές

World
ΗΠΑ: Μετά το Marinera κατάσχεσαν δεύτερο τάνκερ

ΗΠΑ: Μετά το Marinera κατάσχεσαν δεύτερο τάνκερ

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
Ανάρτηση 07.01.26

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα

«Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του μετά από ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της εκπομπής του σήμερα

Σύνταξη
Σέρρες: Σοκάρουν τα στοιχεία για τα αίτια θανάτου του 17χρονου – «Ζητώ συγγνώμη» λέει η μητέρα του 16χρονου δράστη
Σέρρες 07.01.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τα αίτια θανάτου του 17χρονου - «Ζητώ συγγνώμη» λέει η μητέρα του 16χρονου δράστη

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή στις Σέρρες ουσιαστικά καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του δράστη που ισχυρίστηκε ότι χτύπησε μια φορά τον 17χρονο με τον αγκώνα του στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα – Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης
Θεσσαλονίκη 07.01.26

Αναβλήθηκε η δίκη της συνοδηγού του ΙΧ που σκότωσε την Έμμα - Οργισμένη η μητέρα της αδικοχαμένης

Η ίδια δεν παρέστη στο δικαστήριο στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ωστόσο η δίκη αναβλήθηκε καθώς εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου αστικής φύσης

Σύνταξη
Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα
Νέα επίθεση 07.01.26

Ασλανίδης κατά Καρυστιανού: Δεν κάναμε τον Σύλλογο για να κάνουμε κόμμα

«Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτός ο αγώνας να γίνει εφαλτήριο για προσωπικές φιλοδοξίες», δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης

Σύνταξη
Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα
Ελλάδα 07.01.26

Αγρότες: Εμπαιγμός τα μέτρα, ειδικά η ρύθμιση για το ρεύμα – «Θέλουν να μας εξαφανίσουν» – Συσκέψεις στα μπλόκα

Αρνητικές είναι οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτοκτηνοτρόφων στην εξειδίκευση των μέτρων της κυβέρνησης - Μιλούν στο in οι επικεφαλής των κινητοποιήσεων Σωκράτης Αλειφτήρας, Δημήτρης και Θωμάς Μόσχος, Κώστας Τζέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα
Τι αναφέρει 07.01.26

Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα

Ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας στη νέα παραγγελία του για τα αγροτικά μπλόκα ζητάει «να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζοντας κατά περίπτωση την αυτόφωρη διαδικασία όταν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ
Και μετά Πούτιν; 07.01.26

Ο Ζελένσκι επαινεί τη σύλληψη Μαδούρο – Και καλεί τον Τραμπ να κάνει το ίδιο στον Τσετσένο Καντίροφ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε να εννοηθεί ότι πιθανή σύλληψη του Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτη της Τσετσενίας και στενού συμμάχου του Βλαντιμίρ Πούτιν, θα μπορούσε να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο να κάνει ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύνταξη
«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα
Ανάρτηση 07.01.26

«Νομίζω αποφύγαμε τα χειρότερα»: Το πρώτο μήνυμα του Γιώργου Λιάγκα μετά το ατύχημα

«Μην εύχεστε τίποτα άλλο στους ανθρώπους. Μόνο υγεία!», έγραψε ο Γιώργος Λιάγκας μεταξύ άλλων σε ανάρτηση του μετά από ατύχημα που τον κράτησε μακριά από το πλατό της εκπομπής του σήμερα

Σύνταξη
Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 07.01.26

Αργυρώ: Το νέο βιβλίο συνταγών, αυτή την Κυριακή, μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το νέο βιβλίο συνταγών από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Ψωμιά & Ζύμες» - ένα τεύχος αφιερωμένο στη μαγεία του ζυμώματος και στη χαρά της δημιουργίας

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Παύλος Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Ο πόνος δεν μπορεί να γίνεται βατήρας για πολιτική ανέλιξη

Ξεκαθαρίζοντας ότι διαχωρίζει τη μάνα από την εν δυνάμει πολιτικό ο Μαρινάκης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για την Μαρία Καρυστιανού. Ο πόνος δεν είναι άλλοθι για να καταλύσουμε τους θεσμούς στη χώρα είπε, μιλώντας για ρητορική που ανήκει σε εποχές που πρέπει να μείνουν πίσω.

Σύνταξη
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Fizz 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»
On Field 07.01.26

Ο Ντάρεν Φλέτσερ έστειλε «μήνυμα»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της αγγλικής ομάδας, προσπαθεί ν’ αλλάξει το κλίμα στο Ολντ Τράφορντ και είχε να πει πολλά στους ποδοσφαιριστές της Γιουνάιτεντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους
Δριμεία κριτική 07.01.26

Νέα Αριστερά: Προκλητική η κυβέρνηση, καταστολή και ψίχουλα για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα 'στήριξης' των αγροτών επιβεβαιώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο την πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να εγκαταλείψει τον πρωτογενή τομέα στη μοίρα του», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ρωσία: Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ
Κόσμος 07.01.26

Η πρώτη αντίδραση της Μόσχας στην κατάληψη του ρωσικού τάνκερ από τις ΗΠΑ

Το «ρεσάλτο» των ΗΠΑ στο υπό ρωσική σημαία, τάνκερ, Marinera, μετά από μια δραματική καταδίωξη στην ανοιχτή θάλασσα του Ατλαντικού δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες στη διεθνή γεωπολιτική σκακιέρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό
«Μηχανισμός αδιαφάνειας» 07.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για την αποκάλυψη In για υποκλοπές: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο δικαστικό, αλλά βαθιά θεσμικό και πολιτικό

Τις νέες αποκαλύψεις του in, σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος για τις υποκλοπές Γιάννης Λαβράνος συνεχίζει κανονικά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας από την κυβέρνηση «να λογοδοτήσει»

Σύνταξη
«Ντόναλντ, σε ικετεύω»: Ο Τραμπ γελοιοποιεί τον Μακρόν για τις διαπραματεύσεις σχετικά με τους δασμούς
Πλήρης εξευτελισμός 07.01.26

«Ντόναλντ, σε ικετεύω»: Ο Τραμπ γελοιοποιεί τον Μακρόν για τις διαπραματεύσεις σχετικά με τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ανάγκασε τον Εμανουέλ Μακρόν να συμφωνήσει σε υψηλότερες τιμές φαρμάκων στη Γαλλία απειλώντας με δασμούς, ισχυριζόμενος ότι η κίνηση αυτή θα μειώσει τις τιμές στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Κύπελλο Ελλάδος Betsson: Την Τετάρτη 14/1 θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson, με τους τέσσερις αγώνες να ορίζονται την Τετάρτη 14/1 - Οι ώρες των ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός - Άρης.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη
«Λογιστικοί χειρισμοί» 07.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση σερβίρει στους αγρότες των μπλόκων «ξαναζεσταμένη σούπα» – Βαφτίζει παλιά μέτρα ως δήθεν νέα στήριξη

«Ιδιαίτερη πρόκληση συνιστά η παρουσίαση της ανακατανομής 160 εκατομμυρίων ευρώ ως 'νέες πληρωμές'. Πρόκειται για ποσό που, επί επτά χρόνια, κατά ομολογία του ίδιου του πρωθυπουργού, δινόταν σε μη δικαιούχους», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σέρρες: Σοκάρουν τα στοιχεία για τα αίτια θανάτου του 17χρονου – «Ζητώ συγγνώμη» λέει η μητέρα του 16χρονου δράστη
Σέρρες 07.01.26

Σοκάρουν τα στοιχεία για τα αίτια θανάτου του 17χρονου - «Ζητώ συγγνώμη» λέει η μητέρα του 16χρονου δράστη

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή στις Σέρρες ουσιαστικά καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του δράστη που ισχυρίστηκε ότι χτύπησε μια φορά τον 17χρονο με τον αγκώνα του στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Σύνταξη
Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»
Euroleague 07.01.26

Αταμάν: «Φεύγω από τον Παναθηναϊκό αν δεν πάρουμε Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα»

Απασφάλισε ο Εργκίν Αταμάν κατά τη διάρκεια της media day πριν το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια, με τον Τούρκο τεχνικό να δηλώνει πως μετά το τέλος της σεζόν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό αν η ομάδα του δεν κατακτήσει είτε το πρωτάθλημα είτε την Ευρωλίγκα.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Και δεύτερο τάνκερ στα χέρια των Αμερικανών – Κατασχέθηκε στην Καραϊβική
Κλιμάκωση 07.01.26 Upd: 17:38

Βενεζουέλα: Και δεύτερο τάνκερ στα χέρια των Αμερικανών – Κατασχέθηκε στην Καραϊβική

Το Sophia κατευθύνεται πλέον προς τις ΗΠΑ, ενώ το Bella 1, σύμφωνα με στοιχεία από οργανισμούς που παρακολουθούν τη ναυσιπλοΐα, έχει στρέψει το τιμόνι του προς τη Σκωτία. Σφοδρή αντίδραση από τη Μόσχα

Σύνταξη
Mercosur: Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία – «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ
«Θρίλερ» 07.01.26

Στην κόψη του ξυραφιού οι συζητήσεις για τη συμφωνία με την Mercosur - «Έσπασε» το μέτωπο των «αντί» στην ΕΕ

Βαριά σύννεφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο πριν την υπογραφή της εμπορικής συμφωνίας Mercosur. Η Ιταλίδα πρωθυπουργος Τζόρτζια Μελόνι είναι έτοιμη να εγκρίνει τη συμφωνία αφήνοντας στα «κρύα του λουτρού» την Γαλλία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Αθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 07.01.26

LIVE: Αθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Αθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αθηναϊκός – Ολυμπιακός τον νοκ άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Μπάσκετ Γυναικών.

Σύνταξη
Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση εξοντώνει τις λαϊκές αγορές – Στηρίζουμε τον αγώνα παραγωγών και πωλητών

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετωπίζει τις λαϊκές αγορές ως 'πρόβλημα', εξοντώνοντας τους παραγωγούς/πωλητές, με κίνδυνο περαιτέρω συγκέντρωσης της αγοράς προς όφελος των μεγάλων αλυσίδων», τονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση των playoffs του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή
Εν μέσω απειλών 07.01.26

Γροιλανδία: Έκτακτη συνάντηση Ευρωπαίων – Θα εξετάσουν την αντίδραση σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή

Την αντίδραση της Ευρώπης, σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή στη Γροιλανδία, θα συζητήσουν οι υπουργοί Εξωτερικών Γαλλίας, Γερμανίας και Πολωνίας. Η ανησυχία πίσω από τις αμερικανικές απειλές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο