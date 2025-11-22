Τι είναι το DiscoverEU – Ταξιδέψτε στην Ευρώπη δωρεάν

Το DiscoverEU είναι μια δράση του προγράμματος Erasmus+ που σας προσφέρει την ευκαιρία να εξερευνήσετε την ποικιλομορφία της Ευρώπης, να μάθετε για την πολιτιστική κληρονομιά και την ιστορία της και να συνδεθείτε με ανθρώπους από όλη την ήπειρο.

Θα σας προσφερθεί μια κάρτα ταξιδιού και θα ταξιδεύετε κυρίως με τρένο. Ελέγξτε τους κανόνες για άτομα που ζουν σε νησιά ή σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ως επιλεγμένος ταξιδιώτης, θα λάβετε μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων DiscoverEU για μια πληθώρα εκπτώσεων σε πολιτιστικές επισκέψεις, μαθησιακές δραστηριότητες, αθλήματα, τοπικές μεταφορές, διαμονή και φαγητό.

Πώς λειτουργεί;

Για να είστε επιλέξιμοι, πρέπει να:

να είστε τουλάχιστον 18 ετών την πρώτη ημέρα της περιόδου ταξιδιού·

συμπληρώστε τον σωστό αριθμό ταυτότητας, διαβατηρίου ή κάρτας διαμονής στην ηλεκτρονική αίτηση·

να είστε πολίτης ή κάτοικος* μιας από τις ακόλουθες χώρες: ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ), ή μία από τις τρίτες χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα Erasmus+: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Σερβία και Τουρκία.



Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμμετάσχετε σε ένα κουίζ (εκτός αν υποβάλετε αίτηση ως μέλος της ομάδας).

Εάν έχετε κάποια αναπηρία ή κάποιο πρόβλημα υγείας που δυσχεραίνει το ταξίδι σας, θα λάβετε βοήθεια και υποστήριξη. Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις C.10 για να μάθετε περισσότερα.

Μπορώ να ταξιδέψω με τους φίλους μου;

Ναι, μπορείτε! Μπορείτε να συμμετάσχετε μόνοι σας ή να προσθέσετε έως και 4 φίλους στην ομάδα σας, εφόσον πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Θα χρησιμοποιήσουν τον κωδικό αίτησής σας για να υποβάλουν τη δική τους αίτηση. Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις Β.5 έως Β.11 για να μάθετε περισσότερα.

Μπορείτε επίσης να συνδυάσετε ταξιδιωτικά σχέδια με άλλους ταξιδιώτες του DiscoverEU! Η ομάδα DiscoverEU στο Facebook είναι μια καλή πλατφόρμα για να το κάνετε αυτό. Γίνετε μέλος της ομάδας τώρα για να συνομιλήσετε με άλλους συμμετέχοντες.

Μόλις επιλεγείτε, οι Εθνικοί Φορείς του Erasmus+ θα σας βοηθήσουν να συνδεθείτε και να μάθετε, διοργανώνοντας συναντήσεις πριν από την αναχώρηση και συναντήσεις ταξιδιωτών.

Μοιραστείτε εμπειρίες

Οι επιλεγμένοι συμμετέχοντες γίνονται αυτόματα Πρεσβευτές του DiscoverEU. Ως πρεσβευτές, θα σας προσκαλέσουμε να μοιραστείτε τις ταξιδιωτικές σας εμπειρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιώντας το #DiscoverEU. Μπορείτε ακόμη και να αποφασίσετε να κάνετε μια παρουσίαση στο σχολείο σας ή στην τοπική σας κοινότητα.

Θέλω να μάθω περισσότερα!

Ενδιαφέρεστε για τους προηγούμενους γύρους υποβολής αιτήσεων; Δείτε τα ενημερωτικά δελτία του DiscoverEU για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη δράση και τις εμπειρίες ορισμένων από τους νεαρούς ταξιδιώτες του DiscoverEU.

Ο επόμενος γύρος υποβολής αιτήσεων θα είναι ανοιχτός σε υποψηφίους που γεννήθηκαν μεταξύ 1ης Ιουλίου 2007 και 30ής Ιουνίου 2008.

