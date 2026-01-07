Τέλος εποχής σηματοδοτούν οι αλλαγές που φέρνουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες για το δίπλωμα οδήγησης, με υποχρεωτική αντικατάσταση όλων των παλαιού τύπου αδειών έως τον Ιανουάριο του 2033. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί που απέκτησαν δίπλωμα πριν από τον Ιανουάριο του 2013 θα πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέο, ενιαίου ευρωπαϊκού τύπου.

Οι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να ανανεώνουν το δίπλωμα κάθε τρία χρόνια

Ειδικότερα, έως τις 19 Ιανουαρίου 2033 θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί όλα τα παλαιού τύπου διπλώματα οδήγησης με άδειες νέου τύπου, ανεξαρτήτως της κατάστασης, της κατηγορίας ή της ημερομηνίας έκδοσής τους. Η υποχρέωση αυτή αφορά το σύνολο των οδηγών.

Αυστηρότεροι κανόνες ισχύουν πλέον και για οδηγούς άνω των 65 ετών, ενώ ανοίγει ο δρόμος και για την πλήρη ψηφιακή μορφή της άδειας οδήγησης. Οι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να ανανεώνουν την άδεια οδήγησης κάθε τρία χρόνια, ενώ όσοι έχουν κλείσει τα 80 έτη θα πρέπει να προχωρούν σε ανανέωση ανά δύο χρόνια.

Και στις δύο περιπτώσεις, η ανανέωση συνοδεύεται από σειρά υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων.

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει αν αλλάξετε κατηγορία

Αλλαγές προβλέπονται και για όσους επιθυμούν να προσθέσουν νέα κατηγορία στο δίπλωμά τους – για παράδειγμα άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν διαθέτουν παλαιού τύπου δίπλωμα, η έκδοση νέας κατηγορίας οδήγησης συνεπάγεται αυτομάτως την αντικατάστασή του με άδεια νέου τύπου.

Οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα παλαιά, χάρτινα διπλώματα δεν μπορούν να περαστούν στο ψηφιακό πορτοφόλι (Gov.gr Wallet). Για να εμφανιστεί η άδεια οδήγησης στο κινητό, απαιτείται πρώτα η έκδοση της νέας άδειας, τύπου πιστωτικής κάρτας. Μόλις ολοκληρωθεί η αντικατάσταση, ο οδηγός μπορεί να έχει το δίπλωμά του και ψηφιακά, χωρίς να χρειάζεται να φέρει μαζί του το φυσικό έγγραφο.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι η αντικατάσταση του διπλώματος είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. Ο ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία αδειών οδήγησης και καταθέτει αίτηση προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο, μία βιομετρική φωτογραφία και το ισχύον δίπλωμα οδήγησης. Το κόστος για την έκδοση του νέου ευρωπαϊκού διπλώματος κυμαίνεται πέριξ των 30 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή.