Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Διπλώματα οδήγησης: Τέλος εποχής στη χρήση τους – Οι αλλαγές
Ελλάδα 05 Ιανουαρίου 2026 | 19:46

Διπλώματα οδήγησης: Τέλος εποχής στη χρήση τους – Οι αλλαγές

Μέχρι πότε θα πρέπει να γίνει η αντικατάστασή τους

Vita.gr
Ανοσοποιητικό σε…«επανεκκίνηση»: Η επαναστατική μέθοδος του MIT

Ανοσοποιητικό σε…«επανεκκίνηση»: Η επαναστατική μέθοδος του MIT

Spotlight

Σημαντικές αλλαγές έρχονται στα διπλώματα οδήγησης. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σταδιακά στην πλήρη εναρμόνιση των διπλωμάτων οδήγησης. Αυτό σημαίνει ότι έως το 2033 όλοι οι οδηγοί που απέκτησαν δίπλωμα πριν από τον Ιανουάριο του 2013 θα πρέπει να το αντικαταστήσουν με νέο, ενιαίου ευρωπαϊκού τύπου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η αντικατάσταση του διπλώματος είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. Ο ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία αδειών οδήγησης και καταθέτει αίτηση προσκομίζοντας ταυτότητα ή διαβατήριο, μία βιομετρική φωτογραφία και το ισχύον δίπλωμα οδήγησης. Το κόστος για την έκδοση του νέου ευρωπαϊκού διπλώματος κυμαίνεται πέριξ των 30 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή.

Ειδικότερα, θα χρειαστεί:

-να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή του GOV.GR

-να έχετε διαχειριστεί την φωτογραφία σας και την υπογραφή σας στην εφαρμογή myphoto ώστε να αντληθούν κατά την αίτηση σας

-να εκδώσετε και εξοφλήσετε το κατάλληλο παράβολο (η εφαρμογή σας οδηγεί στην έκδοση και πληρωμή του)

-να επισυνάψετε τυχόν απαραίτητα δικαιολογητικά (πχ ΠΕΙ)

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα λάβετε ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Την άδεια θα την παραλάβετε εσείς ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός σας από την Περιφέρεια, παραδίδοντας την άδεια οδήγησης παλιού τύπου.

Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι η 19η Ιανουαρίου 2026. Μέχρι τότε πρέπει να αντικατασταθούν τα διπλώματα σε μορφή κάρτας που εκδόθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1999 έως 31 Δεκεμβρίου 2001. Ακολουθούν σταδιακά οι υπόλοιπες κατηγορίες, με τελική προθεσμία την 19η Ιανουαρίου 2033 για όσα εκδόθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2012 έως και 18 Ιανουαρίου 2013.

Τι ισχύει για τα χάρτινα διπλώματα

Από εκεί και πέρα, αναφορικά με τα παλιά, χάρτινα διπλώματα, το χρονοδιάγραμμα βασίζεται στο έτος γέννησης του οδηγού. Όσοι έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1953 έχουν προθεσμία έως τις 19 Ιανουαρίου 2033. Οι νεότερες ηλικιακές ομάδες όφειλαν να προχωρήσουν σε αντικατάσταση ήδη από το 2022 έως το 2025, ανάλογα με το έτος γέννησής τους.

Σημαντικό είναι ότι το δικαίωμα οδήγησης δεν χάνεται, ακόμη κι αν το δίπλωμα δεν αντικατασταθεί εντός της προθεσμίας. Η άδεια οδήγησης παραμένει ισόβια. Ωστόσο, σε περίπτωση ελέγχου, η χρήση εκπρόθεσμου διπλώματος μπορεί να οδηγήσει σε σύσταση από την αστυνομία και σε πρόστιμο που ανέρχεται περίπου στα 10 ευρώ.

Η καθυστέρηση στην αντικατάσταση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρότερα ζητήματα στο εξωτερικό, καθώς οι κυρώσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ένα εκπρόθεσμο δίπλωμα ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα σε τροχονομικό έλεγχο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην επιτραπεί η συνέχιση του ταξιδιού.

Τι ισχύει για οδηγούς άνω των 65 ετών

Οι ηλικιωμένοι οδηγοί που διατηρούν ακόμη χάρτινο δίπλωμα οδήγησης οφείλουν να προβούν άμεσα στην αντικατάστασή του. Η διαδικασία περιλαμβάνει υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις πριν την έκδοση της νέας πλαστικής κάρτας.

Για τους οδηγούς που έχουν ξεπεράσει τα 65 έτη, η ανανέωση του διπλώματος οδήγησης γίνεται κάθε τρία χρόνια. Όσοι είναι άνω των 80 ετών υποχρεούνται σε επανεξέταση κάθε δύο χρόνια, με απαραίτητες γνωματεύσεις από ειδικούς ιατρούς όπως ωτορινολαρυγγολόγους και νευρολόγους ή ψυχιάτρους.

Φυσικό αέριο
Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Chevron: Τέλος Ιανουαρίου οι υπογραφές για τις συμβάσεις έρευνας σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Μπλόκα: Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες – Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»
Κρίσιμες ώρες 05.01.26

Με «το όπλο παρά πόδα» οι αγρότες - Στην κυβέρνηση η «καυτή πατάτα»

Στάση αναμονής από τους αγρότες. Ζυγίζουν τις επόμενες κινήσεις τους, κόντρα στην κυβερνητική αδιαλλαξία και τις απειλές. Τι λένε αγροτοσυνδικαλιστές στον in πριν τις κρίσιμες ανακοινώσεις του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 05.01.26

Σέρρες: Από την πρώτη ημέρα της εξαφάνισής του ήταν νεκρός ο πυροσβέστης – Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η κηδεία του 45χρονου πυροσβέστη θα γίνει αύριο το μεσημέρι - Έκκληση της οικογένειας μέσω δικηγόρου να σταματήσουν οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί και οι εικασίες για τα αίτια θανάτου

Σύνταξη
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος
Ελλάδα 05.01.26

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο νεκρά αδέρφια – Τι λέει η οικιακή βοηθός που εμφανίζεται μοναδική κληρονόμος

Τον Φεβρουάριο του 2024 η 89χρονη και ο 84χρονο αδερφός της έχασαν τη ζωή τους μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι τους στη Ναύπακτο - Δύο χρόνια μετά οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Σύνταξη
Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή
Ελλάδα 05.01.26

Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο.

Σύνταξη
Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο
Ελλάδα 05.01.26

Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο

Συνεπιβάτιδα του ζευγαριού περιέγραψε στο Live News το ταξίδι που είχαν προγραμματίσει και τι συνέβη με τη γυναίκα κατά τη διάρκεια αυτού.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «red code» πέντε περιφέρειας όπου αναμένονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας
Ελλάδα 05.01.26

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «red code» πέντε περιφέρειας όπου αναμένονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Σύνταξη
Novartis: Πήρα βραβείο για όσα κατέθεσα από τις αμερικανικές αρχές, είπε στην απολογία της η Μαρία Μαραγγέλη
Ελλάδα 05.01.26

«Πήρα βραβείο για όσα κατέθεσα για τη Novartis από τις αμερικανικές αρχές», είπε στην απολογία της η Μαραγγέλη

Στην απολογία της η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας στην υπόθεση Novartis, Μαρία Μαραγγέλη, δήλωσε ότι νιώθει αδικημένη από την αντιμετώπιση των ελληνικών αρχών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο
«Vamos Nico» 05.01.26

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο

Ο γιος του ηγέτη της Βενεζουέλας, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα -ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς)- εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;
«Δημοκρατική μετάβαση» 05.01.26

Μία Ευρώπη αμήχανη μπροστά στη νέα τάξη πραγμάτων – Με τον Τραμπ, με την Βενεζουέλα ή με το Διεθνές Δίκαιο;

Οι ηγέτες προσπαθούν να επικεντρωθούν στο τι θα ακολουθήσει στη Βενεζουέλα, καθώς η υποστήριξη για την απομάκρυνση του Μαδούρο συνδυάζεται δύσκολα με την εκδήλωση υποστήριξης προς το διεθνές δίκαιο

Σύνταξη
«Πρόταση ύψους 150 εκατ. ευρώ ετοιμάζει η Τσέλσι για τον Βινίσιους», λέει ο Guardian
Ποδόσφαιρο 05.01.26

«Η Τσέλσι ετοιμάζει ηγεμονική πρόταση για τον Βινίσιους»

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει ο Guardian, οι «μπλε» του Λονδίνου, το καλοκαίρι είναι πιθανό να κινηθούν για την απόκτηση του Βινίσιους, καταθέτοντας πρόταση που θα μπορούσε να φτάσει τα 150 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»
Νέα Υόρκη 05.01.26

Μαδούρο: «Είμαι αθώος, σκοπός των ΗΠΑ είναι ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Βενεζουέλας»

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε τον εαυτό του πολιτικό όμηρο και όχι κατηγορούμενο, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά του από το Καράκας στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν νομική διαδικασία αλλά μια βίαιη απαγωγή

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Παντελίδης κι επίσημα μέχρι το 2029 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Παντελίδης κι επίσημα στον Παναθηναϊκό - «Δικαίωση της δουλειάς μου»

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Παύλου Παντελίδη έως το 2029 - Τα βίντεο με τα οποία η πράσινη ΠΑΕ υποδέχθηκε τον 23χρονο επιθετικό - Τι είπε στην πρώτη του συνέντευξη ως πράσινος.

Σύνταξη
Και μετά την Βενεζουέλα, τί;
in - analysis 05.01.26

Και μετά την Βενεζουέλα, τί;

Οι δημόσιες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για τη Βενεζουέλα καταδεικνύουν την πλήρη αδιαφορία του για τους κανόνες δικαίου.

Μαρία Γαβουνέλη
Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης
Βοήθεια 05.01.26

Ο Μίκι Ρουρκ ξεκίνησε έρανο για να πληρώσει 60.000 δολάρια ενοίκιο μετά από απειλή έξωσης

Ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης τον Δεκέμβριο. «Ο Μίκι Ρουρκ περνάει μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή και είναι απίστευτα συγκινητικό να βλέπεις πόσοι άνθρωποι νοιάζονται για αυτόν και θέλουν να τον βοηθήσουν» δήλωσε μια φίλη του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση είναι ο υπεύθυνος για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια – Απαρχαιωμένες υποδομές, ελλείψεις σε προσωπικό

Το ΚΚΕ τονίζει επίσης ότι υπεύθυνος είναι και η η πολιτική που θυσιάζει και σε αυτόν τον τομέα την ασφάλεια στο βωμό του κέρδους.

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών
Ο κίνδυνος 05.01.26

«Καμπανάκι» Βενιζέλου με φόντο την Τουρκία μετά το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου του FIR Αθηνών

Υποθέτω ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη αίσθηση ότι το χθεσινό επεισόδιο αδυναμίας ελέγχου και διαχείρισης του FIR Αθηνών πρέπει να διερευνηθεί, αλλά κυρίως να μην επαναληφθεί, τονίζει ο Ευ. Βενιζέλος.

Σύνταξη
Γρίπη: Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών – Ζορίζονται τα νοσοκομεία – Τι γίνεται με τα παιδιά
Ανησυχία 05.01.26

Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη - Ζορίζονται τα νοσοκομεία - Τι γίνεται με τα παιδιά

Yπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Αυξάνονται τόσο τα κρούσματα, όσο και τα βαριά περιστατικά. Έξαρση και στα παιδιά.

Σύνταξη
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή
Ελλάδα 05.01.26

Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο.

Σύνταξη
