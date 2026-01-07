Νένα Χρονοπούλου: «Είδα στη ζυγαριά μου 99 κιλά, είχα σάκχαρο, αδυνάτισα, έκανα λίφτινγκ»

Η Νένα Χρονοπούλου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και αναφέρθηκε στη μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική εμφάνιση της.

Νένα Χρονοπούλου: Η απώλεια των 36 κιλών

«Είδα στη ζυγαριά 99,800 κιλά, την ημέρα που κάναμε την εκπομπή μαζί. Και λέω “ρε συ, τι έπαθες; Τι έκανα;”. Λέω “Ποια είναι αυτή;”. Αυτό το πλάσμα εκεί είναι παραμορφωμένο. Δεν ήταν η Νένα, γιατί εγώ ήμουνα πάντα 57-59 κιλά», ανέφερε αρχικά η Νένα Χρονοπούλου.

«Όταν είδα τη συγκεκριμένη γυναίκα, λέω κάτι έχεις πάθει.

Τότε είχα ζάχαρο και δεν είχα καταλάβει ότι έχω ζάχαρο. Λοιπόν, εγώ τι έκανα; Όταν είχα περάσει από διάφορους γιατρούς, από διάφορες ειδικότητες για να μου πουν πώς να χάσω τα κιλά, πώς να αποσυμφορηθεί μετά την εξωσωματική ο οργανισμός μου και δεν τα είχα καταφέρει», εξομολογήθηκε η Νένα Χρονοπούλου.

Απευθύνθηκα σε διαβητολόγο

«Δεν έβλεπαν την παραμόρφωση, θεωρούσαν ότι τρώω. Φτάνω λοιπόν στο Στέφανο Σταθάκη, να ’ναι καλά ο φίλος μου, και του λέω “τι θα κάνω με αυτό εδώ πέρα; Μου λέει “αυτό είναι σπλαχνικό λίπος”.

Την άλλη μέρα μετρήθηκα, είχα 1,69, νηστική. Είχα ζάχαρο, Κατερίνα. Απευθύνθηκα όμως σε διαβητολόγο…», αποκάλυψε η ηθοποιός στην Κατερίνα Καινούργιου.

Το λίφτινγκ

«Ζήτησα από τον πλαστικό μου να είναι προσεκτικός. Έβλεπα κάποιες παραμορφώσεις σε άλλες γυναίκες και όταν βλέπεις αυτά λες “για φαντάσου να κοιμηθώ η Νένα και να ξυπνήσω μια άλλη”.

Του ζήτησα να μην αλλάξει το βλέμμα μου και το στόμα μου να μην γίνει σαν του τζόκερ και ευτυχώς είμαι μια χαρά, ούτε ουλές δεν έχω».