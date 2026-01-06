sports betsson
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Παρελθόν από τον Κολοσσό Ρόδου ο Γκάουντλοκ
Μπάσκετ 06 Ιανουαρίου 2026 | 15:33

Παρελθόν από τον Κολοσσό Ρόδου ο Γκάουντλοκ

Τη λύση της συνεργασίας του με τον Άντριου Γκάουντλοκ ανακοίνωσε ο Κολοσσός Ρόδου, μετά την εμπλοκή σε υπόθεση απαγορευμένων ουσιών.

Ο Κολοσσός Ρόδου αποδέσμευσε τον Άντριου Γκάουντλοκ από την ομάδα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου, μετά από την εμπλοκή του Αμερικανού γκαρντ σε υπόθεση απαγορευμένων ουσιών.

Οι Ροδίτες αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους ότι: «η εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση που αφορά ζητήματα απαγορευμένων ουσιών δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με το πλαίσιο αρχών και αξιών που διέπουν τη λειτουργία του συλλόγου μας και καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας».

Η σχετική ανακοίνωση για τον Άντριου Γκάουντλοκ

«Ο Andrew Goudelock υπήρξε αναμφίβολα ένα σημαντικό κομμάτι της αγωνιστικής πορείας του Κολοσσού, προσφέροντας τα τελευταία τρία χρόνια με το ταλέντο, την εμπειρία και την παρουσία του ουσιαστική συμβολή στην ομάδα μας. Η προσφορά του στο αγωνιστικό σκέλος αναγνωρίζεται και δεν αμφισβητείται.

Ωστόσο, η εμπλοκή του ονόματός του σε υπόθεση που αφορά ζητήματα απαγορευμένων ουσιών δημιουργεί συνθήκες οι οποίες δεν συνάδουν με το πλαίσιο αρχών και αξιών που διέπουν τη λειτουργία του συλλόγου μας και καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της συνεργασίας.

Ο Κολοσσός πρεσβεύει διαχρονικά το αθλητικό ιδεώδες, τον σεβασμό στους κανόνες, την ευγενή άμιλλα και την υπευθυνότητα εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Οι αξίες αυτές αποτελούν αδιαπραγμάτευτο θεμέλιο της φιλοσοφίας μας και οφείλουμε να τις υπηρετούμε με συνέπεια και σαφή στάση.

Η ομάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές του καθαρού αθλητισμού και του σεβασμού προς το άθλημα, τους φιλάθλους και τη νέα γενιά αθλητών που μας παρακολουθεί και μας εμπιστεύεται.

Ο Κολοσσός προχωρά τον αγωνιστικό του σχεδιασμό με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στις αξίες που τον χαρακτηρίζουν».

