Ιδού η απορία: Μας κάνει καλό ή κακό το να κρύβουμε τα συναισθήματά μας;

Έχεις ποτέ κρύψει τα συναισθήματά σου; Λογικά ναι, όπως όλοι μας. Βέβαια, όπως και με άλλες συμπεριφορές, χαρακτηριστικά, προτιμήσεις και τάσεις, μερικοί από εμάς κρύβουμε τα συναισθήματά μας περισσότερο από άλλους. Τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό;

Έρευνες δείχνουν μια σύνδεση μεταξύ της μεγαλύτερης εκφραστικής καταστολής όπως λέγεται και της μειωμένης συναισθηματικής ευημερίας. Παρ’ όλα αυτά, άλλοι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ότι αυτή η σχέση δεν είναι τόσο απλή.

Σε μια νέα μελέτη που σκοπό είχε να φωτίσει αυτή τη σύνδεση μεταξύ του περιορισμού των συναισθηματικών εκφράσεων και της χαμηλότερης ψυχολογικής ευημερίας, οι ερευνητές ρώτησαν τους συμμετέχοντες για την εκφραστική καταστολή και πόσο ικανοποιημένοι ένιωθαν από τις ζωές τους, ενώ οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν επίσης για πιθανές ενδείξεις κατάθλιψης και άγχους συνολικά δύο φορές, στην αρχή της μελέτης και ξανά 14 εβδομάδες αργότερα.

Στην αρχή της μελέτης, οι ερευνητές μέτρησαν και πόσο αυθεντικοί δήλωσαν ότι αισθάνονταν οι άνθρωποι, δηλαδή πόσο ο εσωτερικός τους κόσμος αντιστοιχούσε στη συμπεριφορά τους και σε αυτό που έδειχναν στους άλλους.

Τέλος, η ερευνητική ομάδα μέτρησε κάτι που είναι γνωστό ως «αμφιβολία για την έκφραση συναισθημάτων». Αναφέρεται σε μια αίσθηση αμφιβολίας για την έκφραση ενός συναισθήματος: υπάρχει η τάση να δείξεις αυτό που νιώθεις, αλλά και μια αντίθετη τάση να το κρύψεις. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα κοίταξε δύο τύπους αμφιβολίας στην έκφραση. Ο πρώτος τύπος ήταν η «αμφιβολία ικανότητας», που αναφέρεται στην αμφιβολία ενός ατόμου σχετικά με την ικανότητά του να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ο δεύτερος τύπος ήταν η «αμφιβολία αποτελέσματος», η οποία αφορά τις ανησυχίες ενός ατόμου για το τι θα μπορούσε να πάει στραβά αν αποκαλύψει τα συναισθήματά του.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν μια συσχέτιση μεταξύ του περιορισμού των συναισθηματικών εκφράσεων και του να νιώθει κανείς λιγότερη ικανοποίηση από τη ζωή του καθώς και περισσότερη ανησυχία και κατάθλιψη 14 εβδομάδες αργότερα. Ωστόσο, τα άτομα που ένιωθαν «αυθεντικά» όταν καταπίεζαν τα συναισθήματά τους, δεν είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν χαμηλότερη συναισθηματική ευημερία αργότερα.

Η ερευνητική ομάδα βρήκε επιπλέον ότι τα άτομα που ένιωθαν αμφιβολία και έκρυβαν τα συναισθήματά τους ήταν πιο πιθανό να δυσκολεύονται με το άγχος και να νιώθουν λιγότερη ικανοποίηση από τη ζωή τους 14 εβδομάδες αργότερα. Δηλαδή, τα άτομα που καταπίεζαν τα συναισθήματά τους αλλά δεν «πάλευαν» με τις συνέπειες της έκφρασής τους, δεν ήταν πιο επιρρεπή στο να νιώθουν πιο αγχωμένα και να απολαμβάνουν λιγότερο τη ζωή τους αργότερα.

Συναισθήματα: It’ s complicated…

Αυτή η μελέτη αναδεικνύει την πολυπλοκότητα που υπάρχει στο να εκφράζουμε ή να κρύβουμε τα συναισθήματά μας απέναντι στους άλλους. Ο λόγος που κάνουμε την επιλογή να δείξουμε ή να αποκρύψουμε τα συναισθήματά μας είναι σημαντικός. Οι ερευνητές στην ανάλυση των αποτελεσμάτων τους και της βιβλιογραφίας στον τομέα αυτό ανέφεραν ότι η αυθεντικότητα και η συναισθηματική καταστολή μπορούν να συνυπάρχουν, εάν κάποιος έχει λόγο να κρύψει τα συναισθήματά του. Οι ερευνητές έδωσαν χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως η προσπάθεια διατήρησης της ηρεμίας ή η προσπάθεια να λυθεί παραγωγικά μια έκτακτη κατάσταση.

Τι μπορούμε λοιπόν να κρατήσουμε από αυτή τη μελέτη; Πως ίσως πρέπει πριν επιλέξουμε να κρύψουμε ή να εκφράσουμε ένα συναίσθημα, να κάνουμε μια παύση και να αναλογιστούμε: Γιατί το κάνω; Τι πραγματικά σημαίνει αυτό για μένα;

* Πηγή: Vita