Ζιλ Λιποβέτσκι: «Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα και να ερωτευτείς, πάρε Prozac, μην αναζητάς τη φιλοσοφία»

Υπήρξε μια εποχή που ο φιλόσοφος Ζιλ Λιποβέτσκι εξέταζε το περιεχόμενο των σπιτιών μας, έψαχνε στα συρτάρια της κουζίνας, άκουγε τους δίσκους μας, φορούσε τα ρούχα μας και εξέταζε ακόμη και αυτά που πετάγαμε. Όλα όσα δεν είχαν προφανή σημασία, τουλάχιστον για την διανοητική τάξη της εποχής, χρησιμοποιούνταν ως καθρέφτης.

Μέσα από τη μόδα, τη μαζική κατανάλωση, την αισθητική και τον ελεύθερο χρόνο, ο φιλόσοφος και κοινωνιολόγος σκιαγράφησε ένα ακριβές, διασκεδαστικό και ζωντανό πορτρέτο της εποχής μας.

Ή, μάλλον, αυτού που ο ίδιος αποκαλεί υπερμοντερνισμό, μιας εποχής που χαρακτηρίζεται από την αισθητική, την κατανάλωση και την υπερβολή. Το αποτέλεσμα; Μια σειρά από πρωτοποριακά βιβλία, όπως «Η εποχή της κενότητας», «Η αυτοκρατορία της μόδας» και «Υπερμοντέρνοι καιροί».

Η νέα εποχή του κιτς

Ο Ζιλ Λιποβέτσκι δεν περιγράφει μόνο τις κοινωνικές μεταβολές, τις ερμηνεύει, τους αποδίδει ένα όνομα και, με αυτόν τον τρόπο, σχεδιάζει εργαλεία για την ανάλυσή τους. Και το κάνει, σχεδόν πάντα, με τον ποιητικό τόνο που διατρέχει τα βιβλία του και τα ανυψώνει στο επίπεδο της λογοτεχνίας.

Η τελευταία του έκδοση είναι το Le nouvel âge du kitsch: Essai sur la civilisation du «trop» (Η νέα εποχή του κιτς: Δοκίμιο για τον πολιτισμό της υπερβολής, δεν έχει ακόμη μεταφραστεί στα αγγλικά), που έγραψε μαζί με τον κριτικό κινηματογράφου Ζαν Σερόι.

Είναι ένα πορτρέτο του ταξιδιού που έκανε το χυδαίο και το επιδεικτικό στο κέντρο της ζωής μας. Το κιτς, από αυτή τη νέα προοπτική, παύει να είναι ένα πολιτισμικό ελάττωμα και γίνεται μια αποκαλυπτική πύλη για τον τρόπο που ζούμε, καταναλώνουμε και σκεφτόμαστε την ομορφιά.

Ο 80χρονος στοχαστής γράφει, ταξιδεύει και δίνει διαλέξεις σε όλο τον κόσμο. Μίλησε στον Daniel Verdú της EL PAÍS -ακολουθεί ένα κομμάτι της συνέντευξή του

-Τι ρόλο παίζει ένας φιλόσοφος στην σημερινή κοινωνία; Έχω την εντύπωση ότι θεωρούνται όλο και περισσότερο σύμβουλοι επιχειρήσεων ή coach.

Ο ρόλος που είχαν κάποτε έχει χαθεί. Η φιλοσοφική σκέψη δεν διαθέτει τη συλλογική και κοινωνική δύναμη που είχε στους προηγούμενους αιώνες. Σήμερα, η τεχνητή νοημοσύνη έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση από τη φιλοσοφία. Αλλά η φιλοσοφία εξακολουθεί να είναι απαραίτητη, ακριβώς επειδή είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης από αυτόν των ειδικών ή των συμβούλων. Σε έναν κόσμο όπου όλοι γνωρίζουν τα πάντα, όπου μας κατακλύζουν οι πληροφορίες, υπάρχει σύγχυση και εκεί μπορεί να παρέμβει η φιλοσοφία. Αυτό που προσπαθώ να κάνω με έναν εγκάρσιο τρόπο είναι μια παγκόσμια ακτινογραφία για να βάλω μια τάξη στα πράγματα.

«Παλαιότερα, αυτοί οι πυλώνες ήταν τα θρησκευτικά συστήματα, αυτά που στο παρελθόν θεωρούνταν οι μεγάλες ιδεολογίες. Σήμερα, όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο χαοτικά»

-Χρειαζόμαστε ακόμα αυτούς τους νοητικούς χάρτες σε έναν τόσο κατακερματισμένο κόσμο, όπου συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα ταυτόχρονα;

Ο Homo sapiens δεν αρκείται στο να τρώει, να ζει και να πολεμά. Το πνεύμα παίζει σημαντικό ρόλο και δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς ορισμένους πυλώνες που μας λένε τι κάνουμε, πώς είμαστε και σε τι κόσμο ζούμε. Παλαιότερα, αυτοί οι πυλώνες ήταν τα θρησκευτικά συστήματα, αυτά που στο παρελθόν θεωρούνταν οι μεγάλες ιδεολογίες. Σήμερα, όμως, τα πράγματα είναι πολύ πιο χαοτικά. Η φιλοσοφία μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Δεν πιστεύω, όμως, ότι είναι θεραπευτική, ότι είναι καλύτερο να διαβάζεις Σωκράτη παρά να παίρνεις Prozac. Αν θέλεις να ζήσεις καλύτερα, να ερωτευτείς, να πάρεις Prozac ή να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά μην στραφείς στη φιλοσοφία.

-Χρησιμοποιείτε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης;

Είμαι θαυμαστής της τεχνητής νοημοσύνης. Τα αποτελέσματα που παρέχει το ChatGPT είναι απίστευτα.

-Μιλάτε μαζί του;

Ναι, φυσικά. Έχουμε ανταλλαγές απόψεων. Και είναι πολύ ακριβείς. Με εκπλήσσουν οι σκέψεις του, ακόμα και για μένα.

-Πιστεύετε ότι μπορεί να σκέφτεται καλύτερα από εσάς;

Όχι, εξακολουθεί να κάνει λάθη. Και δεν πιστεύω στην ιδέα της απαξίωσης του ανθρώπου. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη είναι επίσης δημιουργικοί. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να είναι πολύ εμπνευσμένη. Εμείς είμαστε αυτοί που ρωτάμε, και αυτό είναι θεμελιώδες. Είναι ένας βοηθός, δεν νομίζω ότι θα στερήσει τον άνθρωπο από την υπεροχή της σκέψης του. Οι αποφάσεις δεν προέρχονται από αυτοματισμούς, προέρχονται από παράνοια ή ανθρώπινη μεγαλομανία. Είμαστε πολύ μακριά από την ιδέα ότι οι αλγόριθμοι θα πάρουν την εξουσία και θα εξαλείψουν τον άνθρωπο. Δεν βλέπω την τεχνητή νοημοσύνη να ανταγωνίζεται τους Διαλόγους του Πλάτωνα ή την Κριτική του καθαρού λόγου — αυτό που ο Καντ ονόμαζε ιδιοφυΐα.

«Η προγνωστική δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης θα καθοδηγεί όλο και περισσότερο την κατανάλωση, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αν δείτε απόψε μια γουέστερν ή μια κωμωδία, αλλάζει αυτό την ύπαρξή σας;»

-Αναλύετε την κοινωνία εδώ και 40 χρόνια μέσα από το πρίσμα της κατανάλωσης και του γούστου. Δεν θα είναι πιο δύσκολο να εξαχθούν ενδιαφέρουσα, πρωτότυπα συμπεράσματα με την ομογενοποίηση που προκαλεί ο αλγόριθμος;

Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο, συμβαδίζει με την καταναλωτική κοινωνία. Σκεπτόμενοι όπως ο Γκι Ντεμπόρ γνωρίζαμε ήδη από τη δεκαετία του ’70 ότι η διαφήμιση δημιουργούσε τεχνητές ανάγκες, ότι αποξένωνε. Ο αλγόριθμος είναι χρήσιμος για να προτείνει πράγματα, είναι περισσότερο ή λιγότερο σωστός, αυτό είναι αλήθεια. Μελέτες δείχνουν επίσης ότι ο καταναλωτής δεν υπακούει με δουλοπρεπή τρόπο, ότι εξακολουθεί να υπάρχει αυτονομία.

-Αλλά χάνεται η έκπληξη, η δυνατότητα να ανακαλύψεις άλλους κόσμους. Αν ακούς τζαζ, δεν θα σου προτείνει ένα άλμπουμ πανκ, για παράδειγμα.

Γι’ αυτό είναι απαραίτητη η εκπαίδευση σε αυτόν τον χώρο, στον ψηφιακό. Είναι το κλειδί για να μην αφήνουμε τη μηχανή να κάνει ό,τι θέλει. Ξέρεις, πρέπει να συγκρίνεις, να χρησιμοποιείς τις πληροφορίες και να τις αναμιγνύεις με τις δικές σου. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεράστια εξέλιξη που ωθεί τα όρια του Homo sapiens και μας εισάγει σε εξαιρετικές περιπέτειες. Είναι η μεγαλύτερη μεταμόρφωση που έχω δει ποτέ. Δεν υπάρχει τίποτα που να είχε τέτοιο αντίκτυπο στο παρελθόν, ούτε καν ένα σπουδαίο βιβλίο. Επίσης, θέλετε εκπλήξεις;

-Ναι, φυσικά.

-Δε νομίζω ότι τα πράγματα συμβαίνουν επειδή η κατανάλωση έχει παραδοθεί στον αλγόριθμο. Τι σημαίνει η κατανάλωση στην ανθρώπινη ύπαρξη; Τίποτα. Τι διαφορά έχει αν πίνεις Coca-Cola ή Pepsi; Ή αν ακούς Céline Dion ή Jennifer Lopez;

-Αλλάζει μέρος της ταυτότητάς μας, έτσι δεν είναι;

-Όχι, γιατί η ταυτότητα δεν είναι κατανάλωση, είναι μόνο μια πτυχή της ζωής μας. Τουλάχιστον μέχρι η τεχνητή νοημοσύνη να μου πει ότι πρέπει να χωρίσω ή να αλλάξω θρησκεία. Η προγνωστική δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης θα καθοδηγεί όλο και περισσότερο την κατανάλωση, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Αν δείτε απόψε μια γουέστερν ή μια κωμωδία, αλλάζει αυτό την ύπαρξή σας;

-Εξαρτάται από τη γουέστερν.

-Η ύπαρξη μπορεί να βρεθεί στην εργασία, στη δημιουργία, στην προσωπική μας συναισθηματική ζωή, στις πολιτικές αποφάσεις. Θα πει η τεχνητή νοημοσύνη σε μια γυναίκα αν πρέπει να κάνει έκτρωση; Αυτό είναι το θεμελιώδες ζήτημα, όχι αν θα πάω διακοπές στην Ουέλβα ή στη Βαρκελώνη. Ο Ρενέ Ντεκάρτ λέει στο «Διάλογος για τη μέθοδο» ότι ο πιο βασικός βαθμός ελευθερίας είναι να επιλέγεις ανάμεσα σε αδιάφορα πράγματα. Η ευημερία σου δεν εξαρτάται από αυτό. Το σημαντικό είναι να κάνεις πράγματα που αγαπάς στη δουλειά σου, να εφευρίσκεις, να δημιουργείς, να ζεις πλήρως με τα παιδιά σου — αν έχεις — να ζεις σύμφωνα με τη δική σου πολιτική άποψη, να ζεις σε μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι δεν μισούν ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Και οι αλγόριθμοι δεν θα το αλλάξουν αυτό.

«Υπάρχει απόλυτη ευπάθεια, ακριβώς σε μια εποχή που δεν υπήρξε ποτέ τόσο μεγάλη δύναμη»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη r a c h e l g u e d e s (@rachelguedes_photo)

-Η κατανάλωση, ωστόσο, κυριαρχεί στις σεξουαλικές σχέσεις, στις συναισθηματικές σχέσεις, στην εργασία… Σκεφτείτε τις εφαρμογές γνωριμιών, τις εφαρμογές αναζήτησης εργασίας.

-Σίγουρα, αλλά πριν ήμασταν περιορισμένοι στην πόλη μας αναζητώντας σύντροφο και όταν βρίσκαμε κάποιον, παντρευόμασταν και έπρεπε να τον ανεχόμαστε για το υπόλοιπο της ζωής μας. Και εκτός αυτού, μετά τον αλγόριθμο, έρχεται η αλήθεια — οι απογοητεύσεις, οι αμφιβολίες, οι ανθρώπινες επιλογές. Η τεχνολογία δεν πρέπει να δαιμονοποιείται. Αλλά τώρα η μεγάλη τάση είναι η νηφαλιότητα.

-Τι εννοείτε;

-Να μην παίρνουμε αεροπλάνα, να καταναλώνουμε βιολογικά προϊόντα, να μην αγοράζουμε ρούχα… Γκρέτα Τούνμπεργκ. Τέλεια, γιατί όχι; Αλλά ακόμα και αν φανταστούμε τον πλανήτη να έχει υιοθετήσει αυτό το ήθος αυστηρότητας και νηφαλιότητας, δεν θα λύσουμε το πρόβλημα των εννέα δισεκατομμυρίων ανθρώπων που θα πρέπει να μορφωθούν, να μετακινηθούν, να θεραπευτούν. Δεν πιστεύω ότι η ευημερία της ανθρωπότητας βρίσκεται στα χέρια ενός υποτιθέμενου υπεύθυνου, αυστηρού και νηφάλιου καταναλωτή. Αυτά είναι σταυροφορίες, ρητορική. Κοιτάξτε, μετά την κρίση του Covid-19, όλοι κάναμε διακοπές στο σπίτι και οδηγήσαμε ποδήλατα. Αλλά οι άνθρωποι συνεχίζουν να πετάνε με αεροπλάνα.

-Πώς ορίζετε την εποχή μας;

Ως δύο μεγάλους πόλους. Από τη μία πλευρά, τη δυναμική της τεχνοκαπιταλιστικής υπερδύναμης: την κατάκτηση του διαστήματος, την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική, τη γενετική τροποποίηση. Επιστήμες που καταρρίπτουν τα όρια. Και από την άλλη, μια γενικευμένη ανασφάλεια σε όλους τους τομείς. Οι άνθρωποι είναι κυριευμένοι από το φόβο – φόβο για την κλιματική αλλαγή, για την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας, για τον πόλεμο στην ευρωπαϊκή επικράτεια, για την τεχνητή νοημοσύνη στον επαγγελματικό τομέα, φόβο για την προσωπική ζωή, φόβο για τα τρόφιμα. Υπάρχει απόλυτη ευπάθεια, ακριβώς σε μια εποχή που δεν υπήρξε ποτέ τόσο μεγάλη δύναμη.

«Η αλήθεια έχει μια ευρύτερη διάσταση· είναι η συμμόρφωση με τα εξωτερικά γεγονότα. Δεν έχει καμία σχέση με την προσωπική ύπαρξη»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Gilles Lipovetsky (@gilleslipovetsky)

-Στο τελευταίο σας βιβλίο, χρησιμοποιείτε το κιτς ως σύμβολο αυτής της εποχής της υπερβολής.

Η λέξη εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1860 και χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει κάτι μικρό. Μια βιομηχανική αναπαραγωγή προϊόντων κύρους. Έπιπλα, μικρά οικιακά αντικείμενα. Κάτι δευτερεύον που επικρίθηκε από τους καλλιτέχνες, επειδή ήταν κακής ποιότητας, ένα φθηνό αντίγραφο. Ήταν μια υπερφορτωμένη πραγματικότητα που έπρεπε να επιδειχθεί. Και παρέμεινε έτσι για έναν αιώνα. Αλλά τώρα έχουμε ένα νεο-κιτς, ένα υπερ-κιτς.

-Μια εξέλιξη;

Η καταναλωτική κοινωνία έκανε το φθηνό να κατακτήσει όλους τους τομείς. Δεν είναι πλέον το αντίγραφο που βρίσκεται στο επίκεντρο. Το υπερ-κιτς σημαίνει την κουλτούρα του «πετάω». Περιλαμβάνει ένα άχρηστο προϊόν που σήμερα έχει εισβάλει σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Δεν είναι πλέον μια αισθητική μορφή, αλλά μια δομική, που οργανώνει τον σύγχρονο κόσμο. Υπάρχουν εμπορικά κέντρα, Disneylands, πόλεις που αντιγράφουν άλλες, όπως το Ντουμπάι, η επιτομή μιας κιτς πόλης. Το μέγεθος, η υπερβολή, το μνημειώδες έχουν σημασία.

-Και η πολιτική; Είναι ο Τραμπ μια από αυτές τις κιτς χιονόμπαλες που έχουν τοποθετηθεί στο ράφι της παγκόσμιας δημοκρατίας;

Είναι η πεμπτουσία του κιτς, από κάθε άποψη. Ο Πύργος Τραμπ, το χρυσάφι, η επιδεικτική πολυτέλεια. Ακόμη και ο λόγος του MAGA είναι κιτς, γιατί σύμφωνα με τον ορισμό του, είναι ένας καλλωπιστικός καθρέφτης του κόσμου, κάτι που αισθητικοποιεί, που εξαπατά. Ο Μίλαν Κούντερα είπε ότι το κιτς είναι η άρνηση της μ@λακίας. Είπε επίσης ότι οι μεγάλες ιδεολογίες είναι κιτς, γιατί καλύπτουν τα ελαττώματα με ένα πέπλο.

-Το κιτς κρύβει την αλήθεια;

-Ναι, εξαπατά. Αλλά το κάνει μέσω της θρησκείας του υποτιθέμενου όμορφου, για να δείξει μια ψεύτικη πραγματικότητα.

-Γράψατε πολλά για την αυθεντικότητα στο προηγούμενο βιβλίο σας. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυθεντικότητας και αλήθειας;

-Αν ένα άτομο είναι αυθεντικό, είναι αληθινό με τον εαυτό του. Είσαι αληθινός επειδή ενεργείς σύμφωνα με αυτό που αγαπάς και όχι επειδή το λέει η θρησκεία, οι γονείς σου ή οποιοσδήποτε άλλος. Η αλήθεια έχει μια ευρύτερη διάσταση· είναι η συμμόρφωση με τα εξωτερικά γεγονότα. Δεν έχει καμία σχέση με την προσωπική ύπαρξη. Είναι μια συμφωνία κρίσης σχετικά με τα γεγονότα.

-Ποια θέση έχει η αλήθεια σε μια κοινωνία όπου τα ψέματα έχουν γίνει mainstream;

-Συνέχισε την επιστημονική περιπέτεια. Αν και η επιστήμη είναι στην υπηρεσία των οικονομικών δυνάμεων, εξακολουθεί να χρησιμεύει στην καλύτερη κατανόηση του κόσμου. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν επίσης πολύ σημαντικό ρόλο και απειλούνται από τα κοινωνικά δίκτυα, που είναι πλέον το κύριο μέσο ενημέρωσης. Είμαι υπέρ της απαγόρευσης των κοινωνικών δικτύων μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Και στα σχολεία, τα οποία δεν πρέπει να πέσουν θύματα του φετιχισμού του ψηφιακού και πρέπει να καλλιεργούν την κριτική σκέψη.

-Υπάρχει μια πολύ ισχυρή τάση που υποστηρίζει ότι η αλήθεια είναι νεκρή, ότι ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια. Ο ίδιος ο Τραμπ έχει ένα κοινωνικό δίκτυο που ισχυρίζεται ότι κατέχει την αλήθεια — το Truth Social.

-Πιστεύω ότι η αλήθεια δεν είναι νεκρή. Αυτή είναι μια παλιά φιλοσοφική πρόταση. Ο Φρίντριχ Νίτσε είπε στα μέσα του 19ου αιώνα ότι δεν υπάρχουν γεγονότα, μόνο ερμηνείες. Αλλά τα γεγονότα υπάρχουν. Μπορούμε να συζητήσουμε για τον αριθμό των διαδηλωτών, αλλά όχι για τη διαδήλωση. Και τα μέσα ενημέρωσης έχουν να διαδραματίσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην καθιέρωση των γεγονότων. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να ερμηνεύονται, ειδικά σε έναν μεταθρησκευτικό κόσμο όπως ο δικός μας. Το σημαντικό, ωστόσο, είναι ότι αυτή η ερμηνεία δεν οδηγεί σε ακραία πόλωση και ότι σταματάμε να μιλάμε μεταξύ μας.

*Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στην elpais.com