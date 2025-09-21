Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ζακ Ρανσιέρ: Οριοθετώντας το αισθητικό
Language & Books 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:54

Ζακ Ρανσιέρ: Οριοθετώντας το αισθητικό

Ένα πρόσφατο βιβλίο του Ζακ Ρανσιέρ επιστρέφει στο πώς διαμορφώνεται η αισθητική μας εμπειρία

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Spotlight

Σε πείσμα της άποψης ότι έχουμε περάσει σε μια μετανεωτερική εποχή, η αισθητική μας σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να ορίζεται μέσα από το πώς συγκροτήθηκε η αισθητική εμπειρία στη νεωτερικότητα. Άλλωστε, ήταν με την αυγή της νεωτερικότητας που διαμορφώθηκε και ο ιδιαίτερος τρόπος που αντιμετωπίζουμε την τέχνη και την αυτοτέλειά σε σχέση με τις άλλες κοινωνικές πρακτικές. Την ίδια στιγμή, ήταν η νεωτερικότητα που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο συζήτησε την τέχνη στην αλληλοσυσχέτισή της με το σύνολο των κοινωνικών πρακτικών. Με αυτά τα ερωτήματα καταπιάνεται ο Ζακ Ρανσιέρ στο βιβλίο του «Αίσθησις. Σκηνές του αισθητικού καθεστώτος της τέχνης», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Angelus Novus σε πολύ καλή μετάφραση του Πάνου Αγγελόπουλου. Ούτως ή άλλως το βιβλίο αυτό, που στα γαλλικά κυκλοφόρησε το 2011, θεωρείται αυτό στο οποίο κατεξοχήν ο Ρανσιέρ, ένας από τους πιο πρωτότυπους φιλοσόφους της Γαλλίας εδώ και δεκαετίες, αναμετρήθηκε με τα ερωτήματα που αφορούν την αισθητική εμπειρία.

Πώς, όμως, ένας φιλόσοφος, όπως ο Ρανσιέρ, που αφετηρία είχε μια ορισμένη εκδοχή του μαρξισμού – ξεκίνησε άλλωστε ως μαθητής του Λουί Αλτουσέρ πριν έρθει σε ρήξη με τον δάσκαλό του και ακολουθήσει τη δική του ιδιαίτερα πρωτότυπη παραλλαγή ριζοσπαστικής σκέψης – μπορεί να αναμετρηθεί με ένα πεδίο όπου παραδοσιακά αντιπαρατέθηκαν παραλλαγές φιλοσοφικού ιδεαλισμού με παραλλαγές ενός αναγωγιστικού κοινωνιολογίζοντος υλισμού;

Ο Ρανσιέρ επιλέγει να αφηγηθεί πώς διαμορφώθηκε η αισθητική ματιά μας στη νεωτερικότητα, διαλέγοντας μια σειρά από επεισόδια που συνήθως δεν περιλαμβάνονται στα κλασικά αφηγήματα για τη διαμόρφωση της νεωτερικής αισθητικής εμπειρίας: από τον τρόπο που ο Βίνκελμαν έγραψε για τον ακέφαλο «κορμό του Μπελβεντέρε» έως τον τρόπο που ο Τζέιμς Έιτζι περιέγραψε τη ζωή των φτωχών Αμερικανών στην εποχή της «Μεγάλης Ύφεσης» και τον ιδιότυπο τρόπο που μπορούσε να εντοπίσει την ομορφιά ακόμη και μέσα στην εξαθλίωση, μην παραλείποντας να αναφερθεί σε ένα σύνολο τομών. από το θέατρο έως την ρηξικέλευθη κινηματογραφική του Τζίγκα Βερτόφ.

Ο ίδιος ο Ρανσιέρ έχει πλήρη επίγνωση ότι δεν ακολουθεί ένα παραδοσιακό αφήγημα: «Οι σκηνές της σκέψης που περιγράφονται εδώ δείχνουν πώς ένα ακρωτηριασμένο άγαλμα μπορεί να καταστεί ένα τέλειο έργο, μια εικόνα ψειριάρικων παιδιών μια αναπαράσταση του ιδεώδους, μια κωλοτούμπα ενός κλόουν η ποιητική έφοδος στον ουρανό, ένα έπιπλο το ιερό ενός ναού, μια σκάλα ένας χαρακτήρας, μια μπαλωμένη φόρμα εργασίας πριγκιπικό ένδυμα, οι περιδινήσεις ενός πέπλου κοσμογονία και ένα επιταχυνόμενο μοντάζ χειρονομιών η αισθητή πραγματικότητα του κομμουνισμού. Οι μεταμορφώσεις αυτές δεν είναι ατομικές φαντασιοπληξίες, αλλά η λογική αυτού του καθεστώτος αντίληψης, συναισθήματος και σκέψης που πρότεινα να ονομάσουμε “αισθητικό καθεστώς της τέχνης”».

Ο Ρανσιέρ δεν έχει σκοπό να αναπαράγει ένα κλασικό σχήμα για την αυτονομία της τέχνης, ούτε όμως και να προτείνει απλώς μια θεωρία κοινωνικού καθορισμού. Κυρίως θέλει να επιμείνει ότι το ίδιον του νεωτερικού αισθητικού καθεστώτος είναι ακριβώς οι τρόπος που αλληλοσυσχετίζονται διαφορετικές κοινωνικές πρακτικές. Ενώ δηλαδή οι επικρατούσες απόψεις ταυτίζουν την καλλιτεχνική νεωτερικότητα με την κατάκτηση της αυτονομίας της τέχνης, ο ίδιος κατέληξε στο αντίθετο συμπέρασμα: «η κίνηση που προσιδιάζει στο καλλιτεχνικό καθεστώς, αυτή που υποστήριξε τα οράματα καλλιτεχνικής δημιουργίας και συνένωσης τέχνης και ζωής υπάγοντάς τα στην ιδέα της νεωτερικότητας, τείνει να απαλείφει τα ειδικά χαρακτηριστικά των τεχνών και να αναδιατάσσει τα σύνορα που τις διαχωρίζουν τόσο μεταξύ τους όσο και από την κοινή εμπειρία. Τα έργα δεν επιφέρουν τομές παρά όταν καταφέρνουν να συμπυκνώσουν τα χαρακτηριστικά καθεστώτων αντίληψης που προϋπάρχουν αυτών και έχουν διαμορφωθεί αλλού».

Ο Ζακ Ρανσιέρ

Οι δρόμοι που διαλέγει ο Ρανσιέρ για να διατυπώσει αυτή τη θέση είναι μέσα από μια πληθώρα παραδειγμάτων. Για παράδειγμα στον Βίνκελμαν και τον «κορμό του Μπελβεντέρε» βλέπει τη θέση ότι «η ιστορία του αισθητικού καθεστώτος της  θα μπορούσε να εννοηθεί  ως η ιστορία των μεταμορφώσεων αυτού του ακρωτηριασμένου και τέλειου αγάλματος, τέλειου καθότι ακρωτηριασμένου, το οποίο ακριβώς λόγω της έλλειψης της της κεφαλής και των μελών του ήταν αναγκασμένο να πολλαπλασιαστεί σε ένα πλήθος νέων σωμάτων». Αντίστοιχα, μπορεί να βλέπει στον Ροντέν και την απήχησή του την συνάντηση διαφορετικών επιδιώξεων: «όσοι ζωγραφίζουν τα αιθέρια ύψη της πνευματικής ζωής ή τα σκοτεινά δράματα της ασυνείδητης ζωής, όσοι σχεδιάζουν τον αφηρημένο διάκοσμο κομψών κτιρίων ή εξυμνούν την κοινωνική πάλη σε αναρχικές εφημερίδες, όλοι αυτοί, συχνά πολύ κοντινοί, ενίοτε και οι ίδιοι, μπορούν να βλέπουν από κοινού στο έργο του Ροντέν τούτη τη νέα ιδεατότητα να ενσαρκώνεται με ακρίβεια». Στην περίπτωση του Τζίγκα Βερτόφ, η μετατόπιση της επίσημης σοβιετικής κινηματογραφικής αισθητικής μακριά από τους τολμηρούς πειραματισμούς και συμβολισμούς και προς μια πιο κλασική δραματικότητα αναγκαστικά δημιουργεί συνειρμούς με την αντίστοιχη μετατόπιση και ως προς την κεντρική κομματική γραμμή.

Σε όλα αυτά ο Ρανσιέρ διαπιστώνει επιπλέον τους παράδοξους δεσμούς ανάμεσα στο αισθητικό παράδειγμα και την πολιτική κοινότητα. Ουσιαστικά, «η αισθητική επανάσταση αναπτύσσεται σαν μια αδιάκοπη ρήξη με αυτό το ιεραρχικό μοντέλο του σώματος, της ιστορίας και της πράξης». Ωστόσο, εντοπίζει και την αντίφαση: «το αισθητικό παράδειγμα της νέας κοινωνίας, αυτής των ελεύθερων και ίσων ανθρώπων στην ίδια την αισθητή ζωή τους, τείνει να αποκόψει αυτή την κοινωνία από όλες τις οδούς μέσω των οποίων είθισται να προσπαθούμε να πετύχουμε έναν στόχο».

Με αφορμή το παράδειγμα του Τζίγκα Βερτόφ και των κριτικών που δέχτηκε, ο Ρανσιέρ υπογραμμίζει τη συσχέτιση ανάμεσα στον αισθητικό και τον πολιτικό συντηρητισμό και κομφορμισμό: «Η κοινωνική επανάσταση είναι κόρη της αισθητικής επανάστασης, και δεν μπορεί να αρνηθεί αυτή τη συγγένεια παρά μόνο μετατρέποντας σε έκτακτη αστυνομία μια στρατηγική βούληση που είχε απολέσει τον κόσμο της»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

Δημόσιο Χρέος: Μπορεί η γαλλική κρίση να επηρεάσει την Ελλάδα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Φαγητό: Takeaway ή… ταβερνάκι; Πότε «παρασύρεσαι» σε υπερκατανάλωση;

Business
Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

Deals: Έρχεται καυτό φθινόπωρο – Στο κυνήγι των αποδόσεων οι ελληνικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Books
Η λευκότητα ως πρόβλημα
Διαρκής ρατσισμός 11.09.25

Η λευκότητα ως πρόβλημα

Συζητάμε για τον ρατσισμό συχνά, όμως δεν συζητάμε αρκετά για την ίδια τη «λευκότητα» ως πρόβλημα. Με αυτό ακριβώς ασχολείται ο Λιλιάν Τυράμ σε ένα πρόσφατο πρόβλημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»
InTalks 21.09.25

Πάνος Ρούτσι: «Ο Γιώργος Σταμάτης με προσέγγισε για να σταματήσω, μου είπε ότι έχει δει το παιδί μου καμένο»

«Πώς αυτός έχει δει το παιδί μου, όταν εγώ δεν το έχω δει;» λέει στο in και συγκλονίζει ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, που σκοτώθηκε στα Τέμπη, καταγγέλλοντας με πικρία τη στάση του βουλευτή της ΝΔ Γιώργου Σταμάτη, ο οποίος πάντως μιλά για παρανόηση των λεγομένων του. Καταβεβλημένος αλλά παίρνοντας δύναμη από τη συμπαράσταση του κόσμου ο Πάνος Ρούτσι είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας μέχρι τη δικαίωση του αιτήματός του για εκταφή του παιδιού του.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Eurostat: Η κρυφή ανεργία στην Ευρώπη – Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα
Στοιχεία Eurostat 21.09.25

Η κρυφή πλευρά της ανεργίας στην Ευρώπη - Πώς οι επίσημοι δείκτες θολώνουν την πραγματική εικόνα

Στην Ελλάδα η επίσημη ανεργία ανέρχεται σε 8,9% αλλά μεταφράζεται σε 13,2% όταν υπολογιστούν όλοι όσοι δεν έχουν δουλειά ή υποαπασχολούνται και αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες φτωχοποίησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βατικανό: «Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» – Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα
Αλληλεγγύη 21.09.25

«Δεν υπάρχει μέλλον βασισμένο στη βία και στην εκδίκηση» - Ο Πάπας για τη μαρτυρική Γάζα

Ο ποντίφικας αναφερόμενος στη Γάζα χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες, σε όλη την Εκκλησία, «που εκφράζουν την αλληλεγγύη με τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν σ' αυτή τη μαρτυρική γη»

Σύνταξη
Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ
Πέντε λέξεις 21.09.25

Η συμβουλή που έδωσε η βασίλισσα Ελισάβετ στην Τζάκι Κένεντι όταν το Κάμελοτ πήγε στο Μπάκιγχαμ

Σε ένα δείπνο στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ το 1961, λέγεται ότι η βασίλισσα έδωσε στη Τζάκι Κένεντι μια διακριτική αλλά αποτελεσματική συμβουλή για το πώς να συμπεριφέρεται ως δημόσιο πρόσωπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα

LIVE: Σάντερλαντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σάντερλαντ – Άστον Βίλα για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Premier League.

Σύνταξη
Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;
Ασφάλεια ή τέλμα; 21.09.25

Η αγορά εργασίας είναι δύσκολη – Μήπως όμως στον ίδιο εργοδότη για δεκαετίες είναι αφόρητη;

Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη για πολλά χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς αντιμετωπίζουν μια αγορά που έχει αλλάξει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ

LIVE: Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 16.00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ για την 5η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το NovaSports Start.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού – «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»
Ελλάδα 21.09.25

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού - «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αθήνα, με  κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Σύνταξη
«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
Αναμνήσεις 21.09.25

«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών - Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο

Ο 85χρονος Πατσίνο μιλάει στον Guardian για την κληρονομιά του συγκινητικού δράματος του 1975, «Σκυλίσια Μέρα», την αγάπη του για το YouTube, τις ψευδείς φήμες για το θάνατό του και τους λόγους για τους οποίους δεν συζητά για πολιτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο