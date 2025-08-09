Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Η Annie Ernaux στο σουπερμάρκετ
Language & Books 09 Αυγούστου 2025 | 12:00

Η Annie Ernaux στο σουπερμάρκετ

Η βραβευμένη με Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας Annie Ernaux παρατηρεί τους ανθρώπους σε ένα μεγάλο σουπερμάρκετ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Spotlight

«Στο σουπερμάρκετ, στο σουπερμάρκετ θα βρούμε / φρέσκα, κατεψυγμένα και πλαστικά / μήλα, μπανάνες, γάλα Carnation και κότες / μπιφτέκια, ντομάτες και βέβαια καλλυντικά», τραγούδαγε το 1976 ο Δημήτρης Πουλικάκος, θέλοντας να σχολιάσει τον τρόπο που το σουπερμάρκετ γινόταν το σύμβολο της καταναλωτικής ευμάρειας.

Η Ανί Ερνό (Annie Ernaux), βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας 2022, συνομήλικη περίπου του Πουλικάκου (αυτός είναι γεννημένος το 1943, αυτή το 1940), μπήκε για πρώτη φορά σε σουπερμάρκετ όταν δούλευε εσωτερική παιδαγωγός σε μια αγγλική οικογένεια το 1960, όμως στη συνέχεια θα παρακολουθήσει όλη την ανάπτυξη των σουπερμάρκετ στη Γαλλία και ιδίως των μεγάλων «υπεραγορών», των hypermarché.

Την περίοδο 2012-2013 η Ερνό αποφάσισε να καταγράψει για μήνες τις επισκέψεις της στην υπεραγορά Auchan, στο Σερζί, την πόλη όπου εδώ και δεκαετίες ζει. Όπως σημειώνει η ίδια «καμιά συστηματική έρευνα ή εξερεύνηση, απλώς ένα ημερολόγιο, η μορφή που ταιριάζει όσο καμιά άλλα στην ιδιοσυγκρασία μου, που αρέσκεται στην ιμπρεσιονιστική καταγραφή πραγμάτων, ανθρώπων, ατμόσφαιρας. Μια ελεύθερη παράθεση σχολίων, εντυπώσεων, η οποία σκοπό έχει να αποτυπώσει κάτι από τη ζωή που εκτυλίσσεται εδώ».

Αυτό είναι το υλικό για το βιβλίο της «Κοίτα τα φώτα, αγάπη μου», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μεταίχμιο σε μετάφραση της Ρίτας Κολαΐτη.

Βεβαίως, όπως συμβαίνει με όλα τα βιβλία της Ερνό, αυτή η «ημερολογιακή» καταγραφή στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα συγκεκριμένης και προσεκτικής επεξεργασίας, κάτι που σε τελική ανάλυση είναι στον πυρήνα της ιδιότυπης και εξαιρετικά γοητευτικής λογοτεχνικότητάς της.

Για την Ερνό το σουπερμάρκετ, η υπεραγορά, το εμπορικό κέντρο είναι πρωτίστως  οι άνθρωποι που συναντιούνται, βρίσκονται μαζί: «δεν υπάρχει άλλος χώρος, δημόσιος ή ιδιωτικός, όπου τόσα πολλά άτομα τόσο διαφορετικά ως προς την ηλικία, το εισόδημα, την κουλτούρα, τη γεωγραφική και εθνοτική προέλευση, το look, κινούνται και συγχρωτίζονται». Και ταυτόχρονα είναι ένας χώρος όπου κανείς αντιλαμβάνεται την κοινωνική πραγματικότητα μιας χώρας: «πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επαΐοντες”, όλοι αυτοί που έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους σε μια υπεραγορά δεν γνωρίζουν την κοινωνική πραγματικότητα της σημερινής Γαλλίας».

Ο χώρος της υπεραγοράς είναι ένας χώρος κοινωνικότητας, ένας χώρος όπου κανείς μπορεί να παρατηρήσει τους ανθρώπους και το πώς συμπεριφέρονται, αντιδρούν, συζητούν, παρατηρούν. Είναι και ένας χώρος απαγορεύσεων (όπως αυτών που αφορούν το τι κανείς μπορεί να κάνει μέσα σε ένα δοκιμαστήριο ρούχων), ακόμη και αυτών που παραβιάζονται όπως αυτή που αφορά την ανάγνωση περιοδικών

Η Αρνό συνδυάζει τη βαθιά ευαισθησία έναντι των ανθρώπων που παρατηρεί στο σουπερμάρκετ με ένα βλέμμα σχεδόν κλινικό. Παρατηρεί πώς ο ιμάντας όπου βάζουμε τα ψώνια είναι ταυτόχρονα και μια ακτινογραφία της κοινωνικής μας θέσης, τις αντιδράσεις μας στις μικρές ή μεγάλες καθυστερήσεις, το πώς συνυπάρχουμε αλλά σπανίως συζητάμε.

Η Αρνό, προικισμένη άλλωστε με μια στρατευμένη οπτική, δεν παραλείπει να βάλει το συνολικότερο πλαίσιο. Η υπεραγορά στην οποία πηγαίνει ανήκει στην αλυσίδα σουπερμάρκετ Auchan, που ανήκει στη οικογένεια Μιλιέζ, στην οποία ανήκουν και άλλες γνωστές αλυσίδες. Η αλυσίδα πουλάει και προϊόντα που κατασκευάζονται στο Μπαγκλαντές. Εκεί όπου στις 24 Απριλίου 2013, στη Ντάκα κατέρρευσε το πολυώροφο κτίριο Ράνα Πλάζα, που στέγαζε και εργοστάσια ενδυμάτων, από αυτά που πουλάνε και τα καταστήματα Auchan, με το συνολικό αριθμό των νεκρών να ξεπερνά τους 1100. Η Αρνό σημειώνει το περιστατικό και τον αριθμό των θυμάτων, όπως και για ποιες φίρμες παρήγαγαν οι άνθρωποι που χάθηκαν.

Η Ερνό ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται το πώς χώροι όπως τα σουπερμάρκετ είναι τελικά και μηχανισμοί χειραγώγησης, παραγωγής τεχνητών επιθυμιών, αποτύπωσης των ανισοτήτων αλλά και συνάμα χώροι που ασκούν μια χαρακτηριστική έλξη ακριβώς επειδή παρ’ όλα αυτά αποτυπώνεται εκεί και μια ορισμένη κοινωνικότητα, η συλλογική ζωή σε όλη της την πολυπλοκότητα: «Καθώς περνούσαν οι μήνες, αντιλαμβανόμουν ολοένα περισσότερο τη δύναμη ελέγχου που ασκούν οι χώροι μαζικής παραγωγής με πραγματικούς και πλασματικούς τρόπους –προκαλώντας επιθυμίες σε χρόνους που αυτή ορίζει– τη βία της, που συγκαλύπτεται εξίσου καλά μες στην πολύχρωμη αφθονία των γευστικών γιαουρτιών όσο και στους γκρίζους διαδρόμους των καθημερινών υπερπροσφορών. Τον ρόλο της στη διατήρηση της κοινωνικής μοιρολατρία, του συμβιβασμού των ατόμων με χαμηλά εισοδήματα. […] Εντούτοις, δεν έπαψα να νιώθω την ελκυστικότητα του χώρου και της συλλογικής ζωής, περίπλοκης, ιδιαίτερης, που εκτυλίσσεται εκεί».

Εξ ου και ο φόβος της ότι όσο πληθαίνουν οι πρακτικές εξ αποστάσεως αγορών μέσω διαδικτύου, αυτή η πλευρά της συλλογικής ζωής θα χαθεί και τελικά θα αντιμετωπίζεται με την ίδια νοσταλγία που άλλες γενιές θυμούνται τα παλιά παντοπωλεία.

Η Ερνό δεν είναι ούτε ανθρωπολόγος, ούτε εθνολόγος, ούτε κοινωνιολόγος, παρότι η αναλυτική της ικανότητα είναι εντυπωσιακή. Και το «Κοίτα τα φώτα, αγάπη μου» δεν είναι κάποιου είδους κοινωνιολογική μελέτη. Είναι ένα λογοτέχνημα, ένα πεζογράφημα, με την τεχνική της ημερολογιακής καταγραφής. Η προσωπική εμπειρία, πυρήνας άλλωστε του έργου της συνολικά, είναι ο δρόμος για κάτι ευρύτερο και συνολικότερο. Την αναμέτρηση με τις πτυχές της «ανθρώπινης κατάστασης» σε όλες τις παραλλαγές της, στη δύναμη και την αδυναμία της, στην αναμέτρησή της με ό,τι την ταπεινώνει αλλά και στην αντίστασή της, στην ασχήμια και την ομορφιά της, στην οδύνη και τον πόνο που σωρεύει, αλλά και στην βαθύτερη ζωτικότητά της, αυτή που την κάνει τελικά να επιμένει να στέκεται.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τηλεπικοινωνίες
Cosmote Telekom: Η απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ

Cosmote Telekom: Η απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Ακίνητα
Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

Κοινωνική αντιπαροχή: Ποιοι και πότε θα έχουν δικαίωμα να αγοράζουν τις κατοικίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Books
Διαβάζοντας Προυστ στο Παρίσι και «Μόμπι Ντικ» εν μέσω θυέλλης – Ένας άλλος τρόπος να απολαύσεις ένα βιβλίο
Βιβλίο-περιπέτεια 05.08.25

Διαβάζοντας Προυστ στο Παρίσι και «Μόμπι Ντικ» εν μέσω θυέλλης – Ένας άλλος τρόπος να απολαύσεις ένα βιβλίο

Στις φουρτουνιασμένες θάλασσες της Σκωτίας, το βιβλίο του Μέλβιλ λαμβάνει άλλη διάσταση. Το ταξίδι με ιστιοπλοϊκό επέτρεψε στους επιβάτες να ζήσουν στο περιβάλλον της «αυτοκρατορίας των φαλαινών».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μαζί με τους αμπελουργούς
Μνήμη και προσμονή 03.08.25

Μαζί με τους αμπελουργούς

Για την πρόσφατη ποιητική συλλογή του Διονύση Καψάλη «Όπως οι αμπελουργοί» (εκδ. Άγρα)

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Σκοτώνοντας γυναίκες στη Σιουδάδ Χουαρές ή γιατί έχει σημασία να μιλάμε για γυναικοκτονίες
Γυναικοκτονίες 31.07.25

Σκοτώνοντας γυναίκες

Μια πρόσφατη έκδοση υπενθυμίζει τη σημασία που είχαν οι γυναικοκτονίες στη Σιουδάδ Χουαρές για να αναγνωρίσουμε τη σημασία του προβλήματος

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γάζα: κατανοώντας την καταστροφή
Αντίσταση στη διαγραφή 24.07.25

Γάζα: κατανοώντας την καταστροφή

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξηγεί τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους που οδηγούν στη σημερινή εξελισσόμενη καταστροφή στη Γάζα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο
Σιωπή = συνενοχή 09.08.25

Ανακοινώθηκε το line up της φιλανθρωπικής συναυλίας για την Παλαιστίνη στο Γουέμπλεϊ, με επικεφαλής τον Μπράιαν Ίνο

Καλλιτέχνες όπως ο Damon Albarn, η Paloma Faith, ο Sampha και ο Jamie xx θα εμφανιστούν μαζί με Παλαιστίνιους καλλιτέχνες στο Together for Palestine, που οργανώνει ο Μπράιαν Ίνο, στις 17 Σεπτεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια
Πολιτική Γραμματεία 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην Πυροσβεστική και για ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα έργα στον τομέα της πρόληψης

Σύνταξη
Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με την φανέλα της Μπράιτον

Η Μπράιτον δίνει φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο την Βόλφσμπουργκ με τους Κωστούλα και Τζίμα να ετοιμάζονται να φορέσουν για πρώτη φορά την φανέλα των «γλάρων». Τι είπε ο προπονητής τους.

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφτεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές
Ευρώπη 09.08.25

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις αφόρητα ζεστές

Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των πόλεων επηρεάζονται ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας». Οι πόλεις προσαρμόζονται, αλλά είναι αρκετό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου
Συγκλονιστικά πλάνα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: Οι ηρωικές ρίψεις νερού από Canadair μετά τη δύση του ήλιου

Στην Κερατέα, οι πιλότοι των Canadair ρίχτηκαν στις φλόγες ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, πραγματοποιώντας νυχτερινές ρίψεις νερού σε μια σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

Σύνταξη
Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ
Culture Live 09.08.25

Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Η σειρά ντοκιμαντέρ προσφέρει ένα πορτρέτο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τράβηξε την προσοχή των ταμπλόιντ για δεκαετίες πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ
FLOTUS 09.08.25

Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αναλύσεων, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι ασκεί σημαντική επιρροή στις μεταβολές της στάσης του προέδρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Sea, Sun, Money 09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)
Τένις 09.08.25

Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Σινσινάτι Οπεν έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τη στιγμή με το μεγαλύτερο πόνο έως τώρα στη ζωή του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πειραιάς: Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο – Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση
Ταλαιπωρίας συνέχεια 09.08.25

Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο - Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση - Καθυστέρηση μίας ώρας

Ορισμένοι επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη και ο απόπλους καθυστέρησε μία ώρα - Η ακτοπλοϊκή τους είχε ενημερώσει ότι θα ταξιδέψουν για Νάξο με τα χθεσινά εισιτήρια, κάτι που δεν έγινε

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας που έχασε τις αισθήσεις του καθώς κολυμπούσε στο Ναυάγιο
Θλίψη 09.08.25

Νεκρός τουρίστας στο Ναυάγιο Ζακύνθου - Έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που κολυμπούσε

Ο 57χρονος είχε φτάσει στον όρμο στο Ναυάγιο με τουριστικό σκάφος και είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, όταν οι λουόμενοι αντελήφθησαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
Η μαρτυρία της 09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million
English edition 09.08.25

US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million

Beyond criminal charges, the Trump administration is exerting economic pressure on Venezuela. Since returning to the presidency in January, Trump has tightened an oil embargo and imposed additional tariffs on countries that buy Venezuelan crude

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
Απόρρητο