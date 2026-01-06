magazin
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης
«ΕΓΩ» 06 Ιανουαρίου 2026 | 11:20

Μια κοινωνία που δεν κουράζεται ποτέ: Η κοκαΐνη, η τέχνη και η κουλτούρα της υπερδιέγερσης

Στη λογοτεχνία, στο σινεμά και στην ποπ κουλτούρα, η κοκαΐνη εμφανίζεται πια ως σύμπτωμα μιας ζωής σε μόνιμη επιτάχυνση. Ένας καθρέφτης υπερδιέγερσης, φιλοδοξίας και εξάντλησης, χωρίς παύση.

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Spotlight

Στις πρώτες σελίδες του Μηδέν, Μηδέν, Μηδέν ο Ρομπέρτο Σαβιάνο παραθέτει μια μακρά λίστα ανθρώπων που θα μπορούσαν να κάνουν κοκαΐνη: ένας γιατρός, ένας δάσκαλος, ένας συγγραφέας, ένας συγγενής, ο προϊστάμενός σου.

Η καταληκτική του φράση είναι απλή και ενοχλητική: αν κάποιος πιστεύει ότι κανένας από αυτούς δεν κάνει, τότε είτε δεν βλέπει είτε λέει ψέματα.

Δεν πρόκειται για σοκαρισμό. Πρόκειται για περιγραφή μιας πραγματικότητας που έχει πάψει προ πολλού να θεωρείται περιθωριακή.

Στιγμιότυπο του American Psycho

Από ταμπού σε lifestyle

Η κοκαΐνη δεν εμφανίζεται πια αποκλειστικά ως σύμβολο εγκλήματος ή αυτοκαταστροφής. Στη δημόσια σφαίρα κυκλοφορεί συχνά ως υπαινιγμός, ως αστείο, ως σχόλιο για κάποιον που «είναι λίγο υπερβολικά ενεργητικός», ως μισόκλειστο μάτι σε βραδινές εξόδους, επαγγελματικά after ή κοινωνικές συναναστροφές που τραβούν μέχρι το πρωί.

Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται ρητά. Αρκεί η αναγνώριση. Το «πάμε άλλη μία», το «δεν αντέχω να πέσω τώρα», το «έχω ακόμη δουλειά». Η ουσία έχει περάσει από τη σφαίρα του σκανδάλου στη σφαίρα της συνήθειας.

Η κοκαΐνη ως εργαλείο, όχι ως απόδραση

Σε αντίθεση με άλλες ουσίες, η κοκαΐνη δεν υπόσχεται χαλάρωση. Υπόσχεται επιτάχυνση. Δεν προσφέρει λήθη, αλλά ένταση. Δεν σε βγάζει από το σύστημα — σε βάζει βαθύτερα μέσα σε αυτό.

Ακριβώς γι’ αυτό συνδέθηκε τόσο στενά με περιβάλλοντα όπου η κόπωση θεωρείται αδυναμία: επαγγελματικοί χώροι υψηλών απαιτήσεων, δημιουργικά επαγγέλματα, νυχτερινή εργασία, κόσμοι όπου η παρουσία και η απόδοση πρέπει να είναι συνεχείς.

Εκεί, η κοκαΐνη δεν λειτουργεί ως μέσο φυγής αλλά ως βοήθημα αντοχής.

Στιγμιότυπο του Wolf of Wall Street

Οικονομία, παραγωγικότητα και νευρικά συστήματα

Η παγκόσμια οικονομία δεν βιώνεται πια μόνο μέσα από αριθμούς ή δείκτες. Βιώνεται μέσα από σώματα και νεύρα. Ο σύγχρονος τρόπος εργασίας απαιτεί διαρκή εγρήγορση, γρήγορες αποφάσεις, συνεχή διαθεσιμότητα. Ο χρόνος ανάπαυσης συρρικνώνεται, η παύση θεωρείται χάσιμο.

Σε αυτό το περιβάλλον, ουσίες που υπόσχονται ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ένταση μοιάζουν σχεδόν «λογικές».

Δεν είναι τυχαίο ότι η κοκαΐνη συνδέθηκε πολιτισμικά με την επιτυχία, την εξουσία, το χρήμα, την εικόνα.

Δεν είναι ναρκωτικό της αποσύνδεσης, αλλά της υπερσύνδεσης.

Η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος έχουν αποτυπώσει αυτή τη σχέση εδώ και δεκαετίες, πολύ πριν η κοκαΐνη πάψει να θεωρείται ταμπού. Το American Psycho δεν έγινε εμβληματικό μόνο για τη βία του, αλλά επειδή παρουσίασε έναν κόσμο απόλυτης κατανάλωσης, όπου η ταυτότητα μετριέται σε brands, επιδόσεις και επιφανειακή αυτοπεποίθηση. Η κοκαΐνη δεν είναι απλώς παρούσα — είναι οργανικό στοιχείο ενός τρόπου ζωής που λειτουργεί αποκλειστικά με ένταση, ταχύτητα και έλεγχο.

Στιγμιότυπο του American Psycho

Το Wolf of Wall Street λειτούργησε παρόμοια. Δεν έγινε παγκόσμιο φαινόμενο επειδή μιλούσε για οικονομικές απάτες, αλλά επειδή έδειχνε μια οικονομία-πάρτι, έναν κόσμο χωρίς όρια, όπου η υπερβολή παρουσιάζεται ως επιτυχία και η εξάντληση ως αποδεκτό κόστος. Οι ουσίες, και ειδικά η κοκαΐνη, δεν εμφανίζονται ως πρόβλημα αλλά ως καύσιμο.

Σε εντελώς διαφορετικό τόνο, το Pulp Fiction του Κουέντιν Ταραντίνο έδειξε κάτι εξίσου αποκαλυπτικό: την πλήρη ενσωμάτωση της κοκαΐνης στην καθημερινότητα. Όχι ως σύμβολο μεγαλομανίας ή εξουσίας, αλλά ως σχεδόν φυσικό στοιχείο ενός κόσμου όπου η βία, το χιούμορ, η πλήξη και η υπερδιέγερση συνυπάρχουν χωρίς ιεραρχία.

Η σκηνή της υπερβολικής δόσης δεν λειτουργεί ως ηθικό δίδαγμα, αλλά ως ωμή υπενθύμιση του πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στο «δεν τρέχει τίποτα» και στην κατάρρευση.

Στο Pulp Fiction, η κοκαΐνη δεν δραματοποιείται — κανονικοποιείται.

Και ακριβώς γι’ αυτό τρομάζει.

Ακόμη πιο πίσω, ο Δόκτωρ Τζέκιλ και ο Κύριος Χάιντ έθετε ήδη το βασικό ερώτημα: πόσες εκδοχές του εαυτού μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος;

Η διάσπαση ανάμεσα στον κοινωνικά αποδεκτό εαυτό και στον ανεξέλεγκτο δεύτερο εαυτό μοιάζει σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. Αν η κοκαΐνη δεν κατονομάζεται, η λογική της —η χημική ή ψυχική υπέρβαση των ορίων— είναι απολύτως παρούσα.

Στιγμιότυπο του Wolf of Wall Street

Η κοκαΐνη πριν γίνει σύμβολο

Πολύ πριν η κοκαΐνη συνδεθεί με την ποπ κουλτούρα, το nightlife ή την οικονομία της υπερβολής, βρέθηκε στο επίκεντρο της επιστημονικής σκέψης. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ δεν τη γνώρισε ως απαγορευμένη ουσία, αλλά ως υπόσχεση: φάρμακο για την κατάθλιψη, την εξάντληση, ακόμη και τον πόνο. Τη δοκίμασε, τη συνταγογράφησε και έγραψε γι’ αυτήν με ενθουσιασμό, πιστεύοντας ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαύγεια, την αυτοπεποίθηση, τη βούληση.

Αυτό που κάνει τον Φρόιντ κρίσιμο για την κατανόηση της κοκαΐνης σήμερα δεν είναι το σφάλμα του, αλλά η εποχή του. Η κοκαΐνη εμφανίζεται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα ως ουσία που υπόσχεται καλύτερο εαυτό: περισσότερη ενέργεια, λιγότερη αμφιβολία, μεγαλύτερο έλεγχο. Είναι το ίδιο αφήγημα που θα τη συνοδεύσει αργότερα στην τέχνη, στην οικονομία και στην κουλτούρα της επιτυχίας. Όχι ως μέσο φυγής, αλλά ως τεχνολογία βελτίωσης του ανθρώπου.

Με τον Φρόιντ, η κοκαΐνη περνά από το σώμα στο φαντασιακό: γίνεται σύμβολο μιας νεωτερικότητας που πιστεύει ότι κάθε όριο μπορεί να ξεπεραστεί — ακόμη και τα όρια του ψυχισμού.

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ

Η κανονικοποίηση και το νέο κλισέ της «λύτρωσης»

Σήμερα, η χρήση δεν σοκάρει όσο η αφήγηση της απεξάρτησης. Το πραγματικό κλισέ δεν είναι πια η κοκαΐνη, αλλά η ιστορία της ανάρρωσης.

Δημόσιες εξομολογήσεις, συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ, αφηγήσεις «επιστροφής». Άλλοτε λειτουργούν απελευθερωτικά, άλλοτε μοιάζουν με ακόμη ένα κεφάλαιο στο προσωπικό branding.

Ωστόσο, η εξάρτηση δεν είναι αφήγηση. Είναι εμπειρία. Και όποιος έχει βρεθεί κοντά της γνωρίζει ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι η ουσία, αλλά η ταυτότητα που χτίζεται γύρω από αυτήν.

Το εγώ σε κατάσταση υπερδιέγερσης

Η κοκαΐνη μεγεθύνει προσωρινά το αίσθημα του εαυτού. Δημιουργεί την ψευδαίσθηση συνοχής, δύναμης, ελέγχου. Όμως το κόστος είναι η αποσύνθεση. Μετά την ένταση έρχεται το κενό. Μετά την αυτοπεποίθηση, η καχυποψία. Μετά την ευφορία, η εξάντληση.

Σε έναν πολιτισμό που ήδη υπερδιογκώνει το «εγώ» —μέσα από την εικόνα, την επιτυχία, τη συνεχή σύγκριση— η κοκαΐνη λειτουργεί σαν επιταχυντής μιας ήδη εύθραυστης ισορροπίας.

Στιγμιότυπο του American Psycho

Ένας κόσμος δομημένος πάνω στην εξάρτηση

Η κοκαΐνη, τελικά, δεν είναι η εξαίρεση. Είναι το σύμπτωμα. Ένας κόσμος που εθίζεται στην ταχύτητα, στην απόδοση, στην επιβεβαίωση, στην οργή, στην αδιάκοπη ροή πληροφορίας, παράγει φυσικά και τις ουσίες που τον στηρίζουν.

Ίσως γι’ αυτό η κοκαΐνη δεν προκαλεί πια τρόμο. Γιατί μοιάζει υπερβολικά με τον τρόπο που λειτουργεί η καθημερινότητα: χωρίς παύση, χωρίς όρια, χωρίς ανάσα.

Και ίσως το πραγματικό ερώτημα δεν είναι τι κάνει η κοκαΐνη στους ανθρώπους, αλλά τι κάνει αυτός ο κόσμος ώστε τόσοι άνθρωποι να τη χρειάζονται.

*Με πληροφορίες από: El País English

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Business
ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

ΑΔΜΗΕ: Στα 411,1 εκατ. ευρώ τα ρυθμιζόμενα έσοδα για το 2025

inWellness
inTown
Stream magazin
Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades
The Good Life 06.01.26

Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades

Ο Nτέιβιντ Ρόζεν, ο οραματιστής συνιδρυτής της Sega, διαμόρφωσε καθοριστικά την ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τη δεκαετία του '60 έως τη δεκαετία του '90

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»
«Ανόητος» 05.01.26

Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»

«Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στον αέρα για να συζητήσουμε [τις γελοιότητες που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ]», ανέφερε ο Τζίμι Κίμελ από την σκηνή των Critics Choice Awards, όπου και βραβεύτηκε.

Σύνταξη
Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας
The Good Life 05.01.26

Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την έκδοση του «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας.

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς
Male Gaze 04.01.26

Σεξ, εξουσία και ασφυξία – Γιατί το Euphoria και το The Idol ανησυχούν τους ειδικούς

Η ερωτική ασφυξία εμφανίζεται ως «μόδα» της σύγχρονης σεξουαλικής κουλτούρας στη μικρή οθόνη. Κοινωνικοί επιστήμονες προειδοποιούν: όταν η βία γίνεται θέαμα, τα όρια θολώνουν.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»
«Γενική πρόβα» 03.01.26

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο εκπλήρωσε το μεγαλύτερο του όνειρο, τη δημιουργία του «Φρανκενστάιν»

Η μεταφορά του «Φρανκενστάιν» στη μεγάλη οθόνη ήταν ένα όνειρο ζωής για τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, ο οποίος διάβασε για πρώτη φορά το κλασικό έργο της Μαίρη Σέλλεϋ σε ηλικία 11 ετών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
Δυναστεία 03.01.26

«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 
Για επίδοξους Τραμπ 03.01.26

Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 

Στο παιχνίδι Trump Billionaires Club οι παίκτες ανταγωνίζονται για έπαθλα σε κρυπτονομίσματα, με τον νικητή να λαμβάνει έως και 50.000 δολάρια σε $TRUMP ενώ η στρατηγική του θυμίζει έντονα πυραμίδα, καθώς η στρατολόγηση νέων χρηστών αποτελεί κλειδί για την άνοδο στην κατάταξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ
10 χρόνια χωρίς 03.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Μπόουι έγινε αστρόσκονη, ένα νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ανατέμνει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε πολύ: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης
Agro-in 06.01.26

«Είμαστε χιλιάδες, δεν εκφοβιζόμαστε»: Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης

Οι αγρότες είναι κατηγορηματικοί ότι αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους θα προχωρήσουν στον 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή - Με την πλάτη στον τοίχο το Μαξίμου σκληραίνει τη ρητορική και προβάρει το αφήγημα για να δικαιολογήσει το περιβόητο plan b

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)
Άλλα Αθλήματα 06.01.26

Ο Τσιτσιπάς χορεύει στο… χείλος του γκρεμού, τρομοκρατημένη η Σάκκαρη (vid)

Στέφανος Τσιτσιπάς και Μαρία Σάκκαρη ανέβηκαν στην κορυφή του σταδίου του Περθ όπου η Εθνική τένις αγωνίζεται στο United Cup και... μόνο ένας από τους δύο απήλαυσε την εμπειρία!

Σύνταξη
Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι
1974 06.01.26

Όταν το πετρέλαιο άλλαξε την ώρα: Ο χειμώνας που η Αμερική ξυπνούσε στο σκοτάδι

Τον χειμώνα του 1974, η πετρελαϊκή κρίση οδήγησε τις ΗΠΑ σε ένα παράξενο πείραμα: θερινή ώρα μέσα στον Ιανουάριο. Τα ρολόγια πήγαν μπροστά, ο ήλιος άργησε να φανεί και μια χώρα ξυπνούσε στο σκοτάδι.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο
Music 06.01.26

Drake και Adin Ross στο στόχαστρο αγωγής: Κατηγορίες για «φούσκωμα» streams μέσω online καζίνο

Ο Drake και ο γνωστός livestreamer Adin Ross κατηγορούνται σε ομαδική αγωγή στις ΗΠΑ ότι χρησιμοποίησαν χρήματα από online καζίνο για να «φουσκώσουν» τεχνητά τα streams του ράπερ, με το Stake να αρνείται κάθε εμπλοκή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ
Μπάσκετ 06.01.26

NBA: Πλήγωσε την πρώην ομάδα του ο Ντουράντ, ήττα-σοκ για τους πρωταθλητές Θάντερ

Πλήρης δράση στο NBA τα ξημερώματα της Τρίτης, με τους Ρόκετς να νικούν τους Σανς με καλάθι του Κέβιν Ντουράντ στο φινάλε και τους πρωταθλητές Θάντερ να συντρίβονται εντός έδρας από τους Χόρνετς, στα σημαντικότερα παιχνίδια.

Σύνταξη
Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις
Κόσμος 06.01.26

Ανεστάλησαν στην Ολλανδία όλα τα δρομολόγια των τρένων λόγω του χιονιού και του πάγου – Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις

Η ολλανδική εταιρία σιδηροδρόμων NS ανέφερε ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένα σιδηροδρομικό δρομολόγιο τουλάχιστον μέχρι τις 09:00 ώρα Γκρίνουιτς (11:00 ώρα Ελλάδας)

Σύνταξη
Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades
The Good Life 06.01.26

Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» της Sega: Ο Αμερικανός πιλότος που άλλαξε το gaming για πάντα – Η επική μάχη με τη Nintendo, η έκρηξη των Arcades

Ο Nτέιβιντ Ρόζεν, ο οραματιστής συνιδρυτής της Sega, διαμόρφωσε καθοριστικά την ιστορία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τη δεκαετία του '60 έως τη δεκαετία του '90

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του
Fizz 06.01.26

Αναστάσιος Ράμμος: «Τα σβήνει όλα» – Η κόρη του είναι το ομορφότερο δώρο της ζωής του

Λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης του, ο Αναστάσιος Ράμμος μιλά με συγκίνηση για τη νέα του ζωή, παραδεχόμενος πως η πατρότητα επισκιάζει κάθε επαγγελματικό του επίτευγμα και αποτελεί το πιο πολύτιμο δώρο που έχει λάβει ποτέ.

Σύνταξη
Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός
Euroleague 06.01.26

Euroleague: Στην Πόλη κόντρα στη Φενέρ ο Ολυμπιακός, φιλοξενεί την Αρμάνι ο Παναθηναϊκός

Δύσκολα ματς για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα την Τρίτη 96/1), με τους «ερυθρόλευκους» να φιλοξενούνται από την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε και τους «πράσινους» να υποδέχονται την Αρμάνι Μιλάνο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν
Τι θα κάνει η Ματσάδο 06.01.26

Έκθεση της CIA συμπεραίνει ότι οι υποστηρικτές του Μαδούρο είναι καταλληλότεροι για να ηγηθούν στη Βενεζουέλα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, από τις ηγέτιδες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, υποσχέθηκε να επιστρέψει στη χώρα το «συντομότερο δυνατό»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο