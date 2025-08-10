Από την εποχή της βασίλισσας Βικτώρια στο σήμερα: Πώς τα καρτέλ κοκαΐνης στοχοποιούν παραλίες στη Μεγάλη Βρετανία

Η Μεγάλη Βρετανία και τα ναρκωτικά διατηρούν μια σχέση που έχει ρίζες βαθύτερες από όσο θα φανταζόταν κανείς. Τον 19ο αιώνα, η ίδια η βασίλισσα Βικτώρια έκανε χρήση ουσιών που σήμερα θεωρούνται εξαιρετικά επικίνδυνες: ένα μίγμα όπιου και αλκοόλ για την ανακούφιση του πόνου, κοκαΐνη σε μορφή τσίχλας ή αναμεμειγμένη σε κρασί, ακόμη και έλαιο κάνναβης. Κατά τους τοκετούς της, χρησιμοποιούσε χλωροφόρμιο, το οποίο χαρακτήριζε «απολαυστικό». Παράλληλα, η κυβέρνησή της μετέτρεψε το όπιο σε εμπορικό όπλο εξωτερικής πολιτικής, τροφοδοτώντας την Κίνα και ενισχύοντας την οικονομική ισχύ της αυτοκρατορίας.

Η εποχή εκείνη, γνωστή και ως «The Great Binge», αποτύπωνε μια κοινωνία όπου τα ναρκωτικά ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, από τα φαρμακεία έως τις βασιλικές αυλές. Σήμερα, η ιστορική αυτή «ευγενής» χρήση παίρνει νέα μορφή: η Βρετανία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας αγοράς κοκαΐνης που τροφοδοτείται από διεθνή εγκληματικά δίκτυα.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Daily Mail, η χώρα έχει εξελιχθεί σε κύριο κόμβο διακίνησης της ουσίας στην Ευρώπη. Η National Crime Agency καταγράφει σημαντική αύξηση στις συλλήψεις διακινητών στα σύνορα, ενώ οι υποθέσεις που σχετίζονται με κοκαΐνη έχουν υπερδιπλασιαστεί σε έναν χρόνο, σύμφωνα με τους Sunday Times. Το BBC προσθέτει ότι περίπου το 70% της παγκόσμιας ροής κοκαΐνης περνά από τα λιμάνια του Εκουαδόρ, πριν καταλήξει σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, με την αλβανική μαφία να παίζει κομβικό ρόλο στη μεταφορά και διανομή.

Ο Guardian περιγράφει μεθόδους που θυμίζουν κινηματογραφικά σενάρια: «mother ships» που απορρίπτουν φορτία στη θάλασσα για να περισυλλεγούν από μικρότερα σκάφη, κρυψώνες σε εμπορευματοκιβώτια και πιθανή χρήση μη επανδρωμένων υποβρυχίων drones.

«Project Kraken»

Όπως και τον 18ο και 19ο αιώνα, λίγοι μιλούν ανοιχτά εναντίον του λαθρεμπορίου — που παραμένει μια κερδοφόρα τοπική «βιομηχανία». Σύμφωνα με την Daily Mail, τον Απρίλιο, η Υπηρεσία Συνοριοφυλακής ξεκίνησε το «Project Kraken», καλώντας τους κατοίκους να αναφέρουν ύποπτες δραστηριότητες κατά μήκος της ακτογραμμής. Η λίστα προειδοποιητικών σημείων περιλαμβάνει σκάφη που συναντώνται στη θάλασσα, πλοία που δένουν σε ασυνήθιστα μέρη και ώρες, καθώς και πακέτα που ξεβράζονται στην ακτή.

Οι αρχές αναζητούν νέους τρόπους δράσης των διακινητών — ένας από αυτούς είναι η χρήση μικρών, μη επανδρωμένων υποβρυχίων, όπως αυτά που έχουν εντοπιστεί να μεταφέρουν ναρκωτικά στη Νότια Αμερική. Κάτοικοι κοντά στο Νιούλιν περιγράφουν μικρές βάρκες να πλησιάζουν φορτηγά πλοία μέσα στη νύχτα ή μεγάλα σκάφη που αγκυροβολούν για μέρες χωρίς να ελέγχεται ποιος ή τι αποβιβάζεται.

Οι επιπτώσεις μιας κακής φήμης

Πολλοί ντόπιοι θεωρούν ότι οι συμμορίες εκμεταλλεύονται τη μακραίωνη φήμη της Κορνουάλης για λαθρεμπόριο και τα γεωγραφικά της πλεονεκτήματα. Όμως, αναγνωρίζουν και τις συνέπειες: η αλιεία έχει πληγεί από την εξάπλωση του φαινομένου.

Ο Μπάρι Τσίβερς, ψαράς για πάνω από μισό αιώνα, λέει πως οι τοπικοί άνδρες «αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στο ποτό και στα ναρκωτικά για να μπορείς να βασιστείς πάνω τους», με αποτέλεσμα τα πληρώματα να στελεχώνονται κυρίως από Φιλιππινέζους, Γκανέζους και Πολωνούς. Θυμάται μεγάλη επιχείρηση της NCA στο λιμάνι πριν χρόνια, αλλά από τότε «τίποτα».

Σύμφωνα με την Daily Mail, παρά την αυξανόμενη απειλή, η αστυνομία της Κορνουάλης δηλώνει ότι δεν ερευνά υποθέσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών, περιοριζόμενη σε υποστήριξη της NCA και της Συνοριοφυλακής — χωρίς ποτέ να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο. Η NCA αρνήθηκε να σχολιάσει.