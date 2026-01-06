Υπό έλεγχο η φωτιά στην Κίσσαμο Χανίων – Στο σημείο πνέουν ισχυροί άνεμοι
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στα Χανιά μετά από φωτιά που ξέσπασε στο χωριό Κεφάλι, στον Δήμο Κισσάμου.
Στην περιοχή από την πρώτη στιγμή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να πιάσουν την φωτιά πριν αυτή πάρει μεγάλες διαστάσεις καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.
Όπως αναφέρει το patris.gr, συνολικά 24 άνδρες με 8 οχήματα και μια ομάδα ΕΜΟΔΕ κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά και να την θέσουν υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.
«Η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει όλα είναι υπό έλεγχο», δήλωσε στο Patris.gr, ο δήμαρχος Κισσάμου, Γιώργος Μυλωνάκης.
Οι συνθήκες κατάσβεσης της φωτιάς ήταν δύσκολες καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 7 μποφόρ.
Στο σημείο θα παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπυρώσεις.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η πύρινη λαίλαπα στο πέρασμα της έκαψε κυρίως δασική έκταση και μία αποθήκη ενώ υπό έρευνα βρίσκονται τα αίτια πρόκλησης της φωτιάς.
