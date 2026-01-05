Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος

Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ αποχώρησε από το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με την Τσέλσι (1-1) την Κυριακή (4/1) λόγω τραυματισμού (στο 51′ τον αντικατέστησε ο Κουσάνοφ) και όπως αποδείχθηκε ο τραυματισμός που υπέστη είναι αρκετά σοβαρός.

Δεν αποκλείεται μάλιστα αυτό να ήταν το τελευταίο παιχνίδι για τον Κροάτη μπακ, καθώς θα υποβληθεί σε επέμβαση η οποία θα τον κρατήσει πιθανότητα εκτός δράσης έως το τέλος τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της Μάντσεστερ Σίτι Κβαρντιόλ έχει υποστεί κάταγμα στο δεξί πόδι και χωρίς να αναφέρεται ακριβές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του στα γήπεδα, φαίνεται πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να προλάβει να είναι έτοιμος στο υπόλοιπο τη σεζόν.