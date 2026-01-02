Μετά τη Λίβερπουλ την...πάτησε και η Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)

sports betsson
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Μετά τη Λίβερπουλ την…πάτησε και η Μάντσεστερ Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)
Ποδόσφαιρο 02 Ιανουαρίου 2026 | 00:14

Μετά τη Λίβερπουλ την…πάτησε και η Μάντσεστερ Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)

Λίγες ώρες μετά τη γκέλα της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε επίσης «άσφαιρη» κόντρα στη Σάντερλαντ (0-0) και έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ – Χωρίς γκολ και το Μπρέντφορντ-Τότεναμ (0-0)

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Με το… αριστερό μπήκε στο 2026 και η Μάντσεστερ Σίτι -μετά τη Λίβερπουλ- αφού «κόλλησε» στην έδρα της Σάντερλαντ (0-0) και έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, χάνοντας πολύ σημαντικό έδαφος στη «μάχη» του τίτλου της Premier League.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου (19 αγωνιστικές) να αφήνει την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στη δεύτερη θέση και τους 41 βαθμούς, μετά την δεύτερη μόλις ισοπαλία των «πολιτών» στο πρωτάθλημα.

Από την πλευρά τους οι «μαύρες γάτες» κατάφεραν να διατηρήσουν το εντός έδρας αήττητο που κατέχουν τη φετινή σεζόν. Στη βαθμολογία η Σάντερλαντ βρίσκεται στην 7η θέση με 29 πόντους.

Όσον αφορά την εικόνα του αγώνα, η Σίτι γενικά είχε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε κάποιο τέρμα. Ούτε ο Χάαλαντ, ούτε ο Σαβίνιο, ούτε ο Γκβάρντιολ κατάφεραν να πετύχουν γκολ στις φάσεις που σπατάλησαν. ΄

Έτσι η Σάντερλαντ που το πάλεψε στα ίσια, κατάφερε να πάρει σημαντικό αποτέλεσμα από την ομάδα που διαθέτει την κορυφαία επίθεση στην Αγγλία με 43 γκολ.

Σάντερλαντ: Ρουφς, Χιούμ, Μουκιέλε, Αλντερέτε, Σέρκιν, Τζάκα, Χεερτράουντα, Λε Φέε, Μαγέντα, Αντίγκρα (72’Μαντλ), Μπρόμπεϊ (58’Ισιντόρ).

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Ακέ, Ο’Ράιλι (57’Γκβάρντιόλ), Νίκο Γκονσάλες (46’Ρόδρι), Σίλβα (84’Ρέιντερς), Σαβίνιο (51’Ντοκού), Φόντεν, Τσερκί, Χάαλαντ.

Απώλεια και για την Τότεναμ

Απώλεια βαθμών ωστόσο υπέστη και η Τότεναμ το παιχνίδι της οποίας στην έδρα της Μπρέντφορντ έληξε επίσης χωρίς τέρματα (0-0).

Στο 52’ ο Ρομέρο έκανε πέναλτι στον Τιάγκο όμως διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση. Έντεκα λεπτά μετά ο Βικάριο έδιωξε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Γιάνελτ. Στο 69’ ο Καγιοντέ κινήθηκε πολύ ωραία και έστρωσε την μπάλα στον Τιάγκο ο οποίος αστόχησε από ιδανική θέση.

Μπρέντφορντ: Κέλεχερ, Καγιοντέ, Κόλινς, Αγέρ, Χένρι, Γιανέλτ, Γιάρμολουκ (80’Γιένσεν), Χέντερσον, Λιούις-Πότερ, Τιάγκο. Σάντε (80’Νέλσον).

Τότεναμ: Βικάριο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Σπενς, Παλίνια (80’Τελ), Μπετανκούρ, Κούντους, Γκρέι, Όντομπερτ (67’Κόλο Μουανί), Ριτσάρλισον.

Τα αποτελέσματα στην 19η αγωνιστική της Premier League

Τρίτη 30/12

Μπέρνλι-Νιουκάστλ 1-3
(23′ Λαουρέντ – 2′ Ζοέλιντον, 7′ Ουισά, 90’+3′ Μπρούνο Γκιμαράες)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2
(15′ Πάλμερ, 23′ Έντσο Φερνάντες – 6′ Μπρουκς, 27′ Κλάιφερτ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2
(19′ Γκάρνερ, 79′ Μπαρί)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2
(10′ Μπόουεν, 45’+4′ Πακετά – 32′ Γουέλμπεκ, 61′ Φέλτμαν)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1
(48′ Γκάμπριελ, 52′ Θουμπιμέντι, 69′ Τροσάρ, 78′ Ζεσούς – 90’+4′ Γουότκινς)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1
(27′ Ζίρκζε – 45′ Κρέιτσι)

Πέμπτη 1/1

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1-1
(39′ Ματετά – 80′ Κέρνι)

Λίβερπουλ-Λιντς 0-0

Μπρέντφορντ-Τότεναμ 0-0

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-0

Η βαθμολογία της Premier League σε 19 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της επόμενης (20η) αγωνιστικής:

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ
Μπράιτον – Μπέρνλι
Γουλβς – Γουέστ Χαμ
Μπόρνμουθ – Άρσεναλ
Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Έβερτον – Μπρέντφορντ
Φούλαμ – Λίβερπουλ
Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας
Τότεναμ – Σάντερλαντ
Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι

Αθλητική Ροή
LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Τότεναμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»
Ποδόσφαιρο 01.01.26

Λίβερπουλ – Λιντς 0-0: Το 2026 μπήκε… στραβά για τους «κόκκινους»

Το νέο έτος ξεκίνησε άσχημα για τη Λίβερπουλ, η οποία δεν κατάφερε να βρει δίχτυα απέναντι στη Λιντς, χάνοντας έτσι δύο πολύτιμους βαθμούς στο «Άνφιλντ», καθώς το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 0-0.

Σύνταξη
Η νέα «γκρίζα ζώνη» του αμερικανικού μπάσκετ
Μπάσκετ 01.01.26

Η νέα «γκρίζα ζώνη» του αμερικανικού μπάσκετ

Η υπόθεση του Τζέιμς Ννάτζι ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στο NCAA, επιταχύνοντας την επαγγελματοποίηση του κολεγιακού μπάσκετ και θέτοντας υπό αμφισβήτηση κανόνες δεκαετιών.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
