Μετά τη Λίβερπουλ την...πάτησε και η Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)

Με το… αριστερό μπήκε στο 2026 και η Μάντσεστερ Σίτι -μετά τη Λίβερπουλ- αφού «κόλλησε» στην έδρα της Σάντερλαντ (0-0) και έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, χάνοντας πολύ σημαντικό έδαφος στη «μάχη» του τίτλου της Premier League.

Με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου (19 αγωνιστικές) να αφήνει την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα στη δεύτερη θέση και τους 41 βαθμούς, μετά την δεύτερη μόλις ισοπαλία των «πολιτών» στο πρωτάθλημα.

Από την πλευρά τους οι «μαύρες γάτες» κατάφεραν να διατηρήσουν το εντός έδρας αήττητο που κατέχουν τη φετινή σεζόν. Στη βαθμολογία η Σάντερλαντ βρίσκεται στην 7η θέση με 29 πόντους.

Όσον αφορά την εικόνα του αγώνα, η Σίτι γενικά είχε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά δεν κατάφερε να τις μετουσιώσει σε κάποιο τέρμα. Ούτε ο Χάαλαντ, ούτε ο Σαβίνιο, ούτε ο Γκβάρντιολ κατάφεραν να πετύχουν γκολ στις φάσεις που σπατάλησαν. ΄

Έτσι η Σάντερλαντ που το πάλεψε στα ίσια, κατάφερε να πάρει σημαντικό αποτέλεσμα από την ομάδα που διαθέτει την κορυφαία επίθεση στην Αγγλία με 43 γκολ.

Σάντερλαντ: Ρουφς, Χιούμ, Μουκιέλε, Αλντερέτε, Σέρκιν, Τζάκα, Χεερτράουντα, Λε Φέε, Μαγέντα, Αντίγκρα (72’Μαντλ), Μπρόμπεϊ (58’Ισιντόρ).

Μάντσεστερ Σίτι: Ντοναρούμα, Νούνες, Ντίας, Ακέ, Ο’Ράιλι (57’Γκβάρντιόλ), Νίκο Γκονσάλες (46’Ρόδρι), Σίλβα (84’Ρέιντερς), Σαβίνιο (51’Ντοκού), Φόντεν, Τσερκί, Χάαλαντ.

Απώλεια και για την Τότεναμ

Απώλεια βαθμών ωστόσο υπέστη και η Τότεναμ το παιχνίδι της οποίας στην έδρα της Μπρέντφορντ έληξε επίσης χωρίς τέρματα (0-0).

Στο 52’ ο Ρομέρο έκανε πέναλτι στον Τιάγκο όμως διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση. Έντεκα λεπτά μετά ο Βικάριο έδιωξε εντυπωσιακά την κεφαλιά του Γιάνελτ. Στο 69’ ο Καγιοντέ κινήθηκε πολύ ωραία και έστρωσε την μπάλα στον Τιάγκο ο οποίος αστόχησε από ιδανική θέση.

Μπρέντφορντ: Κέλεχερ, Καγιοντέ, Κόλινς, Αγέρ, Χένρι, Γιανέλτ, Γιάρμολουκ (80’Γιένσεν), Χέντερσον, Λιούις-Πότερ, Τιάγκο. Σάντε (80’Νέλσον).

Τότεναμ: Βικάριο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Σπενς, Παλίνια (80’Τελ), Μπετανκούρ, Κούντους, Γκρέι, Όντομπερτ (67’Κόλο Μουανί), Ριτσάρλισον.

Τα αποτελέσματα στην 19η αγωνιστική της Premier League

Τρίτη 30/12

Μπέρνλι-Νιουκάστλ 1-3

(23′ Λαουρέντ – 2′ Ζοέλιντον, 7′ Ουισά, 90’+3′ Μπρούνο Γκιμαράες)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 2-2

(15′ Πάλμερ, 23′ Έντσο Φερνάντες – 6′ Μπρουκς, 27′ Κλάιφερτ)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον 0-2

(19′ Γκάρνερ, 79′ Μπαρί)

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον 2-2

(10′ Μπόουεν, 45’+4′ Πακετά – 32′ Γουέλμπεκ, 61′ Φέλτμαν)

Άρσεναλ-Άστον Βίλα 4-1

(48′ Γκάμπριελ, 52′ Θουμπιμέντι, 69′ Τροσάρ, 78′ Ζεσούς – 90’+4′ Γουότκινς)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς 1-1

(27′ Ζίρκζε – 45′ Κρέιτσι)

Πέμπτη 1/1

Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ 1-1

(39′ Ματετά – 80′ Κέρνι)

Λίβερπουλ-Λιντς 0-0

Μπρέντφορντ-Τότεναμ 0-0

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι 0-0

Η βαθμολογία της Premier League σε 19 αγωνιστικές

Το πρόγραμμα της επόμενης (20η) αγωνιστικής:

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ

Μπράιτον – Μπέρνλι

Γουλβς – Γουέστ Χαμ

Μπόρνμουθ – Άρσεναλ

Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Έβερτον – Μπρέντφορντ

Φούλαμ – Λίβερπουλ

Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας

Τότεναμ – Σάντερλαντ

Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι