Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι 1-1: Ο Έντσο στο 90+5′ έκανε δώρο στην Άρσεναλ!

Χωρίς νικητή έληξε το ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Premier League μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι. Οι «πολίτες» επικρατούσαν της Τσέλσι μέχρι το 95′, χάρη στο γκολ του Ράιντερς από το 42′, αλλά το… buzzer beater του Έντσο Φερνάντεζ στις καθυστερήσεις διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στο ματς.

Πλέον, η Σίτι έμεινε πίσω στη «μάχη» του τίτλου, καθώς βρίσκεται στο -6 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ (48-42). Οι «μπλε» του Λονδίνου είναι στην 5η θέση με 31 πόντους, όντας στο -3 από την πρώτη τετράδα.

Στο 39’ η Σίτι έκλεψε ψηλά και ο Χάαλαντ έπιασε φοβερό πλασέ αλλά η μπάλα τράνταξε το δοκάρι αλλά στο 42’ ο Ράιντερς με φοβερό σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0.

Στο 49’ ο Φερνάντες έδωσε έτοιμο γκολ στον Νέτο, που από το πέναλτι… κατάφερε να πλασάρει άστοχα. Η Σίτι δεν καθάρισε το ματς και το πλήρωσε στο 90+5′. Ο Γκουστό έκανε μαγική ενέργεια και γύρισμα από δεξιά και ο Φερνάντες με τριπλή προσπάθεια εξ επαφής έγραψε το τελικό 1-1.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Νούνες, Ο’Ράιλι, Γκβάρντιολ (51’ Χουσάνοβ), Ντίας (81’ Ακέ), Ρόδρι, Σίλβα, Ράιντερς (70’ Ντοκού), Τσερκί, Φόντεν, Χάαλαντ

ΤΣΕΛΣΙ: Γιόργκενσεν, Τσαλόμπα, Γκουστό, Μπαντιασίλ, Ατσεαμπόνγκ (62’ Χάτο), Τζέιμς, Φερνάντες, Πάλμερ, Νέτο, Εστεβάο (46’ Αντρέι Σάντος), Πέδρο (62’ Ντέλαπ).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής

Άστον Βίλα – Νότιγχαμ 3-1

Μπράιτον – Μπέρνλι 2-0

Γουλβς – Γουέστ Χαμ 3-0

Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3

Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

Έβερτον – Μπρέντφορντ 2-4

Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2

Νιούκαστλ – Κρίσταλ Πάλας 2-0

Τότεναμ – Σάντερλαντ 1-1

Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι 1-1

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής:

06/01, 22:00 Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ

07/01, 21:30 Μπόρνμουθ – Τότεναμ

07/01, 21:30 Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ

07/01, 21:30 Κρίσταλ Πάλας – Άστον Βίλα

07/01, 21:30 Έβερτον – Γουλβς

07/01, 21:30 Φούλαμ – Τσέλσι

07/01, 21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον

07/01, 22:15 Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

07/01, 22:15 Νιούκαστλ – Λιντς

08/01, 22:00 Άρσεναλ – Λίβερπουλ