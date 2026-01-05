«ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο… κόλπο για Καμπόκλο – Ποια ομάδα είναι φαβορί για να τον αποκτήσει» (pic)
Δημοσίευμα από το εξωτερικό αναφέρει πως τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο ΠΑΟΚ κοιτούν την περίπτωση του Μπρούνο Καμπόκλο, με τον Βραζιλιάνο να «ζυγίζει» τις επιλογές του.
- Απίστευτη απάτη: Του είπαν ότι δήθεν απήγαγαν τον γιο του και του άρπαξαν 370 λίρες αξίας 330.000 ευρώ
- Οργή για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά – «Γιατί οι ιδιοκτήτες του μπαρ είναι ελεύθεροι;»
- Σε αμόκ 54χρονη - Έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα της, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα
- Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης
Έτοιμος να αποχωρήσει από τη Χάποελ Τελ Αβίβ είναι ο Μπρούνο Καμπόκλο, αφού πλέον δεν υπολογίζεται από τον Δημήτρη Ιτούδη και ήδη φαίνεται να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Ο Βραζιλιάνος ψηλός έχει προξενήσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με τον Ματέο Αντρεάνι να αναφέρει πως τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο ΠΑΟΚ παρακολουθούν την περίπτωσή του.
Ωστόσο, ο Ιταλός δημοσιογράφος επισημαίνει ότι η προτεραιότητά του μπορεί να είναι η παραμονή του στη Euroleague, όμως το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας η οποία θέλει να αντικαταστήσει τον Τόνι Τζεκίρι που θα συνεχίσει στην Παρτίζαν.
Δείτε την ανάρτηση για τον Καμπόκλο
Bruno Caboclo – Hapoel Tel Aviv, is over.
AEK Athens, PAOK have expressed interest on him.
Caboclo prefers to play in the EuroLeague but at the moment the front-runner to sign him is the CSKA Moscow.
CSKA is on the market to replace Jekiri.
📸@ymacgfx https://t.co/dt8LCURIPI https://t.co/muNWRTYMsG pic.twitter.com/1dxQLIck5c
— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) January 5, 2026
Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση ψηλού μετά την αποχώρηση του Κρις Σίλβα, ενώ ο ΠΑΟΚ που έχει ήδη ενισχυθεί αρκετά μετά την έλευση Μυστακίδη, δεν θα ήταν απίθανο να κινηθεί για τον Βραζιλιάνο. Τέλος, σημειώνεται πως ο Καμπόκλο δεν έχει αγωνιστεί φέτος στη Euroleague οπότε οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να τον κάνει δικό της και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον δεύτερο γύρο.
- Τι είπε ο Αταμάν για πιθανή μεταγραφή στον Παναθηναϊκό…
- «ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο… κόλπο για Καμπόκλο – Ποια ομάδα είναι φαβορί για να τον αποκτήσει» (pic)
- Συνεχίζεται το «ξεσκαρτάρισμα» στην Παρτιζάν: Μετά τον Τζόουνς στην πόρτα της εξόδου και ο Ουάσινγκτον
- Ολυμπιακός: Οι πανηγυρισμοί, η αποθέωση του κόσμου για το Betsson Super Cup και το… πάρτι στα αποδυτήρια (vid)
- «Παναθηναϊκός και Γκρέμιο συμφώνησαν» – Το αντίτιμο για τον Τετέ
- Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Υπόθεση Diarra: Πώς αλλάζει το μεταγραφικό τοπίο και οι ισορροπίες ισχύος ανάμεσα σε συλλόγους και ποδοσφαιριστές
- Πενιαρόγια για Τζόουνς: «Αδύνατο να έμενε στην Παρτίζαν, θέλουμε παίκτες με 100% αφοσίωση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις