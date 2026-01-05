«ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο… κόλπο για Καμπόκλο – Ποια ομάδα είναι φαβορί για να τον αποκτήσει» (pic)

Έτοιμος να αποχωρήσει από τη Χάποελ Τελ Αβίβ είναι ο Μπρούνο Καμπόκλο, αφού πλέον δεν υπολογίζεται από τον Δημήτρη Ιτούδη και ήδη φαίνεται να αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ο Βραζιλιάνος ψηλός έχει προξενήσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, με τον Ματέο Αντρεάνι να αναφέρει πως τόσο η ΑΕΚ, όσο και ο ΠΑΟΚ παρακολουθούν την περίπτωσή του.

Ωστόσο, ο Ιταλός δημοσιογράφος επισημαίνει ότι η προτεραιότητά του μπορεί να είναι η παραμονή του στη Euroleague, όμως το μεγάλο φαβορί για την απόκτησή του είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας η οποία θέλει να αντικαταστήσει τον Τόνι Τζεκίρι που θα συνεχίσει στην Παρτίζαν.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση ψηλού μετά την αποχώρηση του Κρις Σίλβα, ενώ ο ΠΑΟΚ που έχει ήδη ενισχυθεί αρκετά μετά την έλευση Μυστακίδη, δεν θα ήταν απίθανο να κινηθεί για τον Βραζιλιάνο. Τέλος, σημειώνεται πως ο Καμπόκλο δεν έχει αγωνιστεί φέτος στη Euroleague οπότε οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να τον κάνει δικό της και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον δεύτερο γύρο.