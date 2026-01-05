ΠΑΣΟΚ: Κανένα σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση κάνει απλώς damage control με τελεσίγραφα
Δριμεία κριτική στην κυβερνητική τακτική απέναντι στους αγρότες ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Από το πρόθυμος ο Μητσοτάκης για διάλογο χωρίς πλαίσιο, μετά η ικανοποίηση του 70% των αιτημάτων και η εμφάνιση του γαλάζιου πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως success story, τώρα τα τελεσίγραφα.
Σφοδρή επίθεση στην κυβερνητική τακτική απέναντι στους αγρότες εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ.
Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε πρόθυμος να συζητήσει απευθείας με τους αγρότες, χωρίς όμως να θέτει το πλαίσιο του διαλόγου.
«Με αριθμητικές αλχημείες» υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ προσπαθούσαν να παραπλανήσουν ότι έλυσαν το … 70% των αιτημάτων και εμφάνισαν ως success story τις καθυστερήσεις πληρωμών και το «γαλάζιο» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έθεσε σε μνημόνιο τον πρωτογενή τομέα.
Σήμερα, καταλήγει το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη. Επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνουν διαχείριση πολιτικού κόστους.
