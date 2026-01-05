newspaper
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
ΠΑΣΟΚ: Κανένα σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση κάνει απλώς damage control με τελεσίγραφα
Πολιτική Γραμματεία 05 Ιανουαρίου 2026 | 16:23

ΠΑΣΟΚ: Κανένα σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση κάνει απλώς damage control με τελεσίγραφα

Δριμεία κριτική στην κυβερνητική τακτική απέναντι στους αγρότες ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Από το πρόθυμος ο Μητσοτάκης για διάλογο χωρίς πλαίσιο, μετά η ικανοποίηση του 70% των αιτημάτων και η εμφάνιση του γαλάζιου πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως success story, τώρα τα τελεσίγραφα.

Σύνταξη
Vita.gr
Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Spotlight

Σφοδρή επίθεση στην κυβερνητική τακτική απέναντι στους αγρότες εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ τονίζει πως στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε πρόθυμος να συζητήσει απευθείας με τους αγρότες, χωρίς όμως να θέτει το πλαίσιο του διαλόγου.

«Με αριθμητικές αλχημείες» υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ προσπαθούσαν να παραπλανήσουν ότι έλυσαν το … 70% των αιτημάτων και εμφάνισαν ως success story τις καθυστερήσεις πληρωμών και το «γαλάζιο» πάρτι διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έθεσε σε μνημόνιο τον πρωτογενή τομέα.

Σήμερα, καταλήγει το ΠΑΣΟΚ ο κ. Μαρινάκης μοιράζει τελεσίγραφα καλώντας τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να κάνουν το ακροατήριο στις προαποφασισμένες ανακοινώσεις τους την Τετάρτη. Επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχουν μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα, απλά κάνουν διαχείριση πολιτικού κόστους.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έβαλαν «πλάτη» στη διόρθωση της αγοράς οι Helleniq Energy και ΕΛΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έβαλαν «πλάτη» στη διόρθωση της αγοράς οι Helleniq Energy και ΕΛΧΑ

Vita.gr
Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Απώλεια βάρους: Δεν είναι η μόνη λύση για καλύτερη υγεία

Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

Αγορές: Πού εστιάζουν για ισχυρές ενδείξεις οι επενδυτές μετά τη Βενεζουέλα – Τα 5 σημεία

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα
Επικαιρότητα 05.01.26

ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα

Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου με σοφιστείες «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» για τη δήλωση του Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα. Για «συνειδητή επιλογή» του πρωθυπουργού μιλά το ΠΑΣΟΚ, και τονίζει ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο».

Σύνταξη
Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Νέες δηλώσεις 05.01.26

Το άσπρο μαύρο κάνουν Χατζηδάκης και Πλεύρης για να δικαιολογήσουν τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Μετανάστευσης επιχείρησαν να «εξηγήσουν» τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα - Επίθεση στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα - «Επικίνδυνη ατραπός»

Η φράση του πρωθυπουργού «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Κλιμάκωση 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική

Στο Φανάρι μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των Θεοφανίων, λίγες ώρες μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει
in Confidential 05.01.26

Ο Τραμπ κουρελιάζει το διεθνές δίκαιο και ο Μητσοτάκης με Κύπρο και Θράκη στη μασχάλη σκύβει το κεφάλι, αλλά στους αγρότες τον νόμο θα τον επιβάλει

Αυτή η «σωστή πλευρά της ιστορίας» έχει αρχίσει να γίνεται πολύ επικίνδυνη για τους λαούς και η ασπίδα του διεθνούς δικαίου θρυψαλιάζεται από τους ισχυρούς. Ο Μητσοτάκης χειροκροτά, ο Τσίπρας του δίνει βραβείο δουλικότητας και οι αγρότες ρίχνουν την τελευταία τους ζαριά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο
Πολιτική 05.01.26

Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο

Κέντρο Επιχειρήσεων δημιουργεί το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας - «Θα δώσουμε στους άνδρες και στις γυναίκες του Λιμενικού πιο ισχυρά, τελευταίας τεχνολογίας μέσα» λέει στο «Β» ο Βασίλης Κικίλιας - Η «κοινή πλατφόρμα» με Ενοπλες Δυνάμεις και Frontex

Σύνταξη
Μαξίμου: Προσπάθεια δικαιολόγησης της κυνικής δήλωσης Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Μαξίμου: Προσπάθεια δικαιολόγησης της κυνικής δήλωσης Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα

Να δικαιολογήσουν τη στάση Μητσοτάκη που αφήνει για... άλλη στιγμή το θέμα της νομιμότητας της στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα προσπαθούν κυβερνητικές πηγές. Πανηγυρίζει η πτέρυγα του ΛΑΟΣ. Διαφωνίες στο εσωτερικό της ΝΔ με την αφωνία για την παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου. Πώς ακυρώνεται η ρητορική Μητσοτάκη στο Ουκρανικό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη
Πολιτική 05.01.26

Η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα, η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και η «εθνικά επικίνδυνη» θέση Μητσοτάκη

Τι θα κάνει η Ελλάδα στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Βενεζουέλα και η κριτική στην τοποθέτηση Μητσοτάκη που αφήνει τη διεθνή νομιμότητα για «αργότερα»...

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Κεντροαριστερά: Η δεξαμενή του πολιτικού χώρου και ο άγνωστος Χ
Πολιτικά κόμματα 05.01.26

Η δεξαμενή της Κεντροαριστεράς και ο άγνωστος Χ

Για πρώτη φορά η Κεντροαριστερά δεν καθορίζεται μόνο από τις κινήσεις υπαρχόντων σχηματισμών αλλά και από εκείνους που αναμένεται να μορφοποιηθούν το 2026

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Γρίπη: Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών – Ζορίζονται τα νοσοκομεία – Τι γίνεται με τα παιδιά
Ανησυχία 05.01.26

Αυξάνονται σημαντικά οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη - Ζορίζονται τα νοσοκομεία - Τι γίνεται με τα παιδιά

Yπερδιπλασιασμός των εισαγωγών ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία της χώρας. Αυξάνονται τόσο τα κρούσματα, όσο και τα βαριά περιστατικά. Έξαρση και στα παιδιά.

Σύνταξη
«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν
Go Fun 05.01.26

«Το τελευταίο χαμόγελο»: Αντίο που ραγίζει καρδιές στην εγγονή του Κένεντι, Τατιάνα – Το πένθος από τη Τζάκι στην Καρολάϊν

Η τραγική δυναστεία των Κένεντι θρηνεί τον θάνατο της εγγονής του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Τατιάνα. Η απώλεια «επιβάλλει» στη μητέρα της, Κάρολαϊν, να αναλάβει τον ίδιο οδυνηρό ρόλο που είχε κάποτε η Τζάκι

Σύνταξη
Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή
Ελλάδα 05.01.26

Κερατσίνι: Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου που παραβίασε κόκκινο με κλεμμένη μηχανή

Σε βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεται η μοτοσικλέτα να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Μαρί Κιουρί, να ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και να συνεχίζει την πορεία της μέσα σε πεζόδρομο.

Σύνταξη
Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο
Ελλάδα 05.01.26

Τραγωδία για ζευγάρι από την Κεφαλονιά που έκανε διακοπές στον Παναμά – Νεκρή η γυναίκα, κρίσιμες ώρες για τον σύζυγο

Συνεπιβάτιδα του ζευγαριού περιέγραψε στο Live News το ταξίδι που είχαν προγραμματίσει και τι συνέβη με τη γυναίκα κατά τη διάρκεια αυτού.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου
Διπλωματία 05.01.26

Γεραπετρίτης για Βενεζουέλα: Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπέρ της καθολικής τήρησης του Διεθνούς Δικαίου

Ο Γεραπετρίτης στη συζήτηση του με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν υποστήριξε ότι η Αθήνα επιμένει στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με «τις αρχές και αξίες του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών»

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «red code» πέντε περιφέρειας όπου αναμένονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας
Ελλάδα 05.01.26

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «red code» πέντε περιφέρειας όπου αναμένονται βροχοπτώσεις μεγάλης έντασης και διάρκειας

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Σύνταξη
«One Battle After Another» – Η μάχη της Perfidia με την επιλόχεια κατάθλιψη, αγγίζει προσωπικά την Τεγιάνα Τέιλορ
Ο ευατός της 05.01.26

«One Battle After Another» – Η μάχη της Perfidia με την επιλόχεια κατάθλιψη, αγγίζει προσωπικά την Τεγιάνα Τέιλορ

Όπως δήλωσε στο Variety, η Τεγιάνα Τέιλορ γνωρίζει «το συναίσθημα του να μην νιώθεις όμορφη, να μην νιώθεις ότι σε ακούν και απλά να μην μπορείς να θηλάσεις το μωρό σου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η ανάρτηση της Euroleague για για τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό: «Είστε έτοιμοι;» (vid)
Μπάσκετ 05.01.26

Η ανάρτηση της Euroleague για για τη μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό: «Είστε έτοιμοι;» (vid)

Δείτε την ανάρτηση που έκανε η Euroleague για την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από τον Ολυμπιακό και έδωσε το σύνθημα… για τις «μάχες» που θα ακολουθήσουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μαλιούκ
Ο διάδοχός του 05.01.26

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αντικαθιστά και τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Μαλιούκ

Ακόμη έναν στενό συνεργάτη του αντικαθιστά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει ξεκινήσει σαρωτικό «ανασχηματισμό» προσώπων σε κρίσιμες υπουργικές θέσεις και υπηρεσίες. Υποστηρίζει ότι του ανέθεσε «ασύμμετρες επιχειρήσεις».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα
Επικαιρότητα 05.01.26

ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα

Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου με σοφιστείες «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» για τη δήλωση του Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα. Για «συνειδητή επιλογή» του πρωθυπουργού μιλά το ΠΑΣΟΚ, και τονίζει ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο».

Σύνταξη
Novartis: Πήρα βραβείο για όσα κατέθεσα από τις αμερικανικές αρχές, είπε στην απολογία της η Μαρία Μαραγγέλη
Ελλάδα 05.01.26

«Πήρα βραβείο για όσα κατέθεσα για τη Novartis από τις αμερικανικές αρχές», είπε στην απολογία της η Μαραγγέλη

Στην απολογία της η πρώην προστατευόμενη μάρτυρας στην υπόθεση Novartis, Μαρία Μαραγγέλη, δήλωσε ότι νιώθει αδικημένη από την αντιμετώπιση των ελληνικών αρχών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας
The Good Life 05.01.26

Ο κρητικός οίνος συναντάει το πνεύμα του Ζορμπά: Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας

Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου, με αφορμή τον εορτασμό των 80 χρόνων από την έκδοση του «Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά», το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη διοργανώνει Ημέρα Τυφλής Γευσιγνωσίας.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 05.01.26

Betsson Super Cup: Μια μοναδική εμπειρία

Σε πολυεπίπεδη ποδοσφαιρική γιορτή, που ξεπέρασε τα αγωνιστικά όρια και έβαλε στο επίκεντρο το θέαμα, τον φίλαθλο και το κοινωνικό αποτύπωμα, αναδείχτηκε το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, το οποίο αναβίωσε έπειτα από πρωτοβουλία της ΕΠΟ, σε συνεργασία με τη Betsson, Μεγάλο και Ονομαστικό Χορηγό του θεσμού.

Σύνταξη
Ο Τσιτσιπάς πήρε το «θρίλερ» κόντρα στον Χάρις και η Ελλάδα έκανε το 1-0 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (2-1 σετ)
Άλλα Αθλήματα 05.01.26

Ο Τσιτσιπάς πήρε το «θρίλερ» κόντρα στον Χάρις και η Ελλάδα έκανε το 1-0 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία (2-1 σετ)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Μπίλι Χάρις με (2-1), μετά από μία ένα φοβερό παιχνίδι και μία συγκλονιστική ανατροπή, κάνοντας το 1-0 για την Ελλάδα κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία.

Σύνταξη
Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο
The Economist 05.01.26

Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και το τζογάρισμα Τραμπ – Τίποτα δεν προμηνύεται ρόδινο

Η Βενεζουέλα είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα σε πετρέλαιο στον κόσμο. Μετά τη σύλληψη Μαδούρο, ο Τραμπ είπε ότι οι αμερικανικές πετρελαϊκές θα επενδύσουν εκεί. Υπάρχει όμως κάτι που δεν λέει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Hercules the Bear: A Love Story»: Η ιστορία της αρκούδας που μεγάλωσε ως το παιδί ενός ζευγαριού
Έζησε σαν άνθρωπος 05.01.26

Η αρκούδα που μεγάλωσε σαν το παιδί ενός ζευγαριού - Η ιστορία του Ηρακλή στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC

Σε μια εποχή που η σχέση του ανθρώπου με την άγρια φύση ορίζεται κυρίως από αποστάσεις, κανόνες και απαγορεύσεις, η ιστορία του Άντι και της Μάγκι Ρόμπιν μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας
Eργένικη ζωή 05.01.26

Θα είναι το 2026 η χρονιά της ύφεσης των σχέσεων; Πώς η άνοδος των singles αλλάζει τον κόσμο μας

Η δημογραφική ομάδα των singles - εργένηδων και εργενισσών - αυξάνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;
Κόσμος 05.01.26

Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής υπεύθυνος για την υπόθεση Μαδούρο – Θα κοντράρει ξανά τον Τραμπ η δικαιοσύνη;

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής των ΗΠΑ, ο οποίος εμπόδισε την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα μέτρα απέλασης φοιτητών που υποστηρίζουν τη Γάζα, επιβλέπει τώρα τη δίωξη του Νικολά Μαδούρο

Σύνταξη
