O Τσάρλι Хάναμ τα «άκουσε» από τη σύντροφό του – Μιλούσε σαν serial killer ακόμη και στο πρωϊνό

Ο Τσάρλι Χάναμ, πρωταγωνιστής της σειράς «The Monster: The Ed Gein Story» ρωτήθηκε στα Critics Choice Awards την Κυριακή 4 Ιανουαρίου αν η μακροχρόνια σύντροφός του, Μοργκάνα ΜακΝέλις, του είχε ζητήσει να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη φωνή του διαβόητου δολοφόνου «στο σπίτι»,ενώ προετοιμαζόταν για τα γυρίσματα.

«Ναι, μου το ζήτησε», επιβεβαίωσε ο Χάναμ στον δημοσιογράφο Τζάστιν Σιλβέστερ του E!.

«Το έκανα συνέχεια και εκείνη μου έλεγε: ‘Φίλε, πρέπει να σταματήσεις με αυτή τη φωνή’».

«Ενώ τρώμε πρωινό, είναι λίγο υπερβολικό», αστειεύτηκε.

«Ζοφερό, φρικτό»

Στη σειρά — η οποία αποτελεί το τρίτο μέρος της ανθολογίας του Ράιαν Μέρφι — ο Τσάρλι Χάναμ υποδύεται τον Γκέιν, του οποίου τα εγκλήματα πιστεύεται ότι ενέπνευσαν αρκετές ταινίες τρόμου, όπως το «Ψυχώ», το «Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι» και το «Η σιωπή των αμνών».

Τον Νοέμβριο, ο Χάναμ δήλωσε στο περιοδικό People ότι αρχικά πίστευε ότι είχε κάνει «λάθος» σε ότι αφορά την απόφασή του να υποδυθεί τον ομώνυμο δολοφόνο.

«Πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα, κατά τη διάρκεια της έρευνας, όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ ήταν μια σειρά από σοκαριστικές, γκροτέσκες περιγραφές τρόμου», είπε. «Και άρχισα να φοβάμαι ότι ίσως έκανα λάθος και ότι αυτό θα ήταν απίστευτα ζοφερό, σκοτεινό και φρικτό. Και τότε ήρθε η ανατροπή».

Ο άνθρωπος πίσω από τα εγκλήματα

Η «ανακάλυψη», όπως είπε ο Τσάρλι Χάναμ, ήρθε όταν άρχισε να διαβάζει τα ιατρικά αρχεία του Γκέιν, τα οποία «έδωσαν μια λιγότερο συναισθηματική περιγραφή του ποιος ήταν».

«Ήταν τα γυμνά γεγονότα της ψυχικής του ασθένειας, της απομόνωσης, της συναισθηματικής εγκατάλειψης από τη μητέρα του. Τότε ήταν που άρχισα να βλέπω τον άνθρωπο», πρόσθεσε ο Χάναμ.

«Γιατί αυτό ήταν που πραγματικά προσπαθούσαμε να κάνουμε, να βρούμε την ανθρώπινη ιστορία μέσα σε όλα αυτά, να θέσουμε το ερώτημα τι δημιουργεί ένα τέρας και γιατί αυτός ο άνθρωπος έκανε αυτά που έκανε, και να ενδιαφερθούμε λιγότερο για το τι έκανε και πολύ περισσότερο για το να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί έκανε αυτά που έκανε».

*Με πληροφορίες από: People