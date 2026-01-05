Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση

Ο Μπίλι Τζόελ εμφανίστηκε ζωντανά στη σκηνή για πρώτη φορά από τότε που αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με εγκεφαλική πάθηση τον Μάιο.

Στις 2 Ιανουαρίου, ο 76χρονος μουσικός ανέβηκε στη σκηνή ενός αμφιθεάτρου στο Wellington της Φλόριντα, όπου οι θαυμαστές παρακολουθούσαν μια μπάντα που διασκευάζει τραγούδια του Μπίλι Τζόελ, χωρίς να γνωρίζουν ότι ο ίδιος θα τους έκανε σύντομα έκπληξη, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα The Palm Beach Post.

«Δεν είχα σκοπό να δουλέψω απόψε»

Το βίντεο από εκείνο το βράδυ δείχνει τον Μπίλι Τζόελ στη σκηνή να φοράει ένα χειμερινό γιλέκο και μαύρο καπέλο. Περπατώντας με ένα μπαστούνι, κάθεται στο πιάνο ενώ το κοινό φωνάζει το όνομά του.

«Δεν είχα σκοπό να δουλέψω απόψε», είπε ο Τζόελ στο μικρόφωνο, πριν ξεκινήσει την εμφάνιση του με το «We Didn’t Start the Fire» και συνεχίσει το «Big Shot», το οποίο ερμήνευσε μαζί με το συγκρότημα Turnstiles.

Ο Μπίλι Τζόελ ανέβηκε στη σκηνή από τις δύο μικρότερες κόρες του, την 10χρονη Ντέλα και την 8χρονη Ρέμι. Τα κορίτσια χτυπούσαν παλαμάκια και χόρευαν καθώς ο μπαμπάς τους έδινε μια μουσική περφόρμανς.

Η κατάσταση της υγείας του

Τον Μάιο, ο μουσικός αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για υδροκέφαλο κανονικής πίεσης (NPH).

Η δήλωση ανέφερε ότι οι πρόσφατες συναυλίες «επιδείνωσαν» την κατάσταση της υγείας του, προκαλώντας προβλήματα στην ακοή, την όραση και την ισορροπία του. Ανέφερε επίσης ότι οι γιατροί είχαν συμβουλεύσει τον τραγουδιστή να αποφύγει τις συναυλίες κατά τη διάρκεια της θεραπείας και ότι «υποβαλλόταν σε ειδική φυσιοθεραπεία».

Ο Τζόελ ακύρωσε επιπλέον όλες τις προσεχείς συναυλίες του για να επικεντρωθεί στην υγεία του.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό People τον Ιούλιο, ο Τζόελ διαβεβαίωσε τους θαυμαστές του ότι ήταν «εντάξει».

*Με πληροφορίες από: People