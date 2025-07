Γιατί ο Μπίλι Τζόελ φορούσε πάντα σακάκι και γραβάτα στις συναυλίες του;

Οι καταχρήσεις, οι απόπειρες αυτοκτονίας, οι τσακωμοί του με άλλους σταρ, οι έρωτές του, η εντυπωσιακή του πορεία. To ντοκιμαντέρ And So It Goes του HBO κάνει μια βουτιά στην τεράστια πορεία του Μπίλι Τζόελ.

Μια πορεία που κρατάει πάνω από πέντε δεκαετίες. Μια πορεία που τον έκανε έναν από τους πιο επιτυχημένους solo καλλιτέχνες των ΗΠΑ, με περισσότερες από 150 εκατ. πωλήσεις άλμπουμ και έξι βραβεία Grammy.

Ωστόσο, στο 5ωρο ντοκιμαντέρ, δεν αναφέρεται ένα πράγμα: γιατί ο Μπίλι Τζόελ φορούσε πάντα -τόσο στη σκηνή όσο και στις φωτογραφήσεις του- σακάκι και γραβάτα;

Η αλήθεια είναι πως στο δισκογραφικό ξεκίνημά του, η εικόνα του Piano Man -όπως τον φωνάζουν- ήταν πολύ διαφορετική. Στο μοναδικό άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Attila το 1970, το look του είναι αρκετά metal – μακριά μαλλιά και ρούχα που έμοιαζαν να έχουν βγει από την ταινία Κόναν ο Βάρβαρος.

Έξι χρόνια μετά, από το άλμπουμ Turnstiles και μετά, η εμφάνισή του αλλάζει δραματικά. Κοντό μαλλί, σακάκι, γραβάτα και sneakers. Ένα look που δεν θα αποχωριστεί για το υπόλοιπο της καριέρας του.

Σύμφωνα με την Page Six, η μεταμόρφωσή του οφείλεται σε δύο λόγους: στην πρώτη του γυναίκα Ελίζαμπεθ Βέμπερ και τους θαυμαστές του.

Η Ελίζαμπεθ πίστευε ότι αυτή η εμφάνιση ήταν καλή για να πάει κόντρα στους rock stars της εποχής, που επέλεγαν φανταχτερά κοστούμια.

Όσο για τους θαυμαστές; «Ο Μπίλι είχε πει κάποτε ότι ο κόσμος πληρώνει ακριβό εισιτήριο προκειμένου να τον δει live. Άρα το λιγότερο που μπορούσε να κάνει ο ίδιος ήταν να ντύνεται καλά για να τους τιμήσει» είπε μια πηγή από το περιβάλλον του.