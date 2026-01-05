Μαρία Νικόλτσιου: «Έκανα ενέσεις και έχασα 15 κιλά σε 5 μήνες»

Η Μαρία Νικόλτσιου βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή «Happy Day» τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων του ALPHA Σαββατοκύριακο, μεταξύ άλλων, μίλησε για 34χρόνια που βρίσκεται στον σταθμό, αλλά και για την απόφασή της να χάσει κιλά.

Μαρία Νικόλτσιου: 34 χρόνια στην ίδια τηλεοπτική στέγη

«Είμαι 34 χρόνια στον Alpha. Ο Alpha είναι η εξέλιξη του πρώην ΣΚΑΙ. Όλα αυτά τα χρόνια προφανώς και υπήρξαν προτάσεις από άλλα κανάλια, αλλά πάντα τα σταθμίζεις. Την περίοδο που μπορούσα να κάνω τις καλές μεταγραφές, έκανε μέσα σε 22 μήνες δύο παιδιά.

O Alpha μου έδινε πάντα τη δυνατότητα να εξελίσσομαι. Είμαι άνθρωπος της ασφάλειας», είπε αρχικά η Μαρία Νικόλτσιου.

«Έχω χάσει πολλά κιλά»

«Έχω κάνει και τη διατροφή και τις ενέσεις, αυτές που κάνουν όλοι τα τελευταία χρόνια.

Για εμένα δεν είναι ταμπού και για αυτό βγαίνω και το λέω. Εγώ το μόνο που θα πω για όλα αυτά, είναι ότι πριν κάνει οτιδήποτε θα πρέπει να συμβουλευτείς γιατρό. Το έκανα περίπου για πέντε μήνες και έχω χάσει 15 κιλά».

«Δεν καταλαβαίνει ότι χάνεις αυτά τα κιλά γιατί δεν είσαι σε ένα κουκούλι, συνεχίζεις και δουλεύεις, οπότε έχεις το άγχος της δουλειάς και σου περιορίζεται η τεράστια ανάγκη να φας. Δεν ξέρω αν αυτά τα κιλά θα τα ξαναπάρω, το έκανα για να δώσω ένα boost στον εαυτό μου.