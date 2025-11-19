Ελένη Καστάνη: Αγνώριστη με την απώλεια 30 κιλών – Τι λέει η ίδια για τη διατροφή και τις ενέσεις
Η Ελένη Καστάνη εξομολογείται τους λόγους που την οδήγησαν στην απώλεια κιλών.
Η Ελένη Καστάνη βρέθηκε προσκεκλημένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για την απώλεια κιλών της, για τις αλλάγές στην καθημερινότητα της.
Ελένη Καστάνη: «Έχω χάσει 30 κιλά»
«Ήταν και θέμα υγείας σε μένα βέβαια, έπρεπε να χάσω δηλαδή. Βοηθιέμαι κιόλας με τις ενέσεις, πάντα με τη συμβουλή του γιατρού μου», είπε αρχικά.
«Μου έλεγε για χρόνια ο γιατρός μου ότι υπάρχει ένα φάρμακο στην Αμερική, που όταν έρθει στην Ελλάδα θα σωθώ.
Δεν κάνω μόνο αυτό, κάνω και τη διατροφή. Μου δίνει συγκεκριμένα πράγματα να τρώω, , διότι όταν χάνεις πολλά κιλά, πρέπει να αναπληρώνεις την πρωτεΐνη και τα λοιπά, να μη χάνεις μυϊκή μάζα. Τώρα μου λέει ότι πρέπει να αθληθώ. Μόνο περπατάω. Πάω κάθε πρωί για περπάτημα», πρόσθεσε η Ελένη Καστάνη.
Η αλλαγή στην εικόνα της
«Για χρόνια είχα τον καλύτερο γιατρό και δεν έκανα αυτά που μου έλεγε. Τώρα όμως τον ακολουθώ, περπατώ, πάω κάθε πρωί και περπατώ. Σ
ήμερα το ‘χασα τώρα για να έρθω εδώ το περπάτημά μου, αλλά θα το κάνω το βραδάκι. Και στη ζωή μου και στη σκηνή μπορώ να σου πω, μου έχει βοηθήσει και παντού. Ακόμα έχω αυτό με την ψυχολογία, βέβαια.
Με μαλώνει ο γιατρός και μου λέει “Τι είναι αυτά που φοράς Ελένη; Γιατί φοράς φαρδιά;” Η ψυχολογία ακόμα είναι αυτή η παλιά, ξέρεις», είπε για την αλλαγή που έκανε.
«Το 2012 ήμουνα 99,5 κιλά, τρελάθηκα»
«Μου λέει μη μη φοράς αυτά τα ρούχα, να πάρεις πιο στενά. Λέω, εντάξει, θα πάρω, αλλά γιατρέ, έχω μείνει, λέω, με τα παλιά τα της πιο παχουλής, ας πούμε», δήλωσε στη συνέχεια.
«Την προηγούμενη φορά που πήγα στο γιατρό μου, μου είπε ότι το 2012 ήμουνα 99,5 κιλά. Τρελάθηκα. Και με αυτό το ύψος που έχω, που δεν είμαι ψηλή και τώρα έχω χάσει, δηλαδή, είμαι 70 και μισό.
Έχω χάσει σχεδόν 30 κιλά από τότε. Δεν στερούμαι κάτι, γιατί μου περιορίζει την όρεξη αυτό που κάνω, το φάρμακο. Αλλά εκτός απ’ αυτό, σου λέω ότι μου δίνει διατροφή. Γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν με παρακολούθηση, όχι έτσι, τυχαία».
