Stoiximan GBL: Δοκιμασία στο Αλεξάνδρειο κόντρα στον Άρη για τον Ολυμπιακό

Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις πέφτει η αυλαία της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Η δράση θα ξεκινήσει στις 13:00, όταν ο Ολυμπιακός θα δοκιμαστεί στη Θεσσαλονίκη και στο Αλεξάνδρειο, απέναντι στον Άρη Betsson.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για την 19η αγωνιστική της Euroleague, ενώ στο πρωτάθλημα η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει κάνει το απόλυτο 11/11 έως τώρα στη σεζόν. Εκτός αγώνα παραμένουν για τους Πειραιώτες οι τραυματίες Γουόρντ, ΜακΚίσικ, μαζί με τους σταθερά απόντες Φαλ και Έβανς.

Από την άλλη, ο Άρης βρίσκεται στην 9η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 5-6. Έρχεται από την εντός έδρας βαριά ήττα του κόντρα στην Τσεντεβίτα Ολίμπια για το EuroCup, ενώ είχε προηγηθεί η εκτός έδρας ήττα του με 82-76 από την ΑΕΚ. O Μίλιτσιτς καλείται να διαχειριστεί τις σημαντικές απουσίες των Μποχωρίδη και Χάρελ.

Ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του, υποδέχεται την Καρδίτσα στο ΟΑΚΑ στο τελευταίο χρονικά ματς που είναι προγραμματισμένο για τις 16.00, με τους «πράσινους» να έχουν ρεκόρ 10-1 στη Stoiximan GBL, έχοντας χάσει από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ στο ματς της 2ης αγωνιστικής.

Από την άλλη, η Καρδίτσα βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 4-7, ενώ για την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε με 72-68 στην έδρα της από τον ΠΑΟΚ.

Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:

Σάββατο 3/1

Μύκονος Betsson-ΠΑΟΚ 101-94

Προμηθέας-ΑΕΚ 86-94

Ηρακλής-Περιστέρι Betsson 73-59

Κυριακή 4/1

Άρης Betsson-Ολυμπιακός 13:00

Κολοσσός Ρόδου-Μαρούσι 13:00

Παναθηναϊκός AKTOR-Καρδίτσα 16:00

Ρεπό: Πανιώνιος

Η επόμενη αγωνιστική (14η):

Σάββατο 10/1

Άρης Betsson-Ηρακλής 15:30

Πανιώνιος-Κολοσσός Ρόδου 18:15

Κυριακή 11/1

ΑΕΚ-Μύκονος Betsson 13:00

Καρδίτσα-Ολυμπιακός 13:00

Μαρούσι-Προμηθέας 16:00

Παναθηναϊκός–Περιστέρι Betsson 16:00

Ρεπό: ΠΑΟΚ