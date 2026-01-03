Το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός από την αποθέωση του κόσμου στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός έτυχε αποθεωτικής υποδοχής από τον κόσμο του στο ΣΕΦ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε στα social media το βίντεο με τα παρασκήνια αυτής.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ για τη 19η αγωνιστική της Euroleague και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του για το 2026.
Aρκετός κόσμος περίμενε την ομάδα κατά την επιστροφή της από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων προκειμένου να την αποθεώσει για την 10η συνεχόμενη νίκη της επί του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση.
Το επόμενο πρωί, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με το backstage από την αποθεωτική υποδοχή, με τον πρόεδρο της ΚΑΕ, Γιώργο Αγγελόπουλο να συγχαίρει ένα ένα τα μέλη της αποστολής.
Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
