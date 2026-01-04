magazin
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
FAFO και Ντέινα Γουάιτ: Τι σημαίνουν οι φράσεις του UFC που υιοθέτησε ο Λευκός Οίκος στις αναρτήσεις του
Μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ο Λευκός Οίκος επέλεξε να στείλει τα μηνύματά του μέσα από τα social media, χρησιμοποιώντας σύντομα και φορτισμένα συνθήματα όπως το FAFO και το «If you don’t know, now you know» — φράσεις με ρίζες στην κουλτούρα του UFC και της διαδικτυακής αργκό

Ευγενία Κοτρώτσιου
To ακρωνύμιο FAFO μπήκε ξανά στο παγκόσμιο λεξιλόγιο μέσα από μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ που αναρτήθηκε στα social media του Λευκού Οίκου, συνοδευόμενη από τη φράση «δεν παίζουμε».

Το λιτό οπτικό μήνυμα και το αιχμηρό ακρωνύμιο λειτούργησαν ως συμπυκνωμένο σήμα αποφασιστικότητας, μετατρέποντας το FAFO σε viral σύμβολο ισχύος και προειδοποίησης μέσα σε λίγες ώρες.

Τι θα πει «FAFO»;

Το FAFO είναι ακρωνύμιο της αγγλικής έκφρασης «F*ck / Fool Around and Find Out» και χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πράξη –συνήθως απερίσκεπτη ή κακή επιλογή– και τη στιγμή που κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με τις συνέπειές της.

Στα ελληνικά αποδίδεται ελεύθερα ως «παίξε και θα δεις» ή «κάνε το λάθος και θα μάθεις τι συνεπάγεται», με την έννοια ότι οι επιλογές δεν μένουν χωρίς κόστος. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η φράση υπονοεί ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές ή ακόμη και επικίνδυνες.

Το FAFO είναι ένας όρος με μακρά και πολυεπίπεδη διαδρομή, που έχει περάσει από διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η φράση εμφανίζεται τουλάχιστον από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, με ρίζες στην προφορική αργκό και χρήση σε υποκουλτούρες όπως οι μοτοσικλετιστές, ενώ αργότερα υιοθετήθηκε ευρέως από τον στρατό και τη διαδικτυακή κουλτούρα.

Στην πορεία, το FAFO χρησιμοποιήθηκε και πολιτικά, τόσο από διαφορετικές ιδεολογικές πλευρές όσο και από οργανωμένα κινήματα· χαρακτηριστικά, πριν από τις αμερικανικές εκλογές του 2024 είχε εμφανιστεί ως σύνθημα και σε προϊόντα της ακροδεξιάς ομάδας Proud Boys.

Παράλληλα, από το 2020 και μετά καθιερώθηκε ως meme στα social media, με νέα έκρηξη δημοφιλίας στο TikTok, όπου χρησιμοποιείται για πολιτικό σχολιασμό, κοινωνικές συγκρούσεις ή απλώς ως ειρωνική απάντηση.

Έτσι, το FAFO εξελίχθηκε από ωμή αργκό σε πολυχρηστικό σύμβολο, ικανό να λειτουργεί ταυτόχρονα ως απειλή, σχόλιο, meme και πολιτικό μήνυμα, ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται.


Παρότι η έκφραση ξεκίνησε ως ωμή διαδικτυακή αργκό και χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε συγκρουσιακά ή επιθετικά συμφραζόμενα, τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει αισθητά το νόημά της. Χαρακτηριστικά, ο όρος έχει υιοθετηθεί και στον χώρο του UFC, όπου χρησιμοποιείται ως μέρος της αθλητικής και προωθητικής ρητορικής για να δηλώσει την αναπόφευκτη σύγκρουση με τις συνέπειες μέσα στο οκτάγωνο, όταν ένας μαχητής υποτιμά τον αντίπαλο ή ρισκάρει πέρα από τα όριά του.

Πλέον, το FAFO δεν περιορίζεται στη ρητορική ισχύος ή στην online κουλτούρα, αλλά έχει περάσει και στην καθημερινή γλώσσα, ακόμη και στον χώρο της γονεϊκότητας.

Εκεί χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα συγκεκριμένο στυλ ανατροφής, σύμφωνα με το οποίο οι γονείς επιλέγουν να αφήνουν τα παιδιά να βιώνουν τις φυσικές συνέπειες των πράξεών τους, χωρίς συνεχή ή υπερβολική παρέμβαση.

Η λογική αυτής της προσέγγισης βασίζεται στην ιδέα ότι η εμπειρία —ακόμη κι όταν είναι δυσάρεστη— λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός μάθησης, ενισχύοντας την αυτονομία, την υπευθυνότητα και την ικανότητα προσαρμογής.

YouTube thumbnail

«If you don’t know, now you know»

Σε άλλη ανάρτηση, ο Λευκός Οίκος επανέρχεται στο ίδιο επικοινωνιακό μοτίβο, δημοσιεύοντας στο Instagram τη φράση «If you don’t know, now you know» συνοδευόμενη από το emoji του αετού – την εν λόγω φράση χρησιμοποίησε ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην ομιλία του μετά τις εξελίξεις με τον Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ατάκας —γνωστής από την ποπ και αθλητική κουλτούρα— λειτουργεί ως σύντομη, αυτάρκης δήλωση: ένα μήνυμα που υποδηλώνει ότι όποιος αμφέβαλλε ή δεν είχε αντιληφθεί το πλαίσιο και την πρόθεση, πλέον δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια. Με ελάχιστα λόγια και έντονο συμβολισμό, η ανάρτηση ενισχύει το ίδιο αφήγημα αποφασιστικότητας που είχε ήδη σηματοδοτήσει το FAFO.

Η φράση «If you don’t know, now you know» προέρχεται από τον κόσμο του UFC και συνδέεται άμεσα με τον Ντέινα Γουάιτ. Ο Γουάιτ τη χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια ως χαρακτηριστική ατάκα σε προαγωνιστικό segment με τον ίδιο τίτλο, το οποίο προηγείται μεγάλων διοργανώσεων του UFC.

O Ντέινα Γουάιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, Πηγή: Instagram @whitehouse and potus

Πηγή: Instagram @whitehouse and potus

Σκοπός του segment είναι να αναδείξει έναν αγώνα ή έναν μαχητή που μπορεί να μην έχει ακόμη τραβήξει την προσοχή του ευρύτερου κοινού, στέλνοντας το ξεκάθαρο μήνυμα ότι πρόκειται για κάτι που αξίζει να γνωρίζεις.

Πηγή: Instagram @whitehouse and potus

Στην ουσία, η φράση σημαίνει «αν σου είχε ξεφύγει μέχρι τώρα, μόλις το έμαθες» και λειτουργεί ως δήλωση βεβαιότητας, ισχύος και τελεσίδικης ενημέρωσης.

*Κεντρική Φωτογραφία:  Instagram @whitehouse and potus

World
Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

Βενεζουέλα: Τι λένε κορυφαίοι γνώστες των αγορών και της πολιτικής για την επέμβαση των ΗΠΑ

Μεταφορές
Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Ελληνικά αεροδρόμια: Αποκαθίσταται σταδιακά το black out στο FIR Αθηνών

Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό
Κάποτε, ο Έντι Μέρφι αποχώρησε από τα Όσκαρ γιατί έχασε το πολυπόθητο βραβείο – Αλλά αυτό δεν συνέβη από θυμό

«Δεν αποχώρησα εκνευρισμένος, απλά δεν μου άρεσε να είμαι ο τύπος που δείχνουν συμπόνια», υποστήριξε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Έντι Μέρφι, μιλώντας για την τελετή των Όσκαρ του 2007.

Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ
Αντζελίνα Τζολί εναντίον Μπραντ Πιτ: Αυτοεξόριστη για τα παιδιά λέει γλυκόπικρο αντίο στις ΗΠΑ

Η Αντζελίνα Τζολί κλείνει οριστικά την πόρτα του Χόλιγουντ, βάζοντας πωλητήριο στην ιστορική της έπαυλη στο Λος Άντζελες και αναζητώντας μια νέα πατρίδα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τις δικαστικές διαμάχες με τον Μπραντ Πιτ

«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί
«Εγκεφαλική βλάβη, μειωμένη γνωστική λειτουργία» – Η εξομολόγηση της Εβάντζελιν Λίλι του Lost μετά την πτώση σε βράχο συγκινεί

Η διάσημη πρωταγωνίστρια της εμβληματικής σειράς Lost και των ταινιών της Marvel, Εβάντζελιν Λίλι, προχώρησε σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση για την υγεία της.

Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ
Μελ Γκίμπσον – Η τρέλα, τα πάθη, και η «ανάσταση» του αιρετικού Μαντ Μαξ

Ο αμφιλεγόμενος ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον δεν έβαλε ποτέ νερό στο κρασί του λέγοντας πολλά περισσότερα από όσα θα του επέτρεπαν οι επικοινωνιολόγοι του. Πρόθυμος να πληρώσει το τίμημα, ο αιώνιος Μαντ Μαξ γίνεται 70 ετών και αυτή είναι η ζωή του

Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»
Η Σιγκούρνι Γουίβερ έγραψε κάποτε ερωτική επιστολή στον Τζον Λένον – «Ελπίζω να την πέταξαν»

Όταν ήταν ακόμη 12 ετών, η Σιγκούρνι Γουίβερ βρέθηκε σε μία από τις συναυλίες των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιτριγυρισμένη από «κοπέλες που ούρλιαζαν».

Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»
Ο σύζυγος της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Τζέικ, δείχνει την στήριξη του με αφορμή το φινάλε του «Stranger Things»

Ο Τζέικ Μποντζιόβι δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία της Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία στέκεται ενθουσιασμένη μπροστά από μια αφίσα για την προβολή του φινάλε της σειράς Stranger Things.

Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026
Νew Year’s (Non) Resolutions: Γιατί οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις είναι η μόδα του 2026

Oι αποφάσεις που παίρνουμε στις αρχές κάθε έτους για να γίνουμε καλύτεροι, τα Νew Year's Resolutions είναι ντεμοντέ και αναποτελεσματικά. Η νέα τάση είναι οι Πρωτοχρονιάτικες Μη Αποφάσεις.

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες
Τόμι Λι Τζόουνς: Νέες μαρτυρίες για τα αίτια θανάτου της 34χρονης κόρης του – Το μοιραίο ρεβεγιόν, η κοκαΐνη και οι δαίμονες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 34χρονης κόρης του Τόμι Λι Τζόουνς που βρέθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς

Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ο Μπάρι Κίογκαν εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί τον Δεκέμβριο του 2023, ωστόσο τον Δεκέμβριου του 2025 τράβηξαν χωριστούς δρόμους.

