03.01.2026 | 09:49
Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται
Πίτερ Σέντομ: Ο ισοβίτης που απέδρασε από τον Κορυδαλλό με τη βοήθεια της ψυχολόγου των φυλακών
Stories 03 Ιανουαρίου 2026 | 11:00

Πίτερ Σέντομ: Ο ισοβίτης που απέδρασε από τον Κορυδαλλό με τη βοήθεια της ψυχολόγου των φυλακών

Η ψυχολόγος των φυλακών ερωτεύτηκε έναν κατάδικο, αλλά το πλήρωσε με τη ζωή της.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ο Πίτερ Σέντομ μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και από πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε στο περιθώριο. Η παραβατική του συμπεριφορά εκδηλώθηκε νωρίς, με τη χρήση σκληρών ναρκωτικών ήδη από τα παιδικά του χρόνια.

Παρά τις βαριές καταδίκες, η ιστορία του πήρε απρόσμενη τροπή το 2002, όταν δραπέτευσε με τη βοήθεια της ψυχολόγου των φυλακών

Στα 19 του φαίνεται πως διέπραξε την πρώτη του ανθρωποκτονία, ανοίγοντας έναν κύκλο βίας που θα εξελισσόταν σε μια μακρά εγκληματική διαδρομή.

Ποιος ήταν ο Πίτερ Σέντομ

Κατά την εφηβεία του γνώρισε στη Νέα Υόρκη μέλη μίας διαβόητης ελληνικής οικογένειας, γνωστής για τη δράση της στον κόσμο της νύχτας. Οι επαφές αυτές αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Σέντομ εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου εντάχθηκε ενεργά στην παρανομία, αναλαμβάνοντας ρόλους που περιλάμβαναν μεταφορά ναρκωτικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτελέσεις συμβολαίων και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες για λογαριασμό της μαφίας.

Λίγο μετά την άφιξή του στην Αθήνα, γνώρισε μία 20χρονη φοιτήτρια και ξεκίνησαν σχέση. Η νεαρή γυναίκα σύντομα αντιλήφθηκε τη διπλή ζωή του συντρόφου της, όταν εντόπισε στο σπίτι της κρυμμένα ναρκωτικά. Ζήτησε να χωρίσουν, απόφαση που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στάθηκε μοιραία.

Τα εγκλήματα του Πίτερ Σέντομ

Στις 13 Φεβρουαρίου 1990 ο Σέντομ πήγε στο διαμέρισμά της στη Γλυφάδα και τη δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές. Το άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε την επόμενη ημέρα, όταν ο πατέρας της βρήκε τη σορό της μέσα σε λίμνη αίματος. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η κοπέλα πάλεψε για τη ζωή της.

Παρότι ο Σέντομ βρέθηκε γρήγορα στο μικροσκόπιο των Αρχών, τα κενά και οι καθυστερήσεις στη δικαστική διαδικασία τού επέτρεψαν να παραμείνει ελεύθερος. Στο διάστημα που ακολούθησε βρέθηκε ξανά στις ΗΠΑ, όπου φέρεται να διέπραξε δύο ακόμη δολοφονίες γυναικών, ενώ ένα από τα θύματά του εντοπίστηκε νεκρό κάτω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από νέα εγκλήματα. Το 1996 κατηγορήθηκε για εμπόριο ναρκωτικών, βομβιστική επίθεση σε μπαρ και εμπρησμό οχήματος. Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε σε ένοπλες ληστείες πρατηρίων καυσίμων, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ένας υπάλληλος και τραυματίστηκε σοβαρά ακόμη ένας. Η σύλληψή του έβαλε προσωρινό τέλος στη δράση του.

Το 2000, κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, ο Σέντομ άρχισε να ομολογεί άγνωστα μέχρι τότε εγκλήματα, μεταξύ των οποίων τη δολοφονία της Στεφανίας Σαρδή και την εμπλοκή του σε μαφιόζικες εκτελέσεις. Μίλησε επίσης για «λάθη» σε συμβόλαια θανάτου, που οδήγησαν σε αθώα θύματα.

Η απόδραση

Παρά τις βαριές καταδίκες, η ιστορία του πήρε απρόσμενη τροπή το 2002, όταν δραπέτευσε με τη βοήθεια της ψυχολόγου των φυλακών, με την οποία φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση. Μεταμφιεσμένος σε γιατρό, πέρασε από όλους τους ελέγχους και εξαφανίστηκε.

Η ψυχολόγος που τον βοήθησε βρέθηκε νεκρή το 2006 στην Κολομβία, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2008, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Βενεζουέλας η σορός ενός άνδρα που τελικά ταυτοποιήθηκε ως ο καταζητούμενος Πίτερ Σέντομ.

Οι Αρχές έκαναν λόγο για υπερβολική δόση ναρκωτικών, χωρίς ωστόσο να δοθούν ποτέ σαφείς απαντήσεις.

Τρόφιμα – ποτά
Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

Σούπερ μάρκετ: Με «δύναμη πυρός» 400 εκατ. ευρώ μπαίνουν στο 2026 

Κόσμος
Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

inWellness
Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
inTown
Stories
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things το 2002 μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Κάρλος Κάιζερ: Ο Βραζιλιάνος που προσποιήθηκε τον ποδοσφαιριστή – Πληρωνόταν αλλά δεν έπαιξε ποτέ σε αγώνα
«Μαϊμού» ποδοσφαιριστής 03.01.26

Πώς ο Κάρλος Κάιζερ εξαπάτησε τον κόσμο του ποδοσφαίρου – Δήλωνε ποδοσφαιριστής αλλά δεν έπαιξε ποτέ

Παρότι έπαιξε σε μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Βραζιλίας, ο Κάρλος Ενρίκε Ραπόσο, γνωστός ως Κάρλος Κάιζερ, δεν πάτησε ποτέ το πόδι του σε γήπεδο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Angi: Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής – Η υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix
Σκηνοθετημένο έγκλημα 02.01.26

Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η Μαρία Άνχελες Μολίνα, γνωστή ως Άντζι, μπορούσε να γίνει δολοφόνος. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πιο σοκαριστικό για όσους την γνώριζαν.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
In memoriam 02.01.26

Βασίλης Φόρης: Κοζανίτης και δημοτικιστής

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή της
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά
Πρωτοχρονιά 01.01.26

Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά

Ο Peter Pantages, ένας Έλληνας που μετανάστευσε στο Καναδά το 1920, ξεκίνησε εν αγνοία του, ένα έθιμο το οποίο ενώνει χειμερινούς κολυμβητές στον Καναδά μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς – Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας
«Alles Walzer» 31.12.25

Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς - Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας

Ο ετήσιος Χορός της Φιλαρμονικής της Βιέννης αποτελεί το επίκεντρο ενός χειμερινού προγράμματος με περίπου 450 χορούς σε όλη την πόλη, που ανοίγουν ένα παράθυρο στην παράδοση της Βιέννης, τότε και τώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»
Οδοστρωτήρας 31.12.25

Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»

Το 2025 καταγράφεται ως η πλέον αλλοπρόσαλλη χρονιά για τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη, με τον Έλον Μασκ να ακροβατεί ανάμεσα στην απόλυτη εξουσία και την πλήρη κοινωνική απομόνωση, μετατρέποντας την παγκόσμια σκηνή σε ένα πεδίο πειραματισμού με απρόβλεπτες συνέπειες σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή
Εγγονή Τζον Φ. Κένεντι 31.12.25

«Μια μάχη με το αίμα μου» - Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή

«Όταν διαγνώστηκε η λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου» έγραφε στο New Yorker η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 35 της, στις 30 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ
Η τρέλα του βουνού 31.12.25

Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ

Παρόλο που ο Αμερικανός Σκοτ Φίσερ είχε πολυετή εμπειρία ως ορειβάτης και οδηγός, τελικά υπέκυψε στην υπερκόπωση, την ασθένεια του βουνού και την υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας στο Έβερεστ, στις 11 Μαΐου 1996.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ
10 χρόνια χωρίς 03.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, η τελευταία πράξη – Η απόκοσμη θνητότητα, το κλάμα και η προφητεία σε νέο ντοκιμαντέρ

Με αφορμή τα δέκα χρόνια από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Μπόουι έγινε αστρόσκονη, ένα νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ ανατέμνει τις τελευταίες στιγμές της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άγιοι Ανάργυροι: Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός – Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα
Άγιοι Ανάργυροι 03.01.26

Διαρρήκτης εισέβαλε σε οικία αλλά έγινε αντιληπτός - Στην προσπάθεια να διαφύγει έπεσε από την ταράτσα

Ο 40χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ και με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος

Σύνταξη
Η AI μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία – Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης
Έρευνα 03.01.26

Η ΑΙ μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία - Τι αποκαλύπτει έρευνα για τα Overviews των μηχανών αναζήτησης

Έρευνα θέτει υπό αμφισβήτηση τις AI περιλήψεις που εμφανίζονται στην κορυφή της αναζήτησης στο διαδίκτυο - Σοβαρά λάθη σε ιατρικά θέματα μπορεί να οδηγήσουν ευάλωτους ασθενείς σε επικίνδυνες αποφάσεις

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση
Κόσμος 03.01.26

«Η Βενεζουέλα θα αντισταθεί στα ξένα στρατεύματα» – Το μήνυμα του υπ. Άμυνας μετά την αμερικανική επίθεση

Ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπες κάλεσε τον λαό της Βενεζουέλας να παραμείνει ψύχραιμος απέναντι στην αμερικανική επιθετικότητα και κάλεσε τον λαό να μεταφέρει το μήνυμα ελευθερίας σε κάθε γωνιά της χώρας. 

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση
«Σαθρά προσχήματα» 03.01.26

ΚΚΕ: Αμέριστη αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας, να καταδικαστεί η νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση

Το ΚΚΕ καλεί τον ελληνικό λαό «να καταδικάσει μαζικά την νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση ενάντια στη Βενεζουέλα και να εκφράσει την αλληλεγγύη στον λαό της»

Σύνταξη
Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας
Κόσμος 03.01.26

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σύλληψη του Μαδούρο και της συζύγου του – Οδηγήθηκαν εκτός Βενεζουέλας

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διεξήγαγαν επιτυχώς ένα μεγάλης κλίμακας πλήγμα εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του» ανέφερε ο Τραμπ

Σύνταξη
Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ
«Στρατηγικά» 03.01.26

Φαραντούρης: Ταυτόσημα τα συμφέροντα Ελλάδας – Κύπρου, να προχωρήσουμε σε οριοθέτηση ΑΟΖ

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης σημειώνει ότι «Ελλάδα και Κύπρος οφείλουν να προχωρήσουν τα στρατηγικά πρότζεκτ ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και ο αγωγός East Med»

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Νεκροί άμαχοι από τις επιθέσεις των ΗΠΑ – Δώστε αποδείξεις ότι ο Μαδούρο είναι ζωντανός»
Ραγδαίες εξελίξεις 03.01.26 Upd: 13:06

Live: Σκοτώθηκαν άμαχοι από τις επιθέσεις των ΗΠΑ, λέει η Βενεζουέλα και ζητά αποδείξεις ότι ο Μαδούρο είναι ζωντανός

Η Βενεζουέλα στο στόχαστρο των ΗΠΑ - Επιθέσεις με νεκρούς αμάχους - Ο Μαδούρο και η σύζυγός του στα χέρια των ΗΠΑ - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1): Δράση στο MEGA με τον τελικό του Betsson Super Cup

Ο τελικός του Betsson Super Cup (17:00 / MEGA) αποτελεί το... κυρίως πιάτο από τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (3/1), με τη δράση να περιλαμβάνει και αγώνες των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Σύνταξη
Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things
Κατηγορούμενος χωρίς αποδείξεις 03.01.26

Το φαινόμενο του «σατανικού πανικού» της δεκαετίας του ’80 – Η αληθινή ιστορία πίσω από τον Έντι Μάνσον του Stranger Things

Ο 4ος κύκλος του Stranger Things το 2002 μας χάρισε ένα χαρακτήρα που αγαπήθηκε: τον Έντι Μάνσον. Ωστόσο, αυτή η περσόνα βασίστηκε σε μια πραγματική υπόθεση που γεννήθηκε μέσα στο κλίμα μαζικού πανικού για τον σατανισμό.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια
ΠΑΣΟΚ 03.01.26

Ανδρουλάκης: Σε Τέμπη, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση κάνει τα αδύνατα δυνατά για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια

«Η θεσμική παρακμή συνοδεύεται από την οικονομική στενότητα του μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας δριμύτατη κριτική κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
ACLED: Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 – Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου
Η νέα... κανονικότητα 03.01.26

Έτος παγκόσμιας πολυδιάσπασης και αστάθειας το 2026 - Οι δέκα περιοχές υψηλού κινδύνου

Δέκα περιοχές που προβλέπεται να αντιμετωπίσουν ένοπλες συγκρούσεις, πολιτικές αναταραχές και ανθρωπιστικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης το 2026. Οι προβλέψεις του ACLED.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Βενεζουέλα: «Καταγγέλλουμε την επίθεση των ΗΠΑ – Ο λαός να βγει στους δρόμος – Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα»
Κατάσταση έκτακτης ανάγκης 03.01.26

«Ο λαός να βγει στους δρόμους - Προετοιμασία για ένοπλο αγώνα» - Το μήνυμα της Βενεζουέλας μετά την επίθεση των ΗΠΑ

Η Βενεζουέλα κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Η κυβέρνηση της χώρας στο πρώτο της μήνυμα μετά την επίθεση των ΗΠΑ καλεί τον λαό να βγει στους δρόμους

Σύνταξη
Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)
Euroleague 03.01.26

Γ. Αγγελόπουλος: «Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, σημαντικό να νικάς αυτόν τον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού στο ΟΑΚΑ, στάθηκε στο σερί επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα, μίλησε για το ΣΕΦ και την αγάπη του κόσμου, ενώ σημείωσε πως φέτος οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κατακτήσουν όλους τους στόχους.

Σύνταξη
Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή
Υπουργείο Παιδείας 03.01.26

Εγκρίθηκαν 152 νέα σχολικά βιβλία, στο πλαίσιο του Πολλαπλού Βιβλίου – Μέχρι τον Μάρτιο η τελική επιλογή

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έως 5 βιβλία για το ίδιο μάθημα στο 50% των μαθημάτων του Δημοτικού και του Γυμνασίου και στο 70% των μαθημάτων της Α΄ Λυκείου

Σύνταξη
Αγρότες: Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα
Agro-in 03.01.26

Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα των αγροτών - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Οι περισσότερες φωνές των αγροτών στα μπλόκα συνομολογούν ότι δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους - Φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

