Ο Πίτερ Σέντομ μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και από πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε στο περιθώριο. Η παραβατική του συμπεριφορά εκδηλώθηκε νωρίς, με τη χρήση σκληρών ναρκωτικών ήδη από τα παιδικά του χρόνια.

Παρά τις βαριές καταδίκες, η ιστορία του πήρε απρόσμενη τροπή το 2002, όταν δραπέτευσε με τη βοήθεια της ψυχολόγου των φυλακών

Στα 19 του φαίνεται πως διέπραξε την πρώτη του ανθρωποκτονία, ανοίγοντας έναν κύκλο βίας που θα εξελισσόταν σε μια μακρά εγκληματική διαδρομή.

Ποιος ήταν ο Πίτερ Σέντομ

Κατά την εφηβεία του γνώρισε στη Νέα Υόρκη μέλη μίας διαβόητης ελληνικής οικογένειας, γνωστής για τη δράση της στον κόσμο της νύχτας. Οι επαφές αυτές αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ο Σέντομ εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου εντάχθηκε ενεργά στην παρανομία, αναλαμβάνοντας ρόλους που περιλάμβαναν μεταφορά ναρκωτικών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτελέσεις συμβολαίων και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες για λογαριασμό της μαφίας.

Λίγο μετά την άφιξή του στην Αθήνα, γνώρισε μία 20χρονη φοιτήτρια και ξεκίνησαν σχέση. Η νεαρή γυναίκα σύντομα αντιλήφθηκε τη διπλή ζωή του συντρόφου της, όταν εντόπισε στο σπίτι της κρυμμένα ναρκωτικά. Ζήτησε να χωρίσουν, απόφαση που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στάθηκε μοιραία.

Τα εγκλήματα του Πίτερ Σέντομ

Στις 13 Φεβρουαρίου 1990 ο Σέντομ πήγε στο διαμέρισμά της στη Γλυφάδα και τη δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές. Το άγριο έγκλημα αποκαλύφθηκε την επόμενη ημέρα, όταν ο πατέρας της βρήκε τη σορό της μέσα σε λίμνη αίματος. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως η κοπέλα πάλεψε για τη ζωή της.

Παρότι ο Σέντομ βρέθηκε γρήγορα στο μικροσκόπιο των Αρχών, τα κενά και οι καθυστερήσεις στη δικαστική διαδικασία τού επέτρεψαν να παραμείνει ελεύθερος. Στο διάστημα που ακολούθησε βρέθηκε ξανά στις ΗΠΑ, όπου φέρεται να διέπραξε δύο ακόμη δολοφονίες γυναικών, ενώ ένα από τα θύματά του εντοπίστηκε νεκρό κάτω από τη γέφυρα του Μπρούκλιν.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα συνοδεύτηκε από νέα εγκλήματα. Το 1996 κατηγορήθηκε για εμπόριο ναρκωτικών, βομβιστική επίθεση σε μπαρ και εμπρησμό οχήματος. Ένα χρόνο αργότερα συμμετείχε σε ένοπλες ληστείες πρατηρίων καυσίμων, κατά τις οποίες σκοτώθηκε ένας υπάλληλος και τραυματίστηκε σοβαρά ακόμη ένας. Η σύλληψή του έβαλε προσωρινό τέλος στη δράση του.

Το 2000, κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, ο Σέντομ άρχισε να ομολογεί άγνωστα μέχρι τότε εγκλήματα, μεταξύ των οποίων τη δολοφονία της Στεφανίας Σαρδή και την εμπλοκή του σε μαφιόζικες εκτελέσεις. Μίλησε επίσης για «λάθη» σε συμβόλαια θανάτου, που οδήγησαν σε αθώα θύματα.

Η απόδραση

Παρά τις βαριές καταδίκες, η ιστορία του πήρε απρόσμενη τροπή το 2002, όταν δραπέτευσε με τη βοήθεια της ψυχολόγου των φυλακών, με την οποία φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση. Μεταμφιεσμένος σε γιατρό, πέρασε από όλους τους ελέγχους και εξαφανίστηκε.

Η ψυχολόγος που τον βοήθησε βρέθηκε νεκρή το 2006 στην Κολομβία, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2008, εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Βενεζουέλας η σορός ενός άνδρα που τελικά ταυτοποιήθηκε ως ο καταζητούμενος Πίτερ Σέντομ.

Οι Αρχές έκαναν λόγο για υπερβολική δόση ναρκωτικών, χωρίς ωστόσο να δοθούν ποτέ σαφείς απαντήσεις.