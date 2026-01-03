Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό – Ο Καλογερόπουλος με κεφαλιά έκανε το 2-0 (vid)
Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-0 με ωραία κεφαλιά του νεαρού κεντρικού αμυντικού
- Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί
- Ακυρώσεις πτήσεων σε όλη την Καραϊβική μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα
- Με λασποβροχές θα γιορτάσουμε τα Φώτα - Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες
- Το Ιράν καταδικάζει «την αμερικανική στρατιωτική επίθεση» εναντίον της Βενεζουέλας
Ο Ολυμπιακός παίρνει «αέρα» δύο τερμάτων στον τελικό του Betsson Super Cup, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-0 στο 107′, με τον Καλογερόπουλο.
Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός εκμεταλλεύτηκε την καλή εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του Πειραιά.
Δείτε το γκολ:
- Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα για τη Βενεζουέλα
- Μητσοτάκης: Ο Μαδούρο ήταν επικεφαλής μιας βάναυσης, καταπιεστικής δικτατορίας – Στους Έλληνες της Βενεζουέλας η προσοχή μας
- Συγκλονιστικά βίντεο με τη διάσωση του Βούλγαρου ψαρά στις εκβολές του Στρυμόνα – Νεκρός ανασύρθηκε ο φίλος του
- Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
- Σκοράρει ασταμάτητα ο Παυλίδης: Χατ-τρικ κόντρα στην Εστορίλ (vids)
- Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
- Ακυρώσεις πτήσεων σε όλη την Καραϊβική μετά την επέμβαση στη Βενεζουέλα
- Μπόρνμουθ – Άρσεναλ 2-3: Ασταμάτητοι «κανονιέρηδες», συνεχίζουν ακάθεκτοι για τον τίτλο!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις