Ο Ταρέμι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)
Ο Κωστούλας ανέτρεψε τον Καλογερόπουλο και ο Τσακαλίδης καταλόγισε το πέναλτι στο 93’ . Ο Ταρέμι εκτέλεσε εύστοχα και οι «ερυθρόλευκοι» πήραν το προβάδισμα
Ο Ολυμπιακός κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ (1-0) στο πέμπτο λεπτό της παράτασης στον τελικό Betsson Super Cup, με τον Μεχντί Ταρέμι να ευστοχεί σε πέναλτι.
Ο Ιρανός σέντερ φορ των πρωταθλητών Ελλάδος νίκησε με ωραία εκτέλεση τον Χριστογεώργο, δίνοντας το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» στο 95’.
Το ξεκάθαρο πέναλτι καταλόγισε ο Τσακαλίδης, σε χτύπημα (αγκωνιά) του Κωστούλα στον Καλογερόπουλο, σε εναέρια διεκδίκηση της μπάλας στην περιοχή του ΟΦΗ.
Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού:
