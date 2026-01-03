Ο Ταρέμι άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό (1-0, vid)

Ο Ολυμπιακός κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ (1-0) στο πέμπτο λεπτό της παράτασης στον τελικό Betsson Super Cup, με τον Μεχντί Ταρέμι να ευστοχεί σε πέναλτι.

Ο Ιρανός σέντερ φορ των πρωταθλητών Ελλάδος νίκησε με ωραία εκτέλεση τον Χριστογεώργο, δίνοντας το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» στο 95’.

Το ξεκάθαρο πέναλτι καταλόγισε ο Τσακαλίδης, σε χτύπημα (αγκωνιά) του Κωστούλα στον Καλογερόπουλο, σε εναέρια διεκδίκηση της μπάλας στην περιοχή του ΟΦΗ.

Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού: