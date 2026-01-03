Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 95’ (vid)
Ο Ροντινέι εκτέλεσε φάουλ αλλά ο Χριστογεώργος έκανε δύσκολη απόκρουση
Ο Ολυμπιακός «άγγιξε» το γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων κόντρα στον ΟΦΗ.
Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν φάουλ στο 95’, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή και την εκτέλεση ανέλαβε ο Ροντινέι.
Ο Βραζιλιάνος σούταρε αλλά ο Χριστογεώργος με ωραία απόκρουση διατήρησε ανέπαφη την εστία του.
Δείτε την ευκαιρία του Ολυμπιακού:
