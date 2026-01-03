Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 95’ (vid)

Ο Ολυμπιακός «άγγιξε» το γκολ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων κόντρα στον ΟΦΗ.

Οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν φάουλ στο 95’, αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή και την εκτέλεση ανέλαβε ο Ροντινέι.

Ο Βραζιλιάνος σούταρε αλλά ο Χριστογεώργος με ωραία απόκρουση διατήρησε ανέπαφη την εστία του.

Δείτε την ευκαιρία του Ολυμπιακού: