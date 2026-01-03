Ο Τσακαλίδης ακύρωσε γκολ του Ολυμπιακού – Έντονες διαμαρτυρίες από τους «ερυθρόλευκους» (vid)

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να βρει γκολ στον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ, με τον Χρήστο Μουζακίτη να σκοράρει με ωραίο σουτ στο 36’, μετά από πάσα του Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο διαιτητής του αγώνα όμως, Τσακαλίδης ακύρωσε το γκολ για να υποδείξει φάουλ στον Ταρέμι νωρίτερα στην φάση, προκαλώντας μάλιστα τις πολύ έντονες και δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των πρωταθλητών Ελλάδος.

Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί και σίγουρα προκαλεί μεγάλη απορία είναι, ότι ο ρέφερι της αναμέτρησης, ήταν μπροστά στην φάση με τον Ιρανό σέντερ φορ του Ολυμπιακού και δεν σφύριξε φάουλ.

Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί γιατί όπως φαίνεται και στο ριπλέι, ο στράικερ του Ολυμπιακού δεν έχει βρει αντίπαλό του.

Η φάση λοιπόν εξελίχθηκε, ο Ποντένσε πάσαρε στον Μουζακίτη και ο διεθνής μέσος των πρωταθλητών Ελλάδος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο σουτ.

Και… κάπου εκεί, ο Τσακαλίδης αποφάσισε να γυρίσει την φάση πίσω και να καταλογίσει φάουλ κατά του Ολυμπιακού, στην προσπάθεια του Ταρέμι για γυριστό σουτ.

Μια αδιανόητη απόφαση από τον ρέφερι της αναμέτρησης, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες της ομάδας του Πειραιά, καθώς ο διαιτητής «ανακάλυψε» φάουλ όταν είδε την μπάλα στα δίχτυα του ΟΦΗ.

Ενώ δηλαδή αρχικά δεν σφύριξε φάουλ, γιατί προφανώς δεν υπήρχε παράβαση, στην συνέχεια και μόλις σκόραραν οι «ερυθρόλευκοι» ακύρωσε το γκολ, ανακαλύπτοντας φάουλ.

Δείτε το γκολ του Ολυμπιακού που ακύρωσε ο Τσακαλίδης: