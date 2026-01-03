Ακυρώθηκε γκολ του Ολυμπιακού στο 99’ (vid)
Ο Ζέλσον Μαρτίνς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ
Ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα στο 99’, στην τελευταία φάση του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ, αλλά το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ.
Ο Ουκρανός ήταν αυτός που έκανε την κίνηση, πήρε την μπάλα κι έκανε την σέντρα για να σκοράρει ο Ζέλσον, αλλά ο διεθνής σέντερ φορ των πειραιωτών υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.
Δείτε την φάση:
View this post on Instagram
