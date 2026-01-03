Ακυρώθηκε γκολ του Ολυμπιακού στο 99’ (vid)

Ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα στο 99’, στην τελευταία φάση του Betsson Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ, αλλά το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιάρεμτσουκ.

Ο Ουκρανός ήταν αυτός που έκανε την κίνηση, πήρε την μπάλα κι έκανε την σέντρα για να σκοράρει ο Ζέλσον, αλλά ο διεθνής σέντερ φορ των πειραιωτών υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ και το γκολ δεν μέτρησε.

Δείτε την φάση: