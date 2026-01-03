Σέρρες: Βρέθηκε σορός άντρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν ανήκει στον διοικητή του πυροσβεστικού σώματος στα Πορόια
Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί η σορός του άνδρα που εντοπίστηκε στο βουνό
Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες στις Σέρρες κοντά στο πολυβολείο Π8 του Δημητρίου Ίτσιου από ένα κτηνοτρόφο της περιοχής.
Αστυνομικοί του τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών και ιατροδικαστής, κατευθύνονται προς το σημείο προκειμένου να ανασύρουν τη σορό και να εξεταστεί εάν ανήκει στον 45χρονο στον διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Κωνσταντίνο Γκίνη που αγνοείται ή σε κάποιον άλλο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την ταυτοποίηση της θα πρέπει να προηγηθεί ιατροδικαστική εξέταση.
Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος Κωνσταντίνος Γκίνης εξαφανίστηκε το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκει στη μητέρα του και χωρίς να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.
Για τον εντοπισμό του έχει εκδοθεί και Silver Alert.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας του ΟΦΚΑΘ, η σορός που εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στο όρος Μπέλλες, ανήκει στον 45χρονο στον διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Κωνσταντίνο Γκίνη.
- Live streaming: Ολυμπιακός – Πρωτέας Βούλας
- Βενεζουέλα: Όλα όσα ξέρουμε για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο
- Άννα Βίσση: Κυκλοφόρησε το live album της από το Παναθηναϊκό Στάδιο – Το ορόσημο, τα ρεκόρ, και ένα σαρωτικό 2025
- Μαγνησία: Στο νοσοκομείο 67χρονη μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της
- Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Το διεθνές δίκαιο δεν συνάδει με καουμπόικες λογικές»
- LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
- Σέρρες: Βρέθηκε σορός άντρα στο όρος Μπέλλες – Εξετάζεται αν ανήκει στον διοικητή του πυροσβεστικού σώματος στα Πορόια
- Κηφισιά: Βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία του μεθυσμένου οδηγού
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις