Εντοπίστηκε σορός άνδρα στο όρος Μπέλλες στις Σέρρες κοντά στο πολυβολείο Π8 του Δημητρίου Ίτσιου από ένα κτηνοτρόφο της περιοχής.

Αστυνομικοί του τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών και ιατροδικαστής, κατευθύνονται προς το σημείο προκειμένου να ανασύρουν τη σορό και να εξεταστεί εάν ανήκει στον 45χρονο στον διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Κωνσταντίνο Γκίνη που αγνοείται ή σε κάποιον άλλο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική για την ταυτοποίηση της θα πρέπει να προηγηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος Κωνσταντίνος Γκίνης εξαφανίστηκε το πρωί της 23ης Δεκεμβρίου οδηγώντας αυτοκίνητο που ανήκει στη μητέρα του και χωρίς να έχει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο ή άλλα προσωπικά αντικείμενα.

Για τον εντοπισμό του έχει εκδοθεί και Silver Alert.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας του ΟΦΚΑΘ, η σορός που εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή στο όρος Μπέλλες, ανήκει στον 45χρονο στον διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Κωνσταντίνο Γκίνη.