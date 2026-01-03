newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Μπλόκο Τραμπ σε συμφωνία για ψηφιακά τσιπ – Θέτει λόγους εθνικής ασφάλειας
03 Ιανουαρίου 2026 | 13:32

Μπλόκο Τραμπ σε συμφωνία για ψηφιακά τσιπ – Θέτει λόγους εθνικής ασφάλειας

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε εκτελεστικό διάταγμα ότι η HieFo Corporation, με έδρα το Ντελαγουέρ, «ελέγχεται από πολίτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας»

Να ακυρώσει την εξαγορά περιουσιακών στοιχείων αξίας 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων από αμερικανική βιομηχανία εταιρεία διέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ μια εταιρεία που ανήκει σε Κινέζο υπήκοο, θέτοντας λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε σε εκτελεστικό διάταγμα ότι η HieFo Corporation, με έδρα το Ντελαγουέρ, «ελέγχεται από πολίτη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας».

Η HieFo εξαγόρασε την 30η Απριλίου 2024 την Emcore, με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των ψηφιακών τσιπ και σχετικών δραστηριοτήτων σχεδιασμού, κατασκευής και επεξεργασίας πλακιδίων, κάτι που θα μπορούσε να «βλάψει την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών», ισχυρίζεται ο Λευκός Οίκος.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών αναφέρεται ότι μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνεται μια μονάδα παραγωγής ημιαγωγών και γίνεται λόγος για κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια από πιθανή εκτροπή της προμήθειας τσιπ φωσφιδίου ινδίου που κατασκευάζονται από την επιχείρηση ψηφιακών τσιπ της Emcore εκτός των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της HieFo στις 2 Σεπτεμβρίου 2024, η συναλλαγή θα επέτρεπε τη συνέχιση των δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις της Emcore στην Αλχαμπάρα της Καλιφόρνια. Η HieFo πρόσθεσε ότι είχε «προσλάβει με επιτυχία σχεδόν όλους τους βασικούς επιστήμονες, μηχανικούς και το προσωπικό λειτουργίας» της Emcore κατά τη στιγμή της συναλλαγής.

Η Global Times, που πρόσκειται στην κινεζική κυβέρνηση, επικαλούμενη έναν εμπειρογνώμονα, ανέφερε ότι η εντολή «αντανακλά την ανησυχία της Ουάσιγκτον για τον τεχνολογικό ανταγωνισμό με την Κίνα», καθώς εκδόθηκε χωρίς πειστική αιτιολόγηση.

Η Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις ΗΠΑ

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών από την πλευρά του υποστηρίζει ότι η συμφωνία δεν κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γνωστή ως CFIUS, γεγονός που οδήγησε σε επανεξέταση από την ομάδα μη κοινοποιημένων συναλλαγών της.

«Η CFIUS εντόπισε έναν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια που προκύπτει από τη συναλλαγή σχετικά με την πιθανή πρόσβαση στην πνευματική ιδιοκτησία, την αποκλειστική τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη της EMCORE», δήλωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Η HieFo διατάχθηκε να εκχωρήσει όλα τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία εντός 180 ημερών και να περιορίσει αμέσως την πρόσβαση στις τεχνικές πληροφορίες της Emcore.

Η HieFo

Η HieFo ιδρύθηκε από τους Genzao Zhang και Harry Moore μέσω της εξαγοράς από τη διοίκηση των περιουσιακών στοιχείων της Emcore που σχετίζονται με την κατασκευή πλακιδίων και τσιπ. Και οι δύο ιδρυτές αναφέρουν στο LinkedIn ότι η ημερομηνία έναρξης της εργασίας τους στην HieFo είναι ο Μάιος του 2024, όταν ολοκληρώθηκε η εξαγορά.

Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι είχε κληρονομήσει περισσότερα από 40 χρόνια καινοτομίας στον τομέα της οπτοηλεκτρονικής στην κατασκευή τσιπ φωσφιδίου ινδίου.

Η Emcore κατασκευάζει εξοπλισμό πλοήγησης, όπως γυροσκόπια και αισθητήρες που χρησιμοποιούνται σε εμπορικές, βιομηχανικές και αμυντικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων αυτόνομων συστημάτων πλοήγησης και οπλικών συστημάτων, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Η εταιρεία διαγράφηκε από το Nasdaq στις αρχές του 2025 μετά τη συγχώνευσή της με την αεροδιαστημική εταιρεία Velocity One LP τον Νοέμβριο του 2024.

Πηγή: ot.gr

