Ο Τραμπ προσκάλεσε την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας στον Λευκό Οίκο
Την άνοιξη αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ταξίδι της Σανάε Τακαΐτσι στην Ουάσιγκτον, έπειτα από την επίσημη πρόσκληση που της απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ.
- Το Ριάντ καλεί σε διάλογο μετά τους βομβαρδισμούς κατά των αυτονομιστών
- Δύο μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στη διάρκεια συναυλίας
- Τουλάχιστον 2 νεκροί από τον σεισμό στο Μεξικό - Καταστράφηκαν σπίτια
- Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε χθες Παρασκευή το βράδυ την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον, κάτι που αναμένεται να γίνει την άνοιξη, ανακοίνωσε η ιαπωνική διπλωματία (στη φωτογραφία από βίντεο του Reuters, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Τακαΐτσι κατά την πρόσφατη επίσκεψη του αμερικανού προέδρου στην Ιαπωνία).
Κατά τη διάρκεια 25λεπτης συνδιάλεξής τους, η κ. Τακαΐτσι και ο κ. Τραμπ εξέφρασαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη διμερή συνεργασία, κυρίως στα πεδία της οικονομίας και της ασφάλειας, σημείωσε το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Τακαΐτσι και Τραμπ αντάλλαξαν απόψεις «για την περιφέρεια του Ινδο-Ειρηνικού»
Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προσκάλεσε εξάλλου την επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης να τον επισκεφθεί στις ΗΠΑ και «οι δυο ηγέτες συμφώνησαν να συντονίσουν πιο λεπτομερώς αυτήν την επίσκεψη (…) την άνοιξη».
Η κ. Τακαΐτσι και ο κ. Τραμπ αντάλλαξαν απόψεις «για την περιφέρεια του Ινδο-Ειρηνικού και επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ στο τρέχον διεθνές περιβάλλον», πάντα σύμφωνα με το Τόκιο.
Η πρόσκληση αυτή ανακοινώνεται καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίζει να επισκεφθεί την Κίνα τον Απρίλιο, με φόντο τη συνεχιζόμενη διπλωματική διένεξη ανάμεσα στο Τόκιο και στο Πεκίνο τους τελευταίους δυο μήνες.
«Εντάσεις» στην περιοχή
Η σχέση ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομίες της Ασίας οξύνθηκαν αφού η επικεφαλής της ιαπωνικής κυβέρνησης, που εξελέγη τον Οκτώβριο, άφησε να εννοηθεί στις αρχές Νοεμβρίου πως το Τόκιο θα επενέβαινε στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της Ταϊβάν, νήσο που η Κίνα θεωρεί επαρχία της.
Η Wall Street Journal ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, τον Νοέμβριο, ο κ. Τραμπ είχε συμβουλέψει την κ. Τακαΐτσι να μην προκαλεί την Κίνα για το ζήτημα της κυριαρχίας της Ταϊβάν. Το Τόκιο διέψευσε την πληροφορία αυτή.
Τη Δευτέρα και την Τρίτη, η Κίνα ανέπτυξε δεκάδες στρατιωτικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία και διεξήγαγε γυμνάσια ευρείας κλίμακας, το σενάριο των οποίων προέβλεπε τον αποκλεισμό των λιμανιών της Ταϊβάν.
Το Τόκιο έκρινε την Τετάρτη ότι τα γυμνάσια αυτά επέτειναν «τις εντάσεις» στην περιοχή και σημείωσε ότι εξέφρασε «τις ανησυχίες» του στο Πεκίνο.
Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, κάλεσε την κινεζική κυβέρνηση να «σταματήσει τη στρατιωτική πίεσή της στην Ταϊβάν και την κατηγόρησε πως «κλιμακώνει ανώφελα τις εντάσεις» στην περιφέρεια.
Πηγή: ΑΠΕ
- Με τζίρο 8 δισ. στη Ρουμανία οι Ελληνικές επιχειρήσεις
- Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, ο πρώην της Μπάρι Κίογκαν και η «τσουχτερή» ανάρτηση της Πρωτοχρονιάς
- Love lessons: Τέσσερα μυστικά που κρατάνε «ζωντανή» τη σχέση
- Το Avatar: Fire and Ash πλησιάζει το 1 δισ. δολάρια στο box office χωρίς να ιδρώσει
- Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις
- Θες να σε πληρώνουν για να μένεις στην Ευρώπη; Αυτά είναι τα μέρη για σένα
- Εκπτώσεις-ρεκόρ στα είδη πολυτελείας το 2025 – Πώς οι αυξήσεις τιμών γύρισαν μπούμερανγκ
- ΚΕΠΕ: Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να κρατήσει η Ελλάδα «ανοιχτό» το δρόμο προς τη σύγκλιση με την Ευρώπη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις