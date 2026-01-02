Νέα σελίδα για το λαογραφικό μουσείο του δήμου Ορεστιάδας

Σε νέα τροχιά ανάπτυξης μπαίνει το λαογραφικό μουσείο της Ορεστιάδας στο οποίο δρομολογείται η ψηφιοποίηση του.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας, ολοκληρώθηκε η ένταξη της Πράξης «Ψηφιοποίηση – Τεκμηρίωση υλικού Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου Ορεστιάδας, δημιουργία εφαρμογών», συνολικού προϋπολογισμού 307.048,80 ευρώ, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Ορεστιάδας, ενταγμένο στο ΕΣΠΑ Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 2021 – 2027 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου με σύγχρονα εργαλεία, ώστε η Ορεστιάδα να ενισχύσει τον ρόλο της ως πόλο έλξης για κατοίκους και επισκέπτες. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εγκατάσταση καινοτόμων ψηφιακών και διαδραστικών εφαρμογών στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείου Νέας Ορεστιάδας και περιφέρειας, καθώς και εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές.

Ειδικότερα, προβλέπονται:

Ολογραφικές διαδραστικές μορφές παλαιών κατοίκων,

Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας και παρουσίασης παραδοσιακών φορεσιών,

Διαδραστικές εφαρμογές για τα παραδοσιακά επαγγέλματα,

Ψηφιακή αρχειοθήκη εγγράφων και έντυπου αρχειακού υλικού,

Διαδραστικά κάδρα που αφηγούνται την ιστορία της Ορεστιάδας

Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα με διαδραστικά αγάλματα, ιστορικές φωτογραφίες του παρελθόντος, «συναντήσεις» με κατοίκους άλλων εποχών και θεατρικά δρώμενα της πόλης.

Στην υπηρεσία του πολιτισμού

Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Αδαμάντιος Παπαδόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «η ένταξη της Πράξης αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην υπηρεσία του πολιτισμού και της ιστορικής μνήμης, ενισχύοντας τον ανοιχτό, σύγχρονο και εξωστρεφή χαρακτήρα της πόλης της Ορεστιάδας μετατρέποντάς την σε σύγχρονο τουριστικό προορισμό».

*πηγή φωτογραφιών, Δήμος Ορεστιάδας