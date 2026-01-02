Νέα γήπεδα τένις στην Ηγουμενίτσα

Σημαντική ενίσχυση των αθλητικών υποδομών της Ηγουμενίτσας δρομολογείται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΤΠΑ ΥΠΑΙΘΑ – Τομέας Αθλητισμού» η πρόταση του Δήμου Ηγουμενίτσας για την κατασκευή δύο νέων γηπέδων τένις και την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 209.989,04 ευρώ.

Η πρόταση αφορά τη συνολική λειτουργική αναβάθμιση της αθλητικής εγκατάστασης του Ομίλου Αντισφαίρισης Ηγουμενίτσας, με στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της προσβασιμότητας των γηπέδων. Κεντρικός άξονας του έργου είναι η αντικατάσταση των φθαρμένων επιφανειών των υφιστάμενων γηπέδων, οι οποίες σύμφωνα με όσα επισημαίνει η ανακοίνωση του δήμου Ηγουμενίτσας, δεν πληρούν πλέον τις απαραίτητες προδιαγραφές για ασφαλή χρήση, καθώς και η κατασκευή από την αρχή δύο νέων γηπέδων αντισφαίρισης.

Νέος χλοοτάπητας

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αποξήλωση του παλαιού συνθετικού χλοοτάπητα και τον έλεγχο και τη διαμόρφωση της υφιστάμενης βάσης σε δύο υπάρχοντα γήπεδα. Παράλληλα, προβλέπεται η τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα τόσο στα δύο υφιστάμενα όσο και στα δύο νέα γήπεδα, καθώς και η προετοιμασία όλων των απαραίτητων υποδομών για την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη λειτουργικότητα των νέων γηπέδων, τα οποία θα εξοπλιστούν με περίφραξη, σύγχρονο φωτισμό μέσω ιστών και προβολέων, στυλοβάτες και δίχτυα τένις, ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους και κατά τις νυχτερινές ώρες. Επιπλέον, νέα δίχτυα θα τοποθετηθούν και σε τρία υφιστάμενα γήπεδα, ενισχύοντας περαιτέρω την ποιότητα των παρεχόμενων υποδομών.

*πηγή φωτογραφίας https://www.facebook.com/digoumenitsa