02.01.2026 | 08:34
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Πώς μας προστατεύει κρυφά ο μεγάλος, κακός λύκος;
Περιβάλλον 02 Ιανουαρίου 2026 | 15:00

Πώς μας προστατεύει κρυφά ο μεγάλος, κακός λύκος;

Μια νέα σειρά ερευνών αποκάλυψε ένα εκπληκτικό εύρημα σχετικά με το πώς ο λύκος βοηθάει τους ανθρώπους να διατηρούνται ασφαλείς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Spotlight

Ο κακός λύκος των παραμυθιών, στην πραγματικότητα, μπορεί να προστατεύσει τον άνθρωπο – έστω και άθελά του…  Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε για τη χαλάρωση των κανόνων προστασίας των λύκων, των οποίων ο αριθμός αυξάνεται στην Ευρώπη, διευκολύνοντας το κυνήγι τους υπό «αυστηρές προϋποθέσεις», ο λύκος μπορεί – με έναν έμμεσο τρόπο – να σώσει ανθρώπινες ζωές.

Στον ίδιο δρόμο βαδίζουν, όμως, και οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ, που στοχεύει να μειώσει την προστασία για τους λύκους.

Ο Τομ Γκέιμπλ, βιολόγος λύκων από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, περιέγραψε στην Washington Post, πώς μια νέα σειρά ερευνών βοηθά να ξαναγραφεί η ιστορία του μεγάλου, κακού λύκου, με μια αναπάντεχη ανατροπή.

Συνήθως, κάθε ιστορία για τον πρόγονο των αγαπημένων μας σκύλων τελειώνει με αδηφάγους λύκους που σκοτώνουν. Είναι οι κακοί σε παραμύθια όπως η «Κοκκινοσκουφίτσα» και σε παραβολές όπου εμφανίζονται με προβιά σαν να είναι αθώα προβατιάκια. Ωστόσο, μελέτες έχουν βρει ότι οι λύκοι στα Μεσοδυτικά των ΗΠΑ και στον Καναδά, όχι μόνο κρατούν υπό έλεγχο τους πληθυσμούς των ελαφιών, αλλά αλλάζουν επίσης τη συμπεριφορά των ελαφιών με τρόπους που βοηθούν στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και σώζουν ανθρώπινες ζωές!

Ανακαλύψεις όπως αυτή προσθέτουν νέες διαστάσεις στην κατανόησή μας για το τι χάνουμε όταν δεν εμποδίζουμε ή και βοηθάμε την εξάλειψη ειδών. Η διεπιστημονική εργασία που συνδέει την οικολογία και την οικονομία αποκαλύπτει κρυμμένους τρόπους με τους οποίους είδη όπως οι βάτραχοι, οι γύπες και οι νυχτερίδες βοηθούν την ανθρωπότητα. Κάτι τέτοιο ισχύει, σε ένα βαθμό, και με τον λύκο.

Η παρακμή και η αναβίωση του γκρίζου λύκου

Πριν ο λύκος αρχίσει να φοβίζει τους ανθρώπους, τον τιμούσαν. Οι ιθαγενείς της Αμερικής έβαλαν τους λύκους στις παραδόσεις τους, με μερικούς ανθρώπους να θεωρούν τους λύκους συγγενείς. Αλλά οι Ευρωπαίοι άποικοι δεν έτρεφαν αγάπη για τα άγρια ​​ζώα, που κυνηγούσαν τα βοοειδή, τους χοίρους και τα πρόβατά τους.

Για αιώνες, πολλοί Αμερικανοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να εξαφανίσουν τους λύκους – τους πυροβόλησαν, τους δηλητηρίασαν, τους έβαλαν φωτιά, τους κυνήγησαν με σκύλους και ξέθαψαν τα κουτάβια τους από τα κρησφύγετα.

«Ήταν σχεδόν καθολικό το γεγονός ότι οι λύκοι θεωρούνταν κακοί», είπε ο Ντέιβιντ Μεχ, βιολόγος του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ, που βοήθησε στη δημιουργία του International Wolf Center, ενός ερευνητικού και εκπαιδευτικού οργανισμού στη Μινεσότα.

Το 1973, όμως, το Κογκρέσο ψήφισε τον Νόμο για τα Απειλούμενα Είδη και, με τη βοήθεια νέων, εθνικών προστατευτικών μέτρων, οι λύκοι άρχισαν μια αργή επιστροφή. Ο Ντόμινικ Πάρκερ περίμενε σε ένα εστιατόριο ξενοδοχείου στο Yellowstone στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όταν οι υπεύθυνοι της άγριας ζωής ετοιμάζονταν να φέρουν λύκους πίσω στο πάρκο για πρώτη φορά μετά από περίπου 70 χρόνια. «Το μέρος έσφυζε από ενθουσιασμό», θυμάται.

Ο Πάρκερ θαύμασε τη μεταμόρφωση που ακολούθησε. Καθώς οι αγέλες λύκων μεγάλωναν, τα κοπάδια των μεγάλων ελαφιών που είχαν κατακλύσει το πάρκο έπεσαν κατακόρυφα. Όχι μόνο οι λύκοι μείωσαν τον αριθμό των ελαφιών, αλλά και η απλή παρουσία των αρπακτικών τούς τρόμαξε από το να βόσκουν νεαρές ιτιές – ένα φαινόμενο που οι οικολόγοι αποκαλούν «τοπίο φόβου». Ωστόσο, πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι αυτή η ανάπαυλα έδωσε στα δέντρα και στην υπόλοιπη οικολογική κοινότητα την ευκαιρία να αναζωογονηθούν.

Έτσι ο Πάρκερ, τώρα περιβαλλοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, αναρωτήθηκε αν κάτι παρόμοιο συνέβαινε στα Μεσοδυτικά, όπου οι αγέλες λύκων είχαν επεκταθεί, πέρα ​​από το προπύργιο τους στη βόρεια Μινεσότα, στο Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν.

Συγκρίνοντας την εξάπλωση των λύκων με τα ρεκόρ συγκρούσεων αυτοκινήτων στο Ουισκόνσιν, ο Πάρκερ και η μεταπτυχιακή του φοιτήτρια τότε, Τζένιφερ Ρέινορ, είδαν κάτι αξιοσημείωτο: Νομό ανά νομό, καθώς οι λύκοι εξαπλώνονται σε όλη την πολιτεία, οι συγκρούσεις αυτοκινήτων με ελάφια μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 24% κατά μέσο όρο.

Στο Ουισκόνσιν, εξακολουθούν να υπάρχουν περίπου 17.000 συγκρούσεις οχημάτων με ελάφια ετησίως. Όμως, η παρουσία λύκων αποφεύγει περίπου 1.100 συγκρούσεις, 43 τραυματισμούς και έναν θάνατο κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον Πάρκερ.

Η πιο προφανής εξήγηση θα ήταν ότι οι λύκοι τρώνε ελάφια και μειώνουν τον αριθμό που μπορεί να πέσουν πάνω στα αυτοκίνητα. Η επανεμφάνιση των λύκων, ωστόσο, δεν φάνηκε να μειώνει τον πληθυσμό των ελαφιών αρκετά, για να εξηγήσει την πλήρη μείωση των συγκρούσεων με αυτοκίνητα. Ο Πάρκερ και η ομάδα του διαπίστωσαν ότι κάτι άλλο συνέβαινε.

«Ντετέκτιβ» λύκων

Ο Γκέιμπλ καταδιώκει λύκους για όλη του την ενήλικη ζωή. Όταν ήταν νεότερος, αυτός και οι φίλοι του πέρασαν τον χειμώνα ακολουθώντας ίχνη λύκων κοντά στην οικογενειακή του καμπίνα στο Οντάριο. Τώρα, κάθε άνοιξη και καλοκαίρι παγιδεύει και ναρκώνει λύκους που περιφέρονται μέσα και γύρω από το Εθνικό Πάρκο Voyageurs, βάζοντας κολάρα GPS στο λαιμό τους για να παρακολουθούν τις κινήσεις τους.

Για τον υπόλοιπο χρόνο, αυτός και η ομάδα του από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα ακολουθούν τα αρπακτικά στα μέρη όπου υπάρχουν ελάφια, κάστορες και άλλα ζώα, για να κατανοήσουν καλύτερα τις κυνηγετικές τους συνήθειες.

Ο Γκέιμπλ συγκρίνει την έρευνά του με το αστυνομικό έργο. Συχνά, ανασκευάζει σκοτωμούς με αποκόμματα αποδεικτικών στοιχείων – λίγη τρίχα, ένα κομμάτι κόκαλο. Οι λύκοι είναι ικανοί να φάνε ένα «ελάφι 90 κιλών σε έξι ώρες», χωρίς καν να αφήσουν σκελετό, είπε.

Η τοποθεσία της «δολοφονίας» που βρήκε στον αυτοκινητόδρομο 53 αυτό τον μήνα ήταν φρέσκια. Διάφορα υπολείμματα ελαφιών εξακολουθούσαν να είναι διάσπαρτα στο σημείο. Στο παγωμένο ποτάμι, μια λίμνη ζεστού αίματος είχε κάνει μια κοιλότητα στον πάγο.

Το ζευγάρι Blood Moon Pack

Κοιτάζοντας τα δεδομένα GPS στο τηλέφωνό του, είδε ότι ένας λύκος με κολάρο από ένα ζευγάρι που παρακολουθούσε – που ονομάστηκε Blood Moon Pack – ήταν εδώ λίγο πριν την ανατολή του ηλίου. Η έλλειψη αίματος ακριβώς δίπλα στο δρόμο, του είπε ότι οι λύκοι κυνηγούσαν κοντά στον αυτοκινητόδρομο.

Το Blood Moon Pack είχε μια δύσκολη περίοδο δύο ετών. Το αρσενικό, με το όνομα Y1T και γνωστό για τις ευδιάκριτες σκούρες ραβδώσεις στο πρόσωπό του, είχε δημιουργήσει μια γέννα κουταβιών με το σύντροφό του την άνοιξη του 2024, αλλά κανένα δεν επέζησε το καλοκαίρι. Στη συνέχεια, τον Ιανουάριο, μια αντίπαλη αγέλη σκότωσε το θηλυκό. Ο Y1T κατάφερε να ξεφύγει. Περιπλανήθηκε και βρήκε μια νέα σύντροφο, μια γυναίκα γνωστή από τους ερευνητές ως Y8L. Το νέο ζεύγος επέλεξε ένα κομμάτι εδάφους κατά μήκος της εθνικής οδού 53.

Αντί να διασχίζουν το δάσος, οι λύκοι σε αυτή την περιοχή θέλουν να περιφέρονται κατά μήκος των αρτηριών που διασχίζουν οι άνθρωποι. Ακολουθούν ασφαλτοστρωμένους δρόμους και χωματόδρομους, καθαρά μονοπάτια κάτω από ηλεκτροφόρα καλώδια και μονοπάτια που χρησιμοποιούνται από snowmobiles, ATV και πεζοπόρους.

Οι λύκοι χρησιμοποιούν δρόμους και μονοπάτια «για τους ίδιους βασικά λόγους για τους οποίους και οι άνθρωποι θα τους χρησιμοποιούσαν», είπε ο Γκέιμπλ. «Επειδή είναι πιο εύκολο να καλύψεις περισσότερο έδαφος, πιο αποτελεσματικά». Μέσω της παρακολούθησης από το GPS και του επιτόπιου ντετέκτιβ του, ο Γκέιμπλ έδειξε ότι οι λύκοι κυνηγούν και σκοτώνουν ελαφάκια με λευκή ουρά πιο κοντά σε δρόμους και άλλα ανθρωπογενή μονοπάτια από ό,τι θα συνέβαινε τυχαία.

Πώς η παρουσία των λύκων οδήγησε σε λιγότερα τροχαία

Στηριζόμενοι στην έρευνα για το κίνημα των λύκων όπως αυτή του Γκέιμπλ, οι οικονομολόγοι Πάρκερ και Ρέινορ ανέπτυξαν μια θεωρία για το γιατί η παρουσία λύκων οδηγούσε σε λιγότερες συγκρούσεις αυτοκινήτων. Τα δεδομένα τους υποδηλώνουν ότι οι συγκρούσεις μειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό, επειδή οι λύκοι απέτρεψαν τα ελάφια από το να κινηθούν κοντά σε δρόμους.
Όπως και στο Yellowstone, οι λύκοι φαινόταν να έχουν δημιουργήσει ένα τοπίο φόβου – αυτή τη φορά, προς όφελος των αυτοκινητιστών.

Οι δύο επιστήμονες υπολογίζουν, μάλιστα, ότι οι λύκοι εξοικονομούν σχεδόν 11 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο στο Ουινσκόνσιν σε λιγότερα τροχαία ατυχήματα – ένα ποσό που είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερο από αυτό που πληρώνει το κράτος σε όσους χάνουν κατοικίδια και ζώα από τους λύκους.

«Η πραγματική πρόκληση είναι ότι οι άνθρωποι που βιώνουν τα οφέλη συχνά δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που βιώνουν το κόστος» των λύκων, είπε ο Ρέινορ. Κάθε προεδρική κυβέρνηση από τον Τζορτζ Μπους και μετά, έχει λάβει μέτρα για να αφαιρέσει τους λύκους από τη λίστα των απειλούμενων ειδών, ενώ οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν επανειλημμένα μηνύσει τους κυβερνώντες για να επαναφέρουν τα αρπακτικά στη λίστα – συχνά, σημειώνοντας ότι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον έλεγχο των ελαφιών.

Οι οικολόγοι υποστηρίζουν ότι παρόλο που η ανάκτηση του γκρίζου λύκου ήταν μια επιτυχημένη ιστορία, με τους αριθμούς να αυξάνονται σε πάνω από 4.550 στη Μινεσότα, το Ουισκόνσιν και το Μίσιγκαν, εξακολουθεί να ωχριά σε σύγκριση με τα εκατομμύρια που κάποτε περιφέρονταν στη Βόρεια Αμερική. Το κυνήγι λύκων, προσθέτουν, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επόμενη γενιά κουταβιών.

Ο Γκέιμπλ προσπαθεί να μείνει έξω από τη συζήτηση για τους λύκους. Είπε ότι θέλει να προσφέρει ένα παράθυρο στη ζωή τους, ώστε οι άλλοι να αποφασίσουν αν χρειάζονται ακόμα προστασία.

Παρκάροντας σε έναν χιονισμένο δρόμο, έκανε κλικ στα πλάνα από μία από τις κάμερές του, σταματώντας σε μια εγγραφή από μερικές νύχτες νωρίτερα. Οι δύο λύκοι από το Blood Moon Pack μπορούσαν να φανούν να περιπολούν στο δρόμο, επιβεβαιώνοντας εκ νέου ότι διεκδικούσαν την περιοχή όπου τα ελάφια είχαν σκοτωθεί.

Για μια στιγμή στο βίντεο, το ζευγάρι σταμάτησε. Το θηλικό, η Y8L, πήδηξε ψηλά στον αέρα και άρχισε να δαγκώνει ελαφρά τον σύντροφό της, Y1T. «Είναι ένα ζευγάρι αναπαραγωγής», εξήγησε ο Γκέιμπλ. «Παίζουν, φλερτάρουν». Σκοπεύει να ψάξει για τα κουτάβια τους την άνοιξη.

Economy
Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Ευρωζώνη: Δύο μεγάλοι ασθενείς, μία αδύναμη Ευρωζώνη

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων
Πίσω στα ορυκτά; 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων

Οι απαιτήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη για ενέργεια είναι τεράστιες. Στις ΗΠΑ, όπου τα κέντρα δεδομένων «ρουφούν» ηλεκτρισμό, τα εργοστάσια που καίνε ορυκτά καύσιμα επαναλειτουργούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας
Κλιματική πολιτική 31.12.25

Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, γνωστός ως CBAM, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά του 2026. Πώς επηρεάζει τη βιομηχανία, το εμπόριο αλλά και τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς
Χειμερινός καύσωνας 30.12.25

Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς

Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι ο παγκόσμιος μέσος όρος και η Ισλανδία ζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
Περιβάλλον 29.12.25

«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου

Το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας αναπτύσσει κορυφαία υπολογιστικά μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος. Το επιτελείο Τραμπ το χαρακτηρίζει «πληγή κλιματικής κινδυνολογίας»

Σύνταξη
Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025
Χρονολόγιο των καταστροφών 27.12.25

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έχουν κλονίσει την οικονομία. Θα είναι αυτή η ζοφερή κληρονομιά του 2025;

Σύνταξη
2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο
Περιβάλλον 26.12.25

2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνάντησε την πολιτική αδράνεια σε μια χρονιά έντονης κλιματικής κρίσης - Ενώ τα ακραία φαινόμενα σάρωναν τον πλανήτη, οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάστηκαν σκληρά

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων
Αλλαγή δεδομένων 25.12.25

Από το χιόνι, έως τη σοκολάτα – Πώς η κλιματική κρίση «διαγράφει» τα Χριστούγεννα των παιδικών μας χρόνων

Οι χιονοπτώσεις μειώνονται, βασικά συστατικά στα γιορτινά γεύματα σπανίζουν, μέχρι και ο… Ρούντολφ απειλείται: η κλιματική αλλαγή ήδη υπαγορεύει μια νέα «κανονικότητα» (και) για τα Χριστούγεννα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου
Περιβάλλον 22.12.25

Δέκα πέντε χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η Ιαπωνία ξαναβάζει μπρος το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του κόσμου

Παρά τους φόβους των κατοίκων, η Ιαπωνία ποντάρει στην επανεκκίνηση των πυρηνικών αντιδραστήρων για να απεξαρτηθεί απο τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Σύνταξη
Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα
Στο χείλος της εξαφάνισης 22.12.25

Αγνοούμενοι οι τελευταίοι ουρακοτάγκοι του Ταπανούλι μετά τον κυκλώνα στη Σουμάτρα

Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις που σάρωσαν τη Σουμάτα τον Νοέμβριο κατέστρεψαν τη ζούγκλα όπου ζει ο μόνος πληθυσμός ουρακοτάγκων του Ταπανούλι.

Σύνταξη
Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Το αδύναμο σημείο 21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
Πρωτοχρονιά: Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία… – Γιορτές με αιματηρή κατάληξη τα τελευταία 25 χρόνια
Τα τελευταία 25 χρόνια 02.01.26

Όταν το ρεβεγιόν καταλήγει σε τραγωδία... - Παραμονές πρωτοχρονιάς που σημαδεύτηκαν από αιματηρά περιστατικά

Οι γιορτές που συνοδεύουν την Πρωτοχρονιά έχουν σημαδευτεί πολλές φορές από αιματηρά περιστατικά, είτε ατυχήματα είτε επιθέσεις

Σύνταξη
Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση
Προβληματισμός 02.01.26

Καμπανάκι ειδικών για την AI στα σχολεία – Χωρίς κανόνες, μπορεί να απειλήσει τη μάθηση

Η ενσωμάτωση της AI στα σχολεία επιταχύνεται, αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ανεξέλεγκτη χρήση της μπορεί να πλήξει την κριτική σκέψη και να ενισχύσει την παραπληροφόρηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους
«Μαύρη τρύπα» 02.01.26

«Ghost jobs» ή δουλειές που δεν υπάρχουν – Αυξάνονται οι φωνές για την απαγόρευσή τους

Oι εταιρείες δημοσιεύουν ghost jobs για πολλούς λόγους. Κάποιοι, διότι θέλουν να δημιουργήσουν μια «δεξαμενή ταλέντων». Άλλοι για να δώσουν πλαστή εικόνα στην αγορά. Σίγουρα όμως αυτό έχει συνέπειες.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών
Πυρά 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Κακλαμάνης επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής διοικητών των Ανεξάρτητων Αρχών

Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στον πρόεδρο της Βουλής, Νίκητα Κακλαμάνη, λέγοντας πως επιχειρεί να καθοδηγήσει τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικητών στις Ανεξάρτητες Αρχές

Σύνταξη
Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Γιορτή στο Παγκρήτιο: Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το τελετουργικό του Betsson Super Cup

Ολυμπιακός και ΟΦΗ κοντράρονται το απόγευμα του Σαββάτου στο Παγκρήτιο στον τελικό του Betsson Super Cup για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και η ΕΠΟ ανακοίνωσε όλα όσα θα λάβουν χώρα στο ματς-γιορτή του ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»
Πτυχές 02.01.26

Άσλεϊ Τζαντ: «Το να βλέπεις άνδρες να βασανίζουν γυναίκες, δεν μπορεί να θεωρείται διασκέδαση»

«Μέχρι και σήμερα, κάποιοι μου λένε ότι το Το Kiss the Girls είναι η αγαπημένη τους ταινία. Εγώ τους απαντώ, ότι αυτό χρήζει συζήτησης», ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή της, η ηθοποιός Άσλεϊ Τζαντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας
Κοινή επιστολή 02.01.26

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Η έκκληση των συγγενών για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται – Πώς το μπαρ έγινε παγίδα θανάτου
Ασύλληπτη τραγωδία 02.01.26

Κραν Μοντανά: Η έκκληση των συγγενών για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται – Πώς το μπαρ έγινε παγίδα θανάτου

Αγωνία για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη που αγνοείται μετά τη φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά - Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά

Σύνταξη
Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Τένις 02.01.26

Η Σάκκαρη νίκησε την Οσάκα κι επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε 2-0 τη Ναόμι Οσάκα και έκανε το 1-0 για την Ελλάδα στο United Cup και μετά το τέλος του αγώνα επιβεβαίωσε τον αρραβώνα της με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη,

Σύνταξη
Υεμένη: Εχθροπραξίες μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών – Ο στόλος της Σαουδικής Αραβίας στην Αραβική Θάλασσα
Μυρίζει μπαρούτι 02.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών στην Υεμένη - Επτά νεκροί - Το Ριάντ στέλνει τον στόλο στην Αραβική Θάλασσα

Η Υεμένη μπροστά σε νέα κρίση - Συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και αυτονομιστών που στηρίζονται αντίστοιχα από Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος
Θλίψη 02.01.26

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας και επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας, Χρήστος Σαραντόπουλος

Ο Χρήστος Σαραντόπουλος αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας - Ήταν επί 29 συναπτά έτη πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο
Προχωράνε 02.01.26

Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.

Σύνταξη
Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Το Κόπα Άφρικα… ξέχασε τον Ελ Κααμπί: Εκτός καλύτερης ενδεκάδας των ομίλων ο Μαροκινός (pic)

Τι κι αν είναι πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με τα δύο από τα τρία γκολ του να είναι παγκόσμιας κλάσης, τι κι αν παραμιλάει όλος ο πλανήτης για όσα κάνει, οι διοργανωτές του Κόπα Άφρικα... ξέχασαν να βάλουν τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην καλύτερη ενδεκάδα της φάσης των ομίλων!

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής
Κόσμος 02.01.26

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια στιγμή βαθιάς αλλαγής

«Εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών και απρόβλεπτων καταστάσεων, οι επιλογές που κάνουμε τώρα θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ένωσής μας», επισήμανε ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Σύνταξη
Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»
Fizz 02.01.26

Κλούνεϊ-Τραμπ: Μετωπική σύγκρουση για τη γαλλική υπηκοότητα – «Μέτριος τύπος»

Η απόφαση του Τζορτζ Κλούνεϊ να αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα έχει εξελιχθεί σε ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δράμα, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του

Σύνταξη
