Ιανουάριος στην Εθνική Πινακοθήκη: Έκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα

Στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς η Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου προσκαλεί το κοινό να συμμετάσχει σε θεματικές ξεναγήσεις στα έργα της Μόνιμης Συλλογής και στις περιοδικές εκθέσεις της, τόσο στο Κεντρικό Κτήριο όσο και στα Παραρτήματά της, καθώς και στα πλούσια εκπαιδευτικά της προγράμματα.

Επιλέγουμε κάποιες από αυτές και σας τις προτείνουμε:

Εθνική Πινακοθήκη – Κεντρικό Κτήριο

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Η Πινακοθήκη των Συναισθημάτων

Εμπνευσμένο από το παιδικό βιβλίο The Grand Hotel of Feelings της Lidia Brankovic και βασισμένο στις πρακτικές της κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης στο μουσείο, το πρόγραμμα.

Μέσα από την περιήγηση στα έργα της μόνιμης συλλογής του μουσείου, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από τα έργα, ενώ στο εικαστικό εργαστήριο που θα ακολουθήσει θα κληθούν να διαλέξουν το χρώμα που αντιστοιχεί σε κάθε συναίσθημα.

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: 18/01/2026

Ώρα: 12:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο – Μόνιμες Συλλογές

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες 9:00-16:00

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα

Διάρκεια: 90’

Ηλικίες: 4-6 ετών (απαραίτητη η συνοδεία ενήλικα)

Κόστος για τους συνοδούς: 8 €

Μια μαγική νύχτα στο Μουσείο

Το παιδικό εργαστήριο της Εθνικής Πινακοθήκης προσκαλεί τα παιδιά σε μία ξεχωριστή βραδιά όπου, ντυμένα άνετα, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν παραμυθένιες ιστορίες και να δημιουργήσουν ευφάνταστα γούρια για τη νέα χρονιά, εμπνευσμένα από τους πίνακες της μόνιμης συλλογής της Εθνικής Πινακοθήκης, μέσα σε μια μαγική ατμόσφαιρα.

Σχεδίαση: Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ & Φρύνη Καρζή, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Διεξαγωγή: Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, Ώρα 19:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο – Μόνιμη Συλλογή

Ηλικία: 6-12 ετών (απαραίτητη η συνοδεία ενήλικα)

Διάρκεια: 90΄

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 30 άτομα

Κόστος συμμετοχής: 8 €

Μικρά κομμάτια, μεγάλες ιστορίες

Με αφορμή τη νέα περιοδική έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης με τίτλο Νατάσα Μπιζά – Changing Grounds: Συμπληρωματικές Αφηγήσεις στο Αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης, σε επιμέλεια της Ελπινίκης Μεϊντάνη, σας προσκαλούμε σε μία ιδιότυπη «Κοπή Βασιλόπιτας» στον χώρο του μουσείου.

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Χριστίνα Μπότσου, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: Σάββατο 10 Ιανουαρίου, Ώρα 12:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr (Δευτέρα-Παρασκευή) και ώρες 9:00-16:00

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

Διάρκεια: 90’

Ηλικίες: 6-12 ετών (απαραίτητη η συνοδεία ενήλικα)

Κόστος για τους συνοδούς: 8 €

Όταν ο κόσμος γίνεται ουράνιο τόξο

Μ’ ένα εορταστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αφιερωμένο στο χρώμα, το μουσείο υποδέχεται τη Νέα Χρονιά μέσα από το έργο του Παναγιώτη Τέτση.

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

Ξεναγήσεις

Changing Grounds, Συμπληρωματικές αφηγήσεις στο αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης

Ξενάγηση στην έκθεση της Νατάσας Μπιζά, Changing Grounds, Συμπληρωματικές αφηγήσεις στο αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης με την επιμελήτρια της έκθεσης, Ελπινίκη Μεϊντάνη και την καλλιτέχνιδα.

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, Ώρα 19:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο

Είσοδος Ελεύθερη

Francisco Goya, Los Caprichos – Μόνιμη Συλλογή

Η σειρά των 80 χαρακτικών με τίτλο Los Caprichos, η οποία ανήκει στις μόνιμες συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης, αγοράστηκε μαζί με τις υπόλοιπες χαρακτικές σειρές του Francisco Goya το 1961 από τον τότε διευθυντή Μαρίνο Καλλιγά και είναι η πρώτη ̶ η μία από τις δύο (μαζί με τις Ταυρομαχίες) ̶ που εκτέθηκαν όσο ο καλλιτέχνης ήταν εν ζωή.

Ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης: Σάββατα 17, 24 και 31/01/2026, στις 16:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ, Σημείο συνάντησης: Είσοδος της έκθεσης (όροφος -2)

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 15 άτομα

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Γνωρίζοντας τον Παναγιώτη Τέτση – Θεματική Ξενάγηση

Σε συνέχεια του κύκλου των θεματικών ξεναγήσεων θα επισκεφθούμε γωνιές της Ελλάδας και του εξωτερικού μέσα από το βλέμμα του Παναγιώτη Τέτση στην περιοδική έκθεση του μουσείου με τίτλο: Παναγιώτης Τέτσης, Η εμμονή του βλέμματος.

Ημερομηνία: 10 Ιανουαρίου 2026, Ώρα 12:00

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο, Περιοδική Έκθεση (όροφος: -2)

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr

Διάρκεια: 60΄

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

Κόστος συμμετοχής: Εισιτήριο εισόδου

Δυτικοευρωπαϊκή Ζωγραφική – Θεματική Ξενάγηση

Σε συνέχεια του κύκλου των θεματικών ξεναγήσεων θα επισκεφθούμε την πτέρυγα του μουσείου όπου εκτίθενται έργα Δυτικοευρωπαίων καλλιτεχνών από την περίοδο της Αναγέννησης έως τα μέσα του 20ού αιώνα.

Ημερομηνία: 17 Ιανουαρίου 2026, Ώρα 12:00

Διάρκεια: 60΄

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr

Κόστος συμμετοχής: Εισιτήριο εισόδου

Παναγιώτης Τέτσης, Η εμμονή του βλέμματος

Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Παναγιώτη Τέτση, η Εθνική Πινακοθήκη παρουσιάζει μεγάλη αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στο έργο του.

Επιμέλεια: Έφη Αγαθονίκου, Διευθύντρια Συλλογών, Καλλιτεχνικού και Μουσειολογικού Προγραμματισμού της ΕΠΜΑΣ

Ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00

(Δεν απαιτείται κράτηση θέσης)

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ, Σημείο συνάντησης: Είσοδος της έκθεσης, όροφος: -2

Διάρκεια έκθεσης: Απρίλιος 2025 – Ιανουάριος 2026

Χάρτινες Εικόνες – Οι Απαρχές της Ελληνικής Χαρακτικής

Ξενάγηση από την επιμελήτρια της έκθεσης: Κυριακές 18 και 25 Ιανουαρίου στις 16:00.

Χώρος: Κεντρικό Κτήριο ΕΠΜΑΣ, Σημείο συνάντησης: Στην είσοδο του πρώτου ορόφου

Κρατήσεις: edu.episkepseis@nationalgallery.gr

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα

Διάρκεια έκθεσης: 25 Ιουνίου 2025 – 28 Φεβρουαρίου 2026

Εθνική Γλυπτοθήκη

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά

Στη Φάρμα της Τέχνης: Μια Ιστορία για μικρούς και μεγάλους

Στη Γλυπτοθήκη βρίσκεται μια φάρμα αλλιώτικη από τις άλλες. Εκεί, τα ζώα της τέχνης δεν έχουν φωνές· έχουν ιστορίες. Ιστορίες που ξυπνούν μέσα από τη φαντασία και τη δημιουργία.

Μικροί και μεγάλοι θα περιπλανηθούν στη Φάρμα της Τέχνης, θα συναντήσουν τα «ζώα» της και θα γίνουν κι εκείνοι κομμάτι μιας ιστορίας που ζωντανεύει στο φυσικό περιβάλλον του Άλσους.

Σχεδίαση & Διεξαγωγή: Φρύνη Καρζή, Μουσειοπαιδαγωγός της ΕΠΜΑΣ

Ημερομηνία: Κυριακή 18/01/2026

Ώρα: 11:00 (6-12 ετών) (απαραίτητη η συνοδεία ενήλικα)

Χώρος: Εθνική Γλυπτοθήκη – Περιοδική Έκθεση

Διάρκεια: 70’

Κρατήσεις: ekarzi@nationalgallery.gr

Όριο συμμετεχόντων: 25 άτομα

Κόστος συμμετοχής : 8 €