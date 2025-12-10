magazin
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10 Δεκεμβρίου 2025 | 15:30

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Spotlight

Η έκθεση All Eyes on Palestine τιμά 20 Παλαιστίνιους καλλιτέχνες που γεννήθηκαν μεταξύ των δύο Ιντιφάντα και τώρα εργάζονται στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού.

Οι καλλιτέχνες διαπραγματεύονται την πραγματικότητα της κατοχής, της εξορίας και της αντίστασης – απαντώντας στη βία και την εξάλειψη του παλαιστινιακού λαού με πράξεις δημιουργίας.

Μετερχόμενοι ένα ευρύ φάσμα εικαστικών πρακτικών – ζωγραφική, σχέδιο, χαρακτική, κόμικς, εικονογράφηση, φωτογραφία, βίντεο, εγκατάσταση, περφόρμανς και πολυμέσα – οι καλλιτέχνες αυτοί μετατρέπουν το προσωπικό και συλλογικό τραύμα σε πράξεις μαρτυρίας, δημιουργικότητας και πολιτιστικής επιβεβαίωσης.

Zaara Basel / Dear Laila installation

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα - Η Σύγχρονη Τέχνη ως Εργαλείο Αντίστασης

Zaara Basel / Dear Laila installation

Τέχνη και ταυτότητα

Από υπερρεαλιστικές απεικονίσεις της αναγκαστικής μετανάστευσης μέχρι διαδραστικές παραστάσεις που πραγματεύονται τις εμπειρίες των προσφύγων, τα έργα τους μαρτυρούν την ανθεκτικότητα του παλαιστινιακού πολιτισμού σε συνθήκες πολιορκίας και τον ζωτικό ρόλο της τέχνης στη διατήρηση της μνήμης και της ταυτότητας.

Στην επιλογή συμπεριλαμβάνεται ο πολυσχιδής καλλιτέχνης Amer Shomali, συν-σκηνοθέτης του αναγνωρισμένου εικονογραφημένου ντοκιμαντέρ The Wanted 18 και διευθυντής του Παλαιστινιακού Μουσείου στο Birzeit. Ο Shomali εξερευνά την επαναστατική εικονογραφία μέσα από τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο και τα ψηφιακά μέσα.

Ο εικαστικός και καλλιτέχνης πολυμέσων Sharif Waked διερευνά τη μνήμη, την εξουσία και την ταυτότητα μέσω βίντεο, φωτογραφίας και ψηφιακής ζωγραφικής.

Από υπερρεαλιστικές απεικονίσεις της αναγκαστικής μετανάστευσης μέχρι διαδραστικές παραστάσεις που πραγματεύονται τις εμπειρίες των προσφύγων, τα έργα τους μαρτυρούν την ανθεκτικότητα του παλαιστινιακού πολιτισμού σε συνθήκες πολιορκίας

Waked Sharif / Bath time, detail of the video

Η βιωμένη πραγματικότητα των Παλαιστινίων

H Παλαιστίνια-Δανή καλλιτέχνιδα Larissa Sansour συνδυάζει βίντεο, φωτογραφία και εγκατάσταση με αφηγήσεις επιστημονικής φαντασίας για να διαπραγματευτεί την εξορία, το τραύμα και τη συλλογική ταυτότητα. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε την Bayan Abu Nahla, γεννημένη στη νέα χιλιετία, η οποία απεικονίζει μέσα από ποιητικές ακουαρέλες ό,τι έχει απομείνει στα μάτια των επιζώντων, καθώς και τη Malak Mattar, γεννημένη το 1999 και ήδη εμβληματική εικονογράφο και καλλιτέχνιδα της γενιάς της.

Συμμετέχουν επίσης οι (αλφαβητικά): Mahmoud Alhaj, Mahasen Al-Khateeb (εις μνήμην), Shadi Alzaqzouq, Rana Bishara, Doris Hakim, Raed Issa, Monther Jawabreh, Mohammed Joha, Manal Mahamid, Duaa Qishta, Mohammad Saba’aneh, Shada Safadi, Shareef Sarhan, Basel Zaraa και Hani Zurob.

Sharhan Shareef / My Dear Gaza

Συλλογικά, τα έργα τους περιλαμβάνουν ζωγραφική, σχέδιο, εικονογράφηση, εγκατάσταση, γλυπτική, κόμικς, περφόρμανς, φωτογραφία και ψηφιακά μέσα, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα, την ταυτότητα και τη βιωμένη πραγματικότητα των Παλαιστινίων, ενώ παράλληλα μαρτυρούν την ιστορία, την εξορία και την πολιτιστική επιβίωση.

Την έκθεση επιμελείται η Elettra Stamboulis, Ιταλίδα επιμελήτρια με ελληνική καταγωγή, συγγραφέας και πολιτιστική παραγωγός με εκτεταμένη εμπειρία στη σύγχρονη τέχνη, τα κόμικς και τα έργα με κοινωνική αναφορά, με την υποστήριξη της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας και ακτιβίστριας Δανάης Στράτου, προέδρου του Κέντρου για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό – mέta, γνωστής για τις μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις που διερευνούν θέματα σχετικά με τη φύση, τη μετανάστευση, την αστικοποίηση και τις κοινωνικοπολιτικές εντάσεις, καθώς και της Doris Hakim, Ελληνο-Παλαιστίνιας καλλιτέχνιδας, της οποίας το έργο διερευνά τα σύνορα, την ταυτότητα και τις διασταυρώσεις της προσωπικής και συλλογικής μνήμης. «Η παλαιστινιακή τέχνη υπάρχει», λέει η Stamboulis. «Τώρα ήρθε η ώρα να υπάρξει και η Παλαιστίνη».

Waked Sharif / Bath time, detail of the video

Waked Sharif / Bath time, detail of the video

Larissa Sansour / Jerusalem Floor

Ανθρωπιστική κρίση και βία

Η επιμελητική ομάδα έχει επιλέξει έργα που αποκαλύπτουν την ποιητική διαύγεια και την πολιτική στράτευση διαφορετικών γενεών Παλαιστίνιων καλλιτεχνών. Σε έναν κόσμο όπου οι παλαιστινιακές φωνές συχνά αποσιωπούνται ή περιθωριοποιούνται, η έκθεση All Eyes on Palestine επιβεβαιώνει την ορατότητα που δικαιούνται και την επιρροή τους στη σύγχρονη τέχνη.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ανθρωπιστικές κρίσεις και συνεχιζόμενη βία, το All Eyes on Palestine αποδεικνύει ότι η τέχνη δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή. Η έκθεση αυτή είναι ταυτόχρονα μια πολιτιστική παρέμβαση και μια επείγουσα πράξη μαρτυρίας, παρουσιάζοντας την παλαιστινιακή τέχνη σε όλη την ποικιλομορφία, την καινοτομία και την ανθεκτικότητά της.

Shadi Alzaqzouq / Oil on Canvas

Η έκθεση All Eyes on Palestine φιλοξενείται σε ένα πρόσφατα ανακαινισμένο τριώροφο νεοκλασικό κτήριο που προσέφερε γενναιόδωρα ο Fadi Otaqui, Ιορδανός συλλέκτης παλαιστινιακής καταγωγής και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιανουαρίου 2026. Η Αθήνα αποτελεί την αφετηρία της έκθεσης, που μετά θα ταξιδέψει σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως ενδεικτικά η Ολλανδία και η Ιταλία.

Η έκθεση εμπλουτίζεται από ένα podcast συνεντεύξεων με τους καλλιτέχνες – έναν τρόπο να ακούσουμε τη φωνή τους. Ο δε κατάλογος (ελληνικά & αγγλικά) εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Τόπος.

Ως μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, τα τυχόν έσοδα από τις πωλήσεις έργων θα αποδοθούν εξ ολοκλήρου στους δημιουργούς τους.

Η έκθεση είναι μια συμπαραγωγή του Κέντρου για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό – mέta, ενός ερευνητικού και πολιτιστικού ιδρύματος αφιερωμένου στη διερεύνηση εναλλακτικών στις καπιταλιστικές δομές μέσω της τέχνης και της κριτικής σκέψης, και του DiEM25, του διεθνικού πολιτικού κινήματος για την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικολογική μετάβαση μέσω της πανευρωπαϊκής δράσης.

Quishta Duaa / oil on canvas

Πληροφορίες έκθεσης:

Εγκαίνια και περφόρμανς «Body Rage» της Rana Bishara: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στις 19:00
Διάρκεια έκθεσης: 12 Δεκεμβρίου 2025 – 25 Ιανουαρίου 2026
Διεύθυνση: Καρόρη 15 & Βορέου 4, Αθήνα
Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη 16:00-21:00, Πέμπτη έως Σάββατο 11:00-21:00, Κυριακή 11:00-15:00

Παράλληλες εκδηλώσεις Δεκεμβρίου:

-Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 19:00 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος): «Όταν ο κόσμος κοιμάται».

Ομιλητές/τριες: Φραντζέσκα Αλμπανέζε – νομικός, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Γιάνης Βαρουφάκης –Γραμματέας του ΜέΡΑ25, καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας στο ΕΚΠΑ, Μαλάκ Ματάρ – ζωγράφος, εικονογράφος, Κλεονίκη Αλεξοπούλου – Μέλος Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής Global Sumud Flotilla – March to Gaza, επισκέπτρια Καθηγήτρια τμήματος Οικονομικών ΕΚΠΑ. Συντονίζει η Ναταλί Χατζηαντωνίου, δημοσιογράφος, Εφημερίδα των Συντακτών.

-Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο χώρο της έκθεσης:

11:00: Ξενάγηση στην έκθεση με την επιμελήτρια Ηλέκτρα Σταμπουλή.

19:00: Συζήτηση με τίτλο «Πέρα από την όχθη / Η Τέχνη στην εποχή της γενοκτονίας» με τους καλλιτέχνες Μαλάκ Ματάρ, Ντόρις Χακίμ, Ντουά Κίστα, Σάντι Αλζακζούκ, Ράνα Μπισάρα. Συντονίζει η επιμελήτρια Ηλέκτρα Σταμπουλή.

21.00: DJ set & live music Maya Aghniadis (Flugen) Tarweedat, with Alexis Bolosis (Saxophone) &amp; Omar Abozekry (Ney)

-Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 19:00 στο χώρο της έκθεσης:

Μουσική και ήχοι της Γάζας, για τη Γάζα εκδήλωση με τον Μάκη Σολωμό, μουσικολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Παρίσι 8. Ακολουθεί Μουσική βραδιά με Παλαιστινιακά τραγούδια. Ούτι: Becka Wolfe, Τραγούδι: Nahed Bishara.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Προβιοτικά και πρεβιοτικά: Πόσο καλά γνωρίζετε τις διαφορές τους;

Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη
Δύσκολη μάχη 09.12.25

Άγνωστος πόλεμος Κιέβου-Μόσχας: Ο Ζελένσκι δεν θέλει μόνο εδάφη πίσω, αλλά και έναν… καλλιτέχνη

Το Κίεβο επέλεξε να δώσει την πιο δύσκολη μάχη στο πολιτισμικό «θέατρο επιχειρήσεων»: Να κερδίσει την «πατρότητα» ενός από τους πιο γνωστούς Ρώσους καλλιτέχνες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων
Ιστορία του deco 07.12.25

Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων

Με αφορμή τα 101 χρόνια λειτουργίας της, η SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and a Year. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία των Επιπλώσεων Συρίγος, η έκθεση που θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο ΑΜΑΛΙΑΣ 36, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύνταξη
Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
Μύθος 07.12.25

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια

Σκωπτικός, αστείος, εραστής του χρώματος και του ανελέητου καλοκαιριού, ο θρυλικός Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος Μάρτιν Παρ απαθανάτισε τη Βρετανία με χιούμορ που δαγκώνει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα
Art 05.12.25

Χρόνος, φθορά, αμφισβήτηση, φιλοσοφία: Ο εικαστικός κόσμος της Λυδίας Δαμπασίνα είναι φτιαγμένος από ερωτήματα

Η εικαστικός Λυδία Δαμπασίνα παρουσιάζει τη νέα της έκθεση με τίτλο Red Line, Κόκκινη γραμμή, Ligne rouge. Από τις 13 Δεκεμβρίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Σύνταξη
Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας – «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»
Εγκατάλειψη 04.12.25

Γυναίκες στοιβαγμένες σε φυλακή της Βενεζουέλας - «Περίμεναν σε μια κατάσταση παράλογης αδράνειας»

Στα πορτρέτα της από ένα υπερπλήρες κέντρο κράτησης στη Βενεζουέλα, η Ana María Arévalo Gosen αποτυπώνει την απογοήτευση των γυναικών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους δικηγόρους και τις οικογένειές τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης
Νίκες 03.12.25

Παγκόσμια Ημέρα AμεΑ: Όταν ο παραολυμπιονίκης Ντονάτο Τελέσκα αψήφησε τη βαρύτητα – Πορτφόλιο θέλησης

Ο διάσημος φωτογράφος πορτρέτων Ματία Ζοπελάρο αφηγείται στον The Guardian την ιστορία πίσω από την καλύτερη λήψη του, μέρος μιας ανθολογίας με πορτρέτα ΑμεΑ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»
Σκηνοθετημένα καπρίτσια 03.12.25

«Κάποιος που αγαπάς είναι πιθανώς εργαζόμενος στον τομέα του σεξ και δεν το ξέρεις καν»

Το Belladonna Project είναι μια σειρά φωτογραφιών που απεικονίζει γυναίκες χορεύτριες, πυγμάχους, γιατρίνες και καλλιτέχνιδες που εργάζονται επίσης στον τομέα του σεξ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της
The Dream 03.12.25

Η «πληγή» που ζωγράφισε η Φρίντα Κάλο – Πώς ένας χαμένος έρωτας γέννησε το πιο ακριβό έργο της

Το The Dream (The Bed) της Φρίντα Κάλο έγινε το ακριβότερο έργο γυναίκας καλλιτέχνιδας, πουλώντας για 54,66 εκατ. δολάρια — όμως πίσω από το ρεκόρ κρύβεται ένας έρωτας που κατέρρευσε και ένας πίνακας που φυγαδεύτηκε σαν μυστικό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;
Cecco del Caravaggio 29.11.25

Επιθυμία, βία και η σκιά ενός αινιγματικού δεσμού: Ποιος ήταν ο θεός του έρωτα με τα μαύρα φτερά στο πίνακα του Καραβάτζιο;

Ένα πρόσωπο που επανέρχεται από πίνακα σε πίνακα, ένας δεσμός που προκαλεί αιώνες μετά, κι ένας ζωγράφος που άντλησε από την «αμαρτία» της Ρώμης το πιο ανθρώπινο σκοτάδι της τέχνης του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»
«Ο τρόμος του πολέμου» 28.11.25

Ποιος τράβηξε πραγματικά την ανατριχιαστική φωτογραφία του «κοριτσιού της Ναπάλμ;»

Ένα αμφιλεγόμενο ντοκιμαντέρ του Netflix ακολουθεί μια έρευνα για την αλήθεια πίσω από μια από τις πιο σημαντικές φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί ποτέ σε καιρό πολέμου, την ανατριχιαστική εικόνα του «κοριτσιού της Ναπάλμ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 
Οικογενειακή υπόθεση 26.11.25

Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 

Ένα έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ που παρέμενε εντελώς άγνωστο στο ευρύ κοινό και δεν είχε εκτεθεί ποτέ, βγήκε στο «σφυρί» στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική δύναμη των Γάλλων Ιμπρεσιονιστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;
«Αμερικανική αριστεία» 26.11.25

Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;

Οι ΗΠΑ επιλέγουν τον αυτοδίδακτο γλύπτη Άλμα Άλεν για τη Μπιενάλε 2026, μετά από μια ταραχώδη και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία που φωτίζει τις νέες πολιτιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» – Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα
Art 25.11.25

«Σα να με ακρωτηριάζω. Μην με ξαναζητήσεις ποτέ» - Ο χαοτικά παθιασμένος έρωτας της Φρίντα Κάλο και του Ντιέγκο Ριβέρα

Η Φρίντα Κάλο περιέγραψε κάποτε τα δύο σημαντικά ατυχήματα που καθόρισαν τη ζωή της: ένα τροχαίο ατύχημα με λεωφορείο που την άφησε συντριμμένη και καθηλωμένη στο κρεβάτι για έναν χρόνο και τον γάμο της με τον Ντιέγκο Ριβέρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;
«Ντοπαμίνη» 21.11.25

Μπορεί η επαφή με την τέχνη να ανακουφίσει τα άτομα που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον;

Το Rijksmuseum συμμετέχει σε μια νέα επιστημονική έρευνα, η οποία θα εξετάσει ενδελεχώς αν και με ποιον τρόπο η επαφή με την τέχνη μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν διαγνωσθεί με Πάρκινσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εργο της Φρίντα Κάλο γίνεται ο ακριβότερος πίνακας φιλοτεχνημένος από γυναίκα που δημοπρατήθηκε ποτέ
Δημοπρασία 21.11.25

Ρεκόρ 54,66 εκατ. δολαρίων για «Το όνειρο (το κρεβάτι)» της Φρίντα Κάλο

Το έργο El sueño (La cama) [«Το όνειρο (το κρεβάτι)»] της Φρίντα Κάλο πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 54,66 εκατομμυρίων δολαρίων, και έγινε ο ακριβότερος πίνακας που φιλοτεχνήθηκε από γυναίκα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη
Πολιτική 10.12.25

Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη

Το Μαξίμου επιτέθηκε... προκαταβολικά στον Καραμανλή με αφορμή ήπιες δηλώσεις του για αγρότες, αλλά μετά την κριτική του για υποκλοπές και κρίση θεσμών, πήγε σε σιγή και αναδίπλωση. Η παρουσία Καραμανλή, Βενιζέλου, Σαμαρά, Δένδια εκλαμβάνεται ως εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UEFA επιβεβαιώνει ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τη σεζόν 2026-27, ζητώντας από τους συλλόγους πλήρη συμμόρφωση έως την 1η Μαρτίου 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
Κινδυνεύουν χιλιάδες 10.12.25

«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα - Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση

Την ώρα που ήδη υπάρχουν σκηνές κάτω από το νερό, η κακοκαιρία Byron φτάνει στην πολύπαθη Γάζα - Νέες επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
Gagosian 10.12.25

«Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης»: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
Ανακοίνωση ΟΖΟΣΟΕΛ 10.12.25

Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σημαντικές εξελίξεις στο παράνομο εμπόριο στα κατοικίδια, που σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας

Σύνταξη
Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2
Δύσκολος χειμώνας 10.12.25

Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2

Η νέα «σούπερ γρίπη» H3N2 με τον υποκλάδο K εξαπλώνεται ραγδαία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, προκαλώντας πίεση στα νοσοκομεία και αυξημένη ανησυχία στους ειδικούς.

Σύνταξη
Ναπολέων Ζέρβας: Διάθεσις δράσεως και δυναμικότητα
Βίος ταραχώδης 10.12.25

Ναπολέων Ζέρβας: Η γέννηση του ΕΔΕΣ

Ο Ναπολέων Ζέρβας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης των ετών 1941-1944

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
Σε ξενοδοχείο 10.12.25

Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Αστυνομικοί με πολιτικά αιφνιδίασαν τον 17χρονο - τον έναν δράστη της επίθεσης στον Χολαργό - καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει με τον πατέρα του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»
Europa League 10.12.25

Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να εμπιστευτεί τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή αλλά και τον σύλλογο, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Πλζεν.

Σύνταξη
Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Πενσυλβάνια 10.12.25

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Σύνταξη
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Αιτήματα 10.12.25

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Σύνταξη
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύνταξη
Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του
Μίκα Σάικς 10.12.25

Νεκρός ο διάσημος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς μετά από πολλαπλές μαχαιριές – Συνελήφθη ο γιος του για τη δολοφονία του

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος βαρύτονος Τζούμπιλαντ Σάικς βρέθηκε μαχαιρωμένος στο σπίτι του στη Σάντα Μόνικα - υπό κράτηση ο γιος του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο