Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση All Eyes on Palestine τιμά 20 Παλαιστίνιους καλλιτέχνες που γεννήθηκαν μεταξύ των δύο Ιντιφάντα και τώρα εργάζονται στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού.

Οι καλλιτέχνες διαπραγματεύονται την πραγματικότητα της κατοχής, της εξορίας και της αντίστασης – απαντώντας στη βία και την εξάλειψη του παλαιστινιακού λαού με πράξεις δημιουργίας.

Μετερχόμενοι ένα ευρύ φάσμα εικαστικών πρακτικών – ζωγραφική, σχέδιο, χαρακτική, κόμικς, εικονογράφηση, φωτογραφία, βίντεο, εγκατάσταση, περφόρμανς και πολυμέσα – οι καλλιτέχνες αυτοί μετατρέπουν το προσωπικό και συλλογικό τραύμα σε πράξεις μαρτυρίας, δημιουργικότητας και πολιτιστικής επιβεβαίωσης.

Τέχνη και ταυτότητα

Από υπερρεαλιστικές απεικονίσεις της αναγκαστικής μετανάστευσης μέχρι διαδραστικές παραστάσεις που πραγματεύονται τις εμπειρίες των προσφύγων, τα έργα τους μαρτυρούν την ανθεκτικότητα του παλαιστινιακού πολιτισμού σε συνθήκες πολιορκίας και τον ζωτικό ρόλο της τέχνης στη διατήρηση της μνήμης και της ταυτότητας.

Στην επιλογή συμπεριλαμβάνεται ο πολυσχιδής καλλιτέχνης Amer Shomali, συν-σκηνοθέτης του αναγνωρισμένου εικονογραφημένου ντοκιμαντέρ The Wanted 18 και διευθυντής του Παλαιστινιακού Μουσείου στο Birzeit. Ο Shomali εξερευνά την επαναστατική εικονογραφία μέσα από τη ζωγραφική, τον κινηματογράφο και τα ψηφιακά μέσα.

Ο εικαστικός και καλλιτέχνης πολυμέσων Sharif Waked διερευνά τη μνήμη, την εξουσία και την ταυτότητα μέσω βίντεο, φωτογραφίας και ψηφιακής ζωγραφικής.

Η βιωμένη πραγματικότητα των Παλαιστινίων

H Παλαιστίνια-Δανή καλλιτέχνιδα Larissa Sansour συνδυάζει βίντεο, φωτογραφία και εγκατάσταση με αφηγήσεις επιστημονικής φαντασίας για να διαπραγματευτεί την εξορία, το τραύμα και τη συλλογική ταυτότητα. Αξίζει επίσης να αναφέρουμε την Bayan Abu Nahla, γεννημένη στη νέα χιλιετία, η οποία απεικονίζει μέσα από ποιητικές ακουαρέλες ό,τι έχει απομείνει στα μάτια των επιζώντων, καθώς και τη Malak Mattar, γεννημένη το 1999 και ήδη εμβληματική εικονογράφο και καλλιτέχνιδα της γενιάς της.

Συμμετέχουν επίσης οι (αλφαβητικά): Mahmoud Alhaj, Mahasen Al-Khateeb (εις μνήμην), Shadi Alzaqzouq, Rana Bishara, Doris Hakim, Raed Issa, Monther Jawabreh, Mohammed Joha, Manal Mahamid, Duaa Qishta, Mohammad Saba’aneh, Shada Safadi, Shareef Sarhan, Basel Zaraa και Hani Zurob.

Συλλογικά, τα έργα τους περιλαμβάνουν ζωγραφική, σχέδιο, εικονογράφηση, εγκατάσταση, γλυπτική, κόμικς, περφόρμανς, φωτογραφία και ψηφιακά μέσα, αντανακλώντας την ανθεκτικότητα, την ταυτότητα και τη βιωμένη πραγματικότητα των Παλαιστινίων, ενώ παράλληλα μαρτυρούν την ιστορία, την εξορία και την πολιτιστική επιβίωση.

Την έκθεση επιμελείται η Elettra Stamboulis, Ιταλίδα επιμελήτρια με ελληνική καταγωγή, συγγραφέας και πολιτιστική παραγωγός με εκτεταμένη εμπειρία στη σύγχρονη τέχνη, τα κόμικς και τα έργα με κοινωνική αναφορά, με την υποστήριξη της Ελληνίδας καλλιτέχνιδας και ακτιβίστριας Δανάης Στράτου, προέδρου του Κέντρου για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό – mέta, γνωστής για τις μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις που διερευνούν θέματα σχετικά με τη φύση, τη μετανάστευση, την αστικοποίηση και τις κοινωνικοπολιτικές εντάσεις, καθώς και της Doris Hakim, Ελληνο-Παλαιστίνιας καλλιτέχνιδας, της οποίας το έργο διερευνά τα σύνορα, την ταυτότητα και τις διασταυρώσεις της προσωπικής και συλλογικής μνήμης. «Η παλαιστινιακή τέχνη υπάρχει», λέει η Stamboulis. «Τώρα ήρθε η ώρα να υπάρξει και η Παλαιστίνη».

Ανθρωπιστική κρίση και βία

Η επιμελητική ομάδα έχει επιλέξει έργα που αποκαλύπτουν την ποιητική διαύγεια και την πολιτική στράτευση διαφορετικών γενεών Παλαιστίνιων καλλιτεχνών. Σε έναν κόσμο όπου οι παλαιστινιακές φωνές συχνά αποσιωπούνται ή περιθωριοποιούνται, η έκθεση All Eyes on Palestine επιβεβαιώνει την ορατότητα που δικαιούνται και την επιρροή τους στη σύγχρονη τέχνη.

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ανθρωπιστικές κρίσεις και συνεχιζόμενη βία, το All Eyes on Palestine αποδεικνύει ότι η τέχνη δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλή. Η έκθεση αυτή είναι ταυτόχρονα μια πολιτιστική παρέμβαση και μια επείγουσα πράξη μαρτυρίας, παρουσιάζοντας την παλαιστινιακή τέχνη σε όλη την ποικιλομορφία, την καινοτομία και την ανθεκτικότητά της.

Η έκθεση All Eyes on Palestine φιλοξενείται σε ένα πρόσφατα ανακαινισμένο τριώροφο νεοκλασικό κτήριο που προσέφερε γενναιόδωρα ο Fadi Otaqui, Ιορδανός συλλέκτης παλαιστινιακής καταγωγής και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιανουαρίου 2026. Η Αθήνα αποτελεί την αφετηρία της έκθεσης, που μετά θα ταξιδέψει σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως ενδεικτικά η Ολλανδία και η Ιταλία.

Η έκθεση εμπλουτίζεται από ένα podcast συνεντεύξεων με τους καλλιτέχνες – έναν τρόπο να ακούσουμε τη φωνή τους. Ο δε κατάλογος (ελληνικά & αγγλικά) εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο Τόπος.

Ως μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, τα τυχόν έσοδα από τις πωλήσεις έργων θα αποδοθούν εξ ολοκλήρου στους δημιουργούς τους.

Η έκθεση είναι μια συμπαραγωγή του Κέντρου για τον Μετακαπιταλιστικό Πολιτισμό – mέta, ενός ερευνητικού και πολιτιστικού ιδρύματος αφιερωμένου στη διερεύνηση εναλλακτικών στις καπιταλιστικές δομές μέσω της τέχνης και της κριτικής σκέψης, και του DiEM25, του διεθνικού πολιτικού κινήματος για την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικολογική μετάβαση μέσω της πανευρωπαϊκής δράσης.

Πληροφορίες έκθεσης:

Εγκαίνια και περφόρμανς «Body Rage» της Rana Bishara: Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στις 19:00

Διάρκεια έκθεσης: 12 Δεκεμβρίου 2025 – 25 Ιανουαρίου 2026

Διεύθυνση: Καρόρη 15 & Βορέου 4, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη 16:00-21:00, Πέμπτη έως Σάββατο 11:00-21:00, Κυριακή 11:00-15:00

Παράλληλες εκδηλώσεις Δεκεμβρίου:

-Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 19:00 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος): «Όταν ο κόσμος κοιμάται».

Ομιλητές/τριες: Φραντζέσκα Αλμπανέζε – νομικός, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Γιάνης Βαρουφάκης –Γραμματέας του ΜέΡΑ25, καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας στο ΕΚΠΑ, Μαλάκ Ματάρ – ζωγράφος, εικονογράφος, Κλεονίκη Αλεξοπούλου – Μέλος Διεθνούς Συντονιστικής Επιτροπής Global Sumud Flotilla – March to Gaza, επισκέπτρια Καθηγήτρια τμήματος Οικονομικών ΕΚΠΑ. Συντονίζει η Ναταλί Χατζηαντωνίου, δημοσιογράφος, Εφημερίδα των Συντακτών.

-Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στο χώρο της έκθεσης:

11:00: Ξενάγηση στην έκθεση με την επιμελήτρια Ηλέκτρα Σταμπουλή.

19:00: Συζήτηση με τίτλο «Πέρα από την όχθη / Η Τέχνη στην εποχή της γενοκτονίας» με τους καλλιτέχνες Μαλάκ Ματάρ, Ντόρις Χακίμ, Ντουά Κίστα, Σάντι Αλζακζούκ, Ράνα Μπισάρα. Συντονίζει η επιμελήτρια Ηλέκτρα Σταμπουλή.

21.00: DJ set & live music Maya Aghniadis (Flugen) Tarweedat, with Alexis Bolosis (Saxophone) & Omar Abozekry (Ney)

-Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στις 19:00 στο χώρο της έκθεσης:

Μουσική και ήχοι της Γάζας, για τη Γάζα εκδήλωση με τον Μάκη Σολωμό, μουσικολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Παρίσι 8. Ακολουθεί Μουσική βραδιά με Παλαιστινιακά τραγούδια. Ούτι: Becka Wolfe, Τραγούδι: Nahed Bishara.