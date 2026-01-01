newspaper
Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
31.12.2025 | 20:01
Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου από καραμπίνα - Συνελήφθη ο πατέρας του
Εύθραυστη η εκεχειρία στην Ερυθρά Θάλασσα
Διεθνής Οικονομία 01 Ιανουαρίου 2026 | 23:01

Εύθραυστη η εκεχειρία στην Ερυθρά Θάλασσα

Γιατί η παύση πυρός από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα δεν καθησυχάζει τη ναυτιλιακή αγορά

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Η επιστροφή των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα μετά την ανακοινωθείσα παύση των επιθέσεων από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης αναμένεται να επιφέρει νέες αλλαγές στο τοπίο της διεθνούς ναυτιλίας, επηρεάζοντας τόσο τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων όσο και των άλλων ναυτιλιακών κλάδων. Ειδικά στον κλάδο των εμπορευματοκιβωτίων, η προοπτική μιας απότομης κατάρρευσης των ναύλων θεωρείται ιδιαίτερα πιθανή σε περίπτωση που οι ναυτιλιακές εταιρείες δεν λάβουν εγκαίρως μέτρα περιορισμού της προσφερόμενης χωρητικότητας.

Ανοιχτά ζητήματα

Η Xeneta, κορυφαία εταιρεία ανάλυσης δεδομένων ναύλων, προειδοποιεί ότι παρά τις πρόσφατες εξελίξεις δεν υπάρχουν ακόμη σαφή σημάδια άμεσης επιστροφής στα επίπεδα προ της κρίσης, καθώς κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και η ασφάλεια στην περιοχή κάθε άλλο παρά διασφαλισμένη είναι.

Ο επικεφαλής αναλυτής της Xeneta, Peter Sand, τονίζει ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία δεν μπορεί να βασιστεί σε γενικόλογες δηλώσεις των Χούθι περί τερματισμού των επιθέσεων. Οπως σημειώνει, «οι λεπτομέρειες είναι ασαφείς και δεν μπορείτε να βασίσετε την ασφάλεια των πληρωμάτων, των πλοίων και των φορτίων στα λόγια των Χούθι». Πρόκειται για μια προειδοποίηση που αποτυπώνει την πραγματικότητα μιας περιοχής η οποία παραμένει εκτεθειμένη σε στρατιωτικούς κινδύνους και γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο Sand υπογραμμίζει πως οι εταιρείες τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χρειάζονται πολύ ισχυρότερες εγγυήσεις για να επανέλθουν πλήρως στα δρομολόγια μέσω του Σουέζ.

Οι προβλέψεις

Παρά τις σχετικές επιφυλάξεις, έχουν ήδη σημειωθεί περιπτώσεις πλοίων που επέστρεψαν στην Ερυθρά Θάλασσα και στη Διώρυγα του Σουέζ. Μεταξύ αυτών, τα CMA CGM «Zheng He» και «Benjamin Franklin», γεγονός που δείχνει μια συγκρατημένη προσπάθεια ομαλοποίησης.

Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα δείχνουν ότι η κίνηση των εμπορευματοκιβωτίων μέσω της Διώρυγας συνεχίζει να μειώνεται μέσα στο 2025. Ακόμη και αν ο κίνδυνος θεωρηθεί μειωμένος, οι αναλυτές προβλέπουν πως η πλήρης επιστροφή στον φόρτο του 2023 είναι απίθανη στο άμεσο μέλλον.

Το τελευταίο έτος, οι μακρύτερες διαδρομές μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας απορρόφησαν περίπου δύο εκατομμύρια TEU από τη διαθέσιμη παγκόσμια χωρητικότητα, λειτουργώντας ως «φυσικός περιορισμός» των προσφερόμενων χώρων στα πλοία.

Εάν μεγάλες εταιρείες επιστρέψουν μαζικά στη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας, η απελευθέρωση αυτής της χωρητικότητας θα είναι απότομη και θα ασκήσει ισχυρή καθοδική πίεση στα ναύλα. Ηδη οι μέσες τιμές spot από την Απω Ανατολή προς τη Βόρεια Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ έχουν μειωθεί περισσότερο από 50% από τις αρχές του έτους, ενώ ο κλάδος καταγράφει σημαντικές ζημιές.

Η Xeneta εκτιμά ότι οι ναύλοι ενδέχεται να υποχωρήσουν έως και 25% το 2026, ακόμη και αν δεν υπάρξει πλήρης εξομάλυνση των διελεύσεων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ακραία μέτρα

Σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες ενδέχεται να καταφύγουν σε ακραία μέτρα προκειμένου να σταθεροποιήσουν την αγορά: παροπλισμό ή διάλυση πλοίων, μείωση ταχύτητας και ακυρώσεις δρομολογίων.

Τέτοιες πρακτικές έχουν εφαρμοστεί και στο παρελθόν, αλλά η έκταση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος καθιστά πιο πιθανή την ανάγκη συντονισμένων δράσεων.

Στον τομέα των δεξαμενοπλοίων, η αλλαγή πορείας μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας επηρέασε περισσότερο το εμπόριο μεταφοράς καθαρών προϊόντων, δεδομένου ότι τα VLCC που μεταφέρουν αργό πετρέλαιο δεν χρησιμοποιούν έτσι κι αλλιώς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Περισσότερο επηρεάστηκαν τα LR2 – δεξαμενόπλοια χωρητικότητας 105.000 έως 125.000 dwt που μεταφέρουν βενζίνη, ντίζελ και jet fuel σε μεγάλες αποστάσεις –, τα οποία επωφελήθηκαν από την αύξηση των τονομιλίων μέσα στο 2024. Τα μικρότερα LR1 είχαν συγκριτικά μικρότερο μερίδιο στο όφελος, καθώς εξυπηρετούν συντομότερες διαδρομές.

Το 2025 όμως παρατηρείται σταδιακή επιστροφή μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, με περίπου 40% των LR2 να έχουν επανέλθει στη διαδρομή. Η εξέλιξη αυτή έχει μειώσει τη ζήτηση για τα συγκεκριμένα πλοία και δημιουργεί προσδοκίες για αναζωογόνηση της δραστηριότητας των LR1 και των δεξαμενοπλοίων τύπου MR, ειδικά σε ροές από τη Μέση Ανατολή προς τη Μεσόγειο.

Ωστόσο, η αυξημένη παρουσία MR στην περιοχή μπορεί να εξισορροπηθεί από πιθανή μείωση των ροών από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη.

Τα δεξαμενόπλοια

Στην αγορά του αργού πετρελαίου, μια επιστροφή των δεξαμενοπλοίων στη Διώρυγα θα μείωνε την ανάγκη για VLCC στην Ευρώπη, ενισχύοντας τη χρήση των Suezmax.

Αν και οι αναλυτές δεν αναμένουν θεαματικές αλλαγές, προβλέπουν μια μικρή ώθηση στην απασχόληση των Suezmax, στο πλαίσιο μιας συνολικά σταθεροποιημένης αγοράς. Παρά τη φαινομενική σταδιακή βελτίωση, η εικόνα στην Ερυθρά Θάλασσα παραμένει θολή.

Η πλήρης ομαλοποίηση των διελεύσεων απαιτεί όχι μόνο μείωση της έντασης, αλλά και μια αξιόπιστη μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία που να καθησυχάζει τις ναυτιλιακές εταιρείες για την ασφάλεια των πλοίων τους. Χωρίς κάτι τέτοιο, η αβεβαιότητα θα συνεχίσει να πλανάται πάνω από την παγκόσμια ναυτιλία, καθιστώντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες ευάλωτες σε νέες αναταράξεις.

Η AP Moller-Maersk

Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, η απόφαση της AP Moller-Maersk να αρχίσει να εξετάζει την πλήρη επαναφορά των πλοίων της στη Διώρυγα του Σουέζ έχει ιδιαίτερη σημασία.

Δύο χρόνια μετά το σοκ που προκάλεσαν οι επιθέσεις των Χούθι, η δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο φαίνεται να κάνει τα πρώτα της βήματα προς μια κανονικότητα. Η αναδρομολόγηση γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας είχε τεράστιο κόστος, όχι μόνο για τις εταιρείες αλλά και για την Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA), η οποία είδε τα έσοδά της να καταρρέουν.

Για την Αίγυπτο, η επιστροφή των μεγάλων εταιρειών είναι ζωτικής σημασίας, καθώς τα τέλη διέλευσης της Διώρυγας αντιστοιχούν στο 1,5%-2% του ΑΕΠ της χώρας. Πριν από την κρίση, τα ετήσια έσοδα ξεπερνούσαν τα 8,5 δισ. δολάρια, ποσό που μειώθηκε κατά περισσότερο από 50% το 2024.

Η πιθανή επιστροφή της Maersk μπορεί να πυροδοτήσει μια ευρύτερη αναδιάταξη της αγοράς, επηρεάζοντας ναύλους, χωρητικότητα και επιχειρηματικές στρατηγικές.

Ετοιμότητα

Παράλληλα, οι διελεύσεις από τη Διώρυγα παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Clarksons, τον Οκτώβριο καταγράφηκαν 244 εβδομαδιαίες διελεύσεις όλων των τύπων, ενώ τον Νοέμβριο ο αριθμός ανέβηκε στις 269. Αν και οι κινήσεις αυτές απέχουν ακόμη από τις προ κρίσης 500 διελεύσεις την εβδομάδα, δείχνουν μια σταδιακή επαναφορά. Στο ίδιο πλαίσιο, η SCA ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η Διώρυγα είναι πλήρως έτοιμη να υποδεχθεί μεγάλα πλοία, όπως αποδεικνύει η πρόσφατη διέλευση του CMA CGM «Jules Verne». Σημαντικό ενδιαφέρον δείχνει και η ισραηλινή Zim, η οποία επεξεργάζεται σχέδιο επανέναρξης των δρομολογίων μέσω Σουέζ.

ΠΗΓΗ: ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (ΟΤ) – ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

World
Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Goldman Sachs: Έτος σταθερότητας για την παγκόσμια οικονομία το 2026

Ναυτιλία
Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

Ερυθρά Θάλασσα: Αβεβαιότητα για τη ναυτιλία παρά την παύση πυρός

inWellness
inTown
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
Διεθνής Οικονομία 01.01.26

Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς

Ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά– Οι κλάδοι πρωταγωνιστές και τα deals του 2025 που δίνουν τον τόνο για νέα ρεκόρ εξαγορών

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Wall Street: SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO
Wall Street 01.01.26

SpaceX, OpenAI και Anthropic ετοιμάζονται για ιστορικές IPO

Οι τρεις εταιρείες σχεδιάζουν να αντλήσουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, σε ένα κύμα που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την αγορά αρχικών δημοσίων προσφορών και να σημάνει τη μεγαλύτερη κινητοποίηση κεφαλαίων των τελευταίων ετών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης
Τρικυμιώδης μετάβαση 01.01.26

«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης

Η ένταξη στο ευρώ εντείνει τους φόβους για ακόμη υψηλότερο κόστος ζωής στη Βουλγαρία, ενόσω η φτωχή αγροτική χώρα της ΕΕ είναι πρακτικά χωρίς κυβέρνηση και νέο προϋπολογισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)
Τα στοιχεία 01.01.26

Στα χαμηλότερα επίπεδα του 2025 τα επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ (γράφημα)

Οι ΗΠΑ έχουν δει υποτονικές προσλήψεις κατά το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, γεγονός που έχει διαβρώσει τις απόψεις των Αμερικανών για τις προοπτικές απασχόλησής τους

Σύνταξη
Gen Z: Γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο – Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο
Και... τεστ δεξιοτήτων 31.12.25

Η Gen Z γυρνά την πλάτη στο πανεπιστήμιο - Οι 15 πιο ακριβοπληρωμένες δουλειές που δεν απαιτούν πτυχίο

Η Gen Z εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να πρωτοπορήσει στην εναλλακτική μάθηση, ενώ οι εργοδότες προτιμούν τα τεστ δεξιοτήτων από τα βιογραφικά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ
Ινστιτούτο Εργοδοτών 29.12.25

Τι κρατάει χαμηλά την παραγωγικότητα: Οι 10 +1 πληγές που βαθαίνουν το χάσμα ΕΕ-ΗΠΑ

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρώπη παραμένει 38% χαμηλότερη από ό,τι στις ΗΠΑ. Το Ινστιτούτο Ευρωπαίων Εργοδοτών εντοπίζει 10+1 αιτίες πληγές που καθηλώνουν την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026
Κόσμος 02.01.26

Οι εκλογές που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη το 2026

Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν σημαντικές αποφάσεις να λάβουν στις κάλπες το επόμενο έτος. Μια ματιά στις βασικές εκλογικές δοκιμασίες που περιμένουν την ΕΕ – και όχι μόνο – το επόμενο έτος

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν
Κόσμος 02.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από την Κίνα να δείξει «αυτοσυγκράτηση» σε σχέση με την Ταϊβάν

Την πρώτη ημέρα μετά το πέρας της άσκησης - επίδειξης δύναμης και περικύκλωσης της Ταϊβάν, οι ΗΠΑ ζήτησαν από την Κίνα «να σταματήσει την στρατιωτική πίεση που ασκεί στην Ταϊβάν».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025
Κόσμος 02.01.26

Από τον Μασκ μέχρι τον Κίμελ: Οι πιο εκρηκτικές διαμάχες του Τραμπ το 2025

Ολόκληρη η προεδρία του Τραμπ βασίζεται σε δημόσιες διαμάχες. Πρόκειται για έναν πρόεδρο των μέσων ενημέρωσης, του οποίου ο χαρακτήρας δημιουργήθηκε από τα μέσα ενημέρωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά τη Λίβερπουλ την…πάτησε και η Μάντσεστερ Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μετά τη Λίβερπουλ την...πάτησε και η Σίτι (0-0) – Χωρίς γκολ και η Τότεναμ (0-0)

Λίγες ώρες μετά τη γκέλα της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε επίσης «άσφαιρη» κόντρα στη Σάντερλαντ (0-0) και έμεινε στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ – Χωρίς γκολ και το Μπρέντφορντ-Τότεναμ (0-0)

Σύνταξη
Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά
Ανθυγιεινή ατμόσφαιρα 01.01.26

Χάρτης της IQAir δείχνει κάκιστη ποιότητα αέρα στην Αθήνα – Τα τζάκια… πήραν φωτιά

Τετραπλάσια από τα όρια του ΠΟΥ με πολύ επικίνδυνη αύξηση αιωρούμενων σωματιδίων παρατηρείται στην Αθήνα, σοβαρές οι συνέπειες στην υγεία των κατοίκων του Λεκανοπεδίου με την ποιότητα αέρα να θεωρείται «ανθυγιεινή»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά
Κόσμος 01.01.26

Κραν Μοντανά: Φωτογραφία ντοκουμέντο μέσα στο νυχτερινό κλαμπ λίγο πριν ξεσπάσει η φονική πυρκαγιά

Το γαλλικό κανάλι BFMTV δημοσίευσε τη φωτογραφία αναφέροντας ότι την τράβηξε ένας από τους θαμώνες που σώθηκε λίγα λεπτά πριν ξεσπάσει η φωτιά στο νυχτερινό κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Σύνταξη
Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν – Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα [βίντεο]
Μολότοφ και σφαίρες 01.01.26

Στους έξι οι νεκροί από τις διαδηλώσεις στο Ιράν - Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα

Στους 6 έχουν φτάσει οι θάνατοι διαδηλωτών, αστυνομικών και παραστρατιωτικών της Δύναμης Μπασίτζ στις διαδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε όλο το Ιράν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ
Πενθήμερο πένθος 01.01.26 Upd: 23:05

Κραν Μοντανά: Σε γαλλικά νοσοκομεία τραυματίες της πυρκαγιάς – Γάλλοι οι ιδιοκτήτες του μπαρ

Εκτός από τη Γαλλία, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προσφερθεί να παράσχει ιατρική βοήθεια στην Ελβετία, ώστε να αντιμετωπίσει τη σοβαρή αυτή κρίση. Οι πρώτοι απολογισμοί για Γάλλους και Ιταλούς υπηκόους.

Σύνταξη
Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»
On Field 01.01.26

Χαμός στο Χ από οργισμένους οπαδούς της Λίβερπουλ – «Διώξτε τον Σλοτ τώρα»

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών, με πολλούς οπαδούς των πρωταθλητών Αγγλίας να ζητούν την απομάκρυνση του Ολλανδού από τον πάγκο της ομάδας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ

LIVE: Μπρέντφορντ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Τότεναμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης
«Κοιμισμένος Ντόναλντ»; 01.01.26

Τραμπ: Δεν κοιμάμαι σε συνεδριάσεις – Έχω μελανιές επειδή παίρνω μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου, με χαλαρώνει πολύ» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για πολλούς μήνες αποκαλούσε τον Τζο Μπάιντεν ως «Κοιμισμένο Τζο», επειδή κοιμόνταν σε συνεδριάσεις

Σύνταξη
LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025
12 μήνες 01.01.26

Από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον Τσάρλι Κερκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Θάνατοι με αντίκτυπο το 2025

Ένας απολογισμός προσωπικοτήτων που έφυγαν από τη ζωή το 2025. Πολιτικοί, θρησκευτικοί ηγέτες, αλλά και καλλιτέχνες, ο θάνατος των οποίων προκάλεσε αντιδράσεις και αλλαγές. Ή ξύπνησε νοσταλγία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη
70 χρόνια τώρα 01.01.26

Επιχείρηση Santa Tracker – Πώς ο αμερικανικός στρατός παρακολουθεί τον Άη-Βασίλη

Πιλότοι αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών έχουν «αναχαιτίσει» το έλκηθρο του Άη-Βασίλη πολλές φορές. Τα Χριστούγεννα, παραμονή, ο αμερικανικός στρατός έχει αποστολή να παρακολουθεί την πορεία του προς τις καμινάδες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

