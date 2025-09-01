Ερυθρά Θάλασσα: Αναφορές για περιστατικό σε πλοίο στα ανοιχτά της Γιανμπού
Πλοίο ανέφερε «παφλασμό σε κοντινή απόσταση από αγνώστου προέλευσης βλήμα και άκουσε έναν δυνατό κρότο», ενώ βρισκόταν 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της πόλης-λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας.
Yπηρεσίες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας τόνισαν το βράδυ χθες Κυριακή ότι έλαβαν αναφορές για περιστατικό που σημειώθηκε νοτιοδυτικά της πόλης-λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα (εικόνα, επάνω, από το aljazeera.com).
Πλοίο ανέφερε «παφλασμό σε κοντινή απόσταση από αγνώστου προέλευσης βλήμα και άκουσε έναν δυνατό κρότο», τόνισε η βρετανική υπηρεσία UKMTO (United Kingdom Maritime Trade Operations), προσθέτοντας ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και το πλοίο συνέχιζε το ταξίδι του.
UKMTO WARNING 029-25-ATTACK
31 AUG 2025 1730UTChttps://t.co/vMiU6Vsj8c#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/bFgNpOJqSS
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) August 31, 2025
Λίγο μετά την αναφορά της UKMTO, η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, η Ambrey, δήλωσε επίσης ότι έλαβε γνώση ενός συμβάντος 37,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γιανμπού.
Και οι δύο εταιρείες δεν κατονόμασαν ποιος είναι υπεύθυνος για το περιστατικό, με την UKMTO να τονίζει ότι οι αρχές διεξάγουν έρευνα.
Η Γιανμπού είναι μια πόλη-λιμάνι της Σαουδικής Αραβίας που βρίσκεται στις δυτικές ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.
Η δράση των Χούθι
Από το 2023, οι Χούθι της Υεμένης επιτίθενται σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τονίζοντας ότι ενεργούν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας.
Πηγή: ΑΠΕ
