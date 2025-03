Έξι άτομα έχασαν την ζωή τους μετά την βύθιση υποβρυχίου στην Ερυθρά Θάλασσα, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

Μετά την ανάκριση του πληρώματος του υποβρυχίου «Sindbad» (Σεβάχ) από την αιγυπτιακή αστυνομία, δεν έχει προκύψει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του ναυαγίου.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες η βύθιση προήλθε από πρόσκρουση του σκάφους με ύφαλο.

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο τουριστικό θέρετρο της Χουργκάντα κατέγραψε επιβάτης.

Στο βίντεο φαίνεται το τουριστικό υποβρύχιο «Sindbad» να καλύπτεται σταδιακά με νερό με όσους βρίσκονταν στο κατάστρωμα να προσπαθούν να βγουν στη στεριά πριν το υποβρύχιο να βυθιστεί τελείως με τις φωνές να ακούγονται καθαρά στα τελευταία δευτερόλεπτα.

‘Quiet, quiet, quiet!»: video of a sinking bathyscaphe with Russian tourists in Hurghada

The recording shows that the submarine ‘Sinbad’ went underwater in seconds.

Six people died, two of them – children. pic.twitter.com/KBPBgbO5Qi

