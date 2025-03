Δύο παιδιά είναι ανάμεσα στους έξι νεκρούς του ναυαγίου που σημειώθηκε χθες στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς τουριστικό υποβρύχιο βυθίστηκε ανοιχτά της πόλης Χουργκάντα στην Αίγυπτο.

Οι αιγυπτιακές αρχές ανέκριναν το πλήρωμα του υποβρυχίου Sindbad (Σεβάχ) που ναυάγησε χθες στις 10π.μ. (τοπική ώρα) και δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του ναυαγίου. Σύμφωνα όμως με μαρτυρίες η βύθιση προήλθε από πρόσκρουση του σκάφους με ύφαλο.

Το υποβρύχιο είχε 45 επιβάτες εκ των οποίων διασώθηκαν οι 39 όπως και τα πέντε μέλη του πληρώματος. Εννέα είναι οι τραυματίες, οι τέσσερις εκ των οποίων είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Οι επιβάτες – κυρίως Ρώσοι αλλά και Ινδοί, Νορβηγοί και Σουηδοί – επιβιβάστηκαν στο μοιραίο σκάφος για να δουν τους κοραλλιογενείς υφάλους στα ανοιχτά της πόλης Χουργκάντα.

