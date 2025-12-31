Χιονίζει στα ορεινά της χώρας – Σε ποιες περιοχές το «έστρωσε»

Χιονίζει από το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας χωρίς να αναφέρονται για την ώρα ιδιαίτερα προβλήματα.

Τα χιόνια περιορίζονται κυρίως στις πιο ορεινές περιοχές ενώ εντοπίζονται από τη Μαγνησία και νοτιότερα, στην Κεντρική Ελλάδα, στη Χαλκιδική και στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Τσουχτερό κρύο

Τα φαινόμενα είναι πιο έντονα στα ορεινά της Εύβοιας όπου το έχει στρώσει.

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα φαινόμενα σε χωριά όπως ο Άγιος Αθανάσιος, το Κοντοδεσπότι, η Αγία Σοφία και η Γλυφάδα, όπου το χιόνι έχει καλύψει τα πάντα.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για συνέχιση των χιονοπτώσεων κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την αίσθηση του ψύχους.

Συνεργεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων επιχειρούν αδιάκοπα στο οδικό δίκτυο, απομακρύνοντας το χιόνι ώστε να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι.

Οι νύχτες αναμένονται ιδιαίτερα δύσκολες, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, εκτεταμένο παγετό στα βόρεια της χώρας και θυελλώδεις βόρειους ανέμους σε πολλές περιοχές.



Πυκνή χιονόπτωση σημειώνεται και στα Καλάβρυτα.

Στα λευκά έχει ντυθεί και το Άγιο Όρος



Τα χιόνια έφτασαν και στην Αττική όπως στην Πάρνηθα, στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και στο Καπανδρίτι.

Η Τροχαία έκλεισε τη λεωφόρο Πάρνηθος από το καζίνο και πάνω. Νωρίτερα σημειώθηκε πυκνή χιονόπτωση στην Ιπποκράτειο Πολιτεία ενώ χιονίζει και στο Καπανδρίτι.





Με ήλιο και βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται ο καιρός της Πρωτοχρονιάς, ενώ το τσουχτερό κρύο θα υποχωρήσει. Χιονοπτώσεις αναμένονται την Πρωτοχρονιά μόνο σε Λήμνο, Σαμοθράκη και βόρεια Κρήτη.