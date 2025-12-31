Χιονίζει στην Πάρνηθα – Κλειστός ο δρόμος από το καζίνο και πάνω

Χιονίζει στα ορεινά της Αττικής χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα για την ώρα. Στην Πάρνηθα έχει αρχίσει και το στρώνει κυρίως από τα 1000 μέτρα και πάνω.

Για τον λόγο αυτό η Τροχαία αποφάσισε να κλείσει τη λεωφόρο Πάρνηθος από το καζίνο και πάνω.

Νωρίτερα σημειώθηκε πυκνή χιονόπτωση και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία



Επίσης χιονίζει στο Καπανδρίτι όπου το έχει στρώσει όπως φαίνεται και στις εικόνες

