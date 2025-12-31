Χιονίζει στην Πάρνηθα – Κλειστός ο δρόμος από το καζίνο και πάνω
Στα λευκά έχει ντυθεί η Πάρνηθα από τα 1000 μέτρα και πάνω με την Τροχαία να κλείνει τον δρόμο
Χιονίζει στα ορεινά της Αττικής χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα για την ώρα. Στην Πάρνηθα έχει αρχίσει και το στρώνει κυρίως από τα 1000 μέτρα και πάνω.
Για τον λόγο αυτό η Τροχαία αποφάσισε να κλείσει τη λεωφόρο Πάρνηθος από το καζίνο και πάνω.
Νωρίτερα σημειώθηκε πυκνή χιονόπτωση και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία
Επίσης χιονίζει στο Καπανδρίτι όπου το έχει στρώσει όπως φαίνεται και στις εικόνες
Περισσότερο σε λίγο
