newspaper
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Χιονίζει στην Πάρνηθα – Κλειστός ο δρόμος από το καζίνο και πάνω
Ελλάδα 31 Δεκεμβρίου 2025 | 16:05

Χιονίζει στην Πάρνηθα – Κλειστός ο δρόμος από το καζίνο και πάνω

Στα λευκά έχει ντυθεί η Πάρνηθα από τα 1000 μέτρα και πάνω με την Τροχαία να κλείνει τον δρόμο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Spotlight

Χιονίζει στα ορεινά της Αττικής χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα για την ώρα. Στην Πάρνηθα έχει αρχίσει και το στρώνει κυρίως από τα 1000 μέτρα και πάνω.

Για τον λόγο αυτό η Τροχαία αποφάσισε να κλείσει τη λεωφόρο Πάρνηθος από το καζίνο και πάνω.

Νωρίτερα σημειώθηκε πυκνή χιονόπτωση και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία


Επίσης χιονίζει στο Καπανδρίτι όπου το έχει στρώσει όπως φαίνεται και στις εικόνες

Περισσότερο σε λίγο

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Οι μεγάλες εκπλήξεις του 2025: Χρυσός, τεχνολογία και ο… Τραμπ

Αγορές: Οι μεγάλες εκπλήξεις του 2025: Χρυσός, τεχνολογία και ο… Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Ενέργεια: Το «τέλειο» σνακ για υγιή και δραστήριο εγκέφαλο

Economy
Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

inWellness
inTown
Stream newspaper
Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια – Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής
Καταγγέλλουν υπονόμευση 31.12.25

«Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια - Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής

Αποχώρησαν αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια καταγγέλλοντας υπονόμευση του αγώνα. Θα ανασυνταχθούν και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, θα στήσουν νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύνταξη
Κρήτη: «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας
Ελλάδα 31.12.25

«Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» - Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε, δήλωσε ότι ο 19χρονος δεν ακούμπησε την χειροβομβίδα από την έκρηξη της οποίας έχασε τη ζωή του.

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Στον Λευκό Πύργο 31.12.25

Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»

«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου: «Την έβριζε χυδαία» – Τι έλεγε ο γιος στο «Τούνελ»
Ελλάδα 31.12.25

Το μαρτύριο που ζούσε η Ελένη Παπαδοπούλου πριν τη δολοφονία της - «Την έβριζε χυδαία, την κλείδωνε στο σπίτι»

Όσα αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη στο έκτακτο «Φως στο Τούνελ» για τη δολοφονία της Ελένης Παπαδοπούλου - «Μου έλεγε ότι τον εξόργιζε, την έβριζε χυδαία»

Σύνταξη
«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη
Δημόσια Υγεία 31.12.25

«Τα ελληνικά νοσοκομεία καταρρέουν. Κυριολεκτικά» – Ξανά στον ξένο Τύπο η κατάντια του ΕΣΥ του Γεωργιάδη

«Αλίμονο σε όποιον αρρωστήσει στην Ελλάδα», προειδοποιεί η Neue Zürcher Zeitung. «Στα ελληνικά νοσοκομεία κινδυνεύεις να σου πέσει η οροφή στο κεφάλι - κυριολεκτικά», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ. Η κατάρρευση του ΕΣΥ, που για τον Άδωνι Γεωργιάδη κατακρίνει μόνο η «αριστερή μιζέρια», γίνεται ξανά θέμα στον ξένο Τύπο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Συνελήφθη 45χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε ηλικιωμένους και ΑμεΑ εργοδότες της
Πώς τους εντόπιζε 31.12.25

Συνελήφθη 45χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε ηλικιωμένους και ΑμεΑ εργοδότες της

Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οικιακή βοηθός ξεπερνά τα 23.000 ευρώ - Οι αστυνομικοί ανάμεσα στα κλοπιμαία εντόπισαν και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρης: Μεταγραφική σύσκεψη στο προπονητικό κέντρο
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Άρης: Μεταγραφική σύσκεψη στο προπονητικό κέντρο

Συνάντηση ανάμεσα στους Ρέγες, Χιμένεθ και Καρυπίδη προπονητικό κέντρο του Άρη με θέμα την περαιτέρω μεταγραφική ενίσχυση, τις αποδεσμεύσεις, αλλά και το αγωνιστικό τμήμα γενικότερα.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: «Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια – Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής
Καταγγέλλουν υπονόμευση 31.12.25

«Έσπασε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια - Νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής

Αποχώρησαν αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια καταγγέλλοντας υπονόμευση του αγώνα. Θα ανασυνταχθούν και από την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, θα στήσουν νέο μπλόκο στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Σύνταξη
Κρήτη: «Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» – Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας
Ελλάδα 31.12.25

«Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ» - Τι λέει ο δικηγόρος της οικογένειας

Ο δικηγόρος της οικογένειας του νεαρού Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε, δήλωσε ότι ο 19χρονος δεν ακούμπησε την χειροβομβίδα από την έκρηξη της οποίας έχασε τη ζωή του.

Σύνταξη
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»

Χαμός έγινε στην Ιταλία με αφορμή τις φωνές της Λάτσιο που αμφισβητεί το γκολ της Ουντινέζε. Ο αρχιδιαιτητής της Serie A Τζιανλούνα Ρόκι παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή

Βάιος Μπαλάφας
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Στον Λευκό Πύργο 31.12.25

Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»

«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ηλεκτρικά πατίνια: Γιατί αυτή η μορφή μικροκινητικότητας απειλεί την υγεία των νέων – Τι δείχνουν οι έρευνες
Έρευνες 31.12.25

Οι κρυφοί κίνδυνοι πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια - Πώς η μικροκινητικότητα απειλεί την υγεία των νέων

Τα ηλεκτρικά πατίνια υπόσχονται τον πιο εύκολο, «πράσινο» και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, αλλά η μειωμένη φυσική δραστηριότητα που συνεπάγεται η χρήση τους αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο