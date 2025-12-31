newspaper
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
Καιρός: Ποδαρικό με τσουχτερό κρύο θα κάνει το 2026 – Προβλέψεις και για χιονοκαταιγίδες, τι θα γίνει στην Αττική
Ελλάδα 31 Δεκεμβρίου 2025 | 11:37

Καιρός: Ποδαρικό με τσουχτερό κρύο θα κάνει το 2026 – Προβλέψεις και για χιονοκαταιγίδες, τι θα γίνει στην Αττική

Η ψυχρή εισβολή συνοδεύεται από ισχυρούς βοριάδες και χιονοπτώσεις - Πού αναμένονται χιονοκαταιγίδες - Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Στόχοι: Ποια είναι τα μυστικά για να πετύχουν;

Spotlight

Αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας σχεδόν σε όλη τη χώρα, με τους μετεωρολόγους να μιλούν για σύντομη αλλά εντυπωσιακή, ψυχρή εισβολή που συνοδεύεται από ισχυρούς βοριάδες και ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και κατά τόπους σε χαμηλότερα υψόμετρα, τουλάχιστον έως και το πρώτο 24ωρο του νέου έτους. Ο καιρός σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να βελτιωθεί θεαματικά το Σαββατοκύριακο.

Μέχρι τότε θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες.

Καιρός: Τσουχτερό κρύο – Προβλέψεις και για χιονοκαταιγίδες

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το meteo:

–      Τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.

–      Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο, ωστόσο πρόσκαιρα οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και χιονοκαταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Αιγαίο αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα με τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά και σταδιακά θα εξασθενήσουν έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 01/01.

–      Τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς παγετός αναμένεται σε μεγάλος μέρος της ηπειρωτικής χώρας, που θα είναι κατά τόπους ισχυρός κυρίως στα βόρεια.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 14:00-17:00 της Τετάρτης 31/12/2025 και 02:00- 05:00 της Πέμπτης 01/01/2026.

Λαγουβάρδος: Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας

Όπως δήλωσε στο Orange Press Agency ο διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, «την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουμε σε εξέλιξη μία ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, η οποία θα ρίξει τη θερμοκρασία σημαντικά σε όλες τις περιοχές, κυρίως την παραμονή και ανήμερα την Πρωτοχρονιά».

Σχετικά με τα φαινόμενα που αναμένονται σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε ότι «θα έχουμε και κάποια φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια, δηλαδή βροχές και χιόνια ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο όπως στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά και στην Αττική, καθώς και βροχές κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα».

Για την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, η πρόγνωση δείχνει βελτίωση του καιρού αλλά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. «Την Πρωτοχρονιά περιμένουμε σταδιακά ο καιρός να ανοίξει και να παραμείνουν κάποια φαινόμενα μόνο στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε καλό καιρό, με πολύ όμως χαμηλές θερμοκρασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά και προειδοποίησε: «Εκτιμούμε ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς θα δούμε πολύ ισχυρό παγετό κυρίως σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας».

Τι να περιμένουμε στην Αττική, τι θα γίνει με το χιόνι

Ειδικότερα για την Αττική, ο κ. Λαγουβάρδος τόνισε πως «την παραμονή θα έχουμε έναν συννεφιασμένο καιρό, με κατά τόπους χιονόνερο ή και λίγο χιόνι», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν πιστεύουμε ότι τα φαινόμενα θα είναι έντονα, δηλαδή ότι θα προκαλέσουν προβλήματα, απλά θα δημιουργούν έτσι ένα χειμωνιάτικο σκηνικό».

Ερωτηθείς για τα βόρεια προάστια και την Πάρνηθα, επεσήμανε: «Στην Πάρνηθα ήδη χιονίζει ασθενώς. Αλλά θα δούμε στα βουνά έτσι λίγα ασθενή φαινόμενα, στα βόρεια προάστια εκτιμούμε θα δούμε χιονόνερο, ίσως και πού και πού κάποια ασθενή χιονόπτωση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν περιμένουμε να υπάρχει χιονόστρωση».

Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός

Όσο για τη συνέχεια, η κακοκαιρία φαίνεται να υποχωρεί σύντομα. «Αυτό το διήμερο της ψυχρής εισβολής θα αρχίσει σιγά-σιγά να τελειώνει από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο, οπότε με τη στροφή των ανέμων σε νοτιάδες, θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας», κατέληξε ο κ. Λαγουβάρδος.

Θερμοκρασίες κάτω του μηδενός σε αρκετές περιοχές

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Σέλι με -8.2 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 31/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πού χιονίζει

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν ήδη στην Εύβοια. Αυτή την ώρα χιονίζει στα χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων από Στενή προς Στρόπωνες, στην περιοχή του Άγιου και στη Σέττα του Δήμου Ερέτιας.

Χιονοπτώσεις μικρής έντασης Εκδηλώνονται από τα ξημερώματα στην Δυτική Μακεδονία.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

Υδρογονάνθρακες: Στην «πίστα» του upstream από το 2026 και η Ελλάδα

