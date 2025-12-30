newspaper
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;
Κόσμος 30 Δεκεμβρίου 2025 | 16:58

Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;

Το 1998, οι Αμερικανοί κλήθηκαν από τη Gallup να φανταστούν πώς θα είναι η χώρα τους το 2025 — και σήμερα μπορούμε να δούμε πόσο κοντά ή μακριά έπεσαν από την πραγματικότητα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Spotlight

Το 1998, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε μια εντελώς διαφορετική εποχή.

Ο Μπιλ Κλίντον αντιμετώπιζε διαδικασία μομφής, ο «Τιτανικός» θριάμβευε στα Όσκαρ και τα περισσότερα αμερικανικά νοικοκυριά βασίζονταν ακόμη στα σταθερά τηλέφωνα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Gallup και η USA Today πραγματοποίησαν μια δημοσκόπηση που σήμερα μοιάζει σχεδόν προφητική: κάλεσαν 1.055 Αμερικανούς στα σπίτια τους και τους ζήτησαν να προβλέψουν πώς θα είναι η χώρα τους το μακρινό –τότε– έτος 2025.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, με το 2025 πλέον (σχεδόν) πίσω μας, οι απαντήσεις εκείνης της δημοσκόπησης αποτελούν ένα πολύτιμο παράθυρο στο πώς οι άνθρωποι φαντάζονταν το μέλλον τους — και στο πόσο ακριβείς ή άστοχες αποδείχθηκαν αυτές οι προσδοκίες.

Από τον Ομπάμα μέχρι τον Covid-19

Ορισμένες από τις εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αποδείχθηκαν εντυπωσιακά εύστοχες, σύμφωνα με το CNN.

Ήδη από το 1998, η πλειοψηφία των Αμερικανών πίστευε ότι μέχρι το 2025 η χώρα θα είχε εκλέξει έναν μαύρο πρόεδρο. Η εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα το 2008 επιβεβαίωσε αυτή την πρόβλεψη νωρίτερα απ’ ό,τι ίσως περίμεναν πολλοί.

Εξίσου εύστοχη ήταν η εκτίμηση για την κοινωνική αποδοχή των γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες πίστευαν ότι οι γάμοι ομοφυλοφίλων θα είχαν γίνει νόμιμοι και συνηθισμένοι — κάτι που πράγματι συνέβη, σηματοδοτώντας μια βαθιά κοινωνική μεταβολή.

Πηγή: CNN

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η πρόβλεψη για την εμφάνιση μιας «νέας θανατηφόρας ασθένειας». Αν και φυσικά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τις λεπτομέρειες, η πανδημία της Covid-19 έδωσε σε αυτή την εκτίμηση μια ανατριχιαστική ακρίβεια.

Όσα σωστά αμφισβήτησαν

Εξίσου σημαντικές ήταν και οι προβλέψεις που δεν έγιναν — ή μάλλον, οι εξελίξεις που οι Αμερικανοί του 1998 σωστά δεν περίμεναν.

Οι περισσότεροι αμφέβαλαν ότι τα διαστημικά ταξίδια θα ήταν συνηθισμένα για τους απλούς πολίτες μέχρι το 2025. Παρά την πρόοδο της ιδιωτικής διαστημικής βιομηχανίας, η καθημερινή πρόσβαση στο διάστημα παραμένει ακόμη όνειρο.

Παράλληλα, η πλειονότητα δεν πίστευε ότι οι άνθρωποι θα είχαν έρθει σε επαφή με εξωγήινες μορφές ζωής — μια πρόβλεψη που, τουλάχιστον επισήμως, παραμένει σωστή.

Οι προβλέψεις που δεν επαληθεύτηκαν

Ωστόσο, αρκετές από τις προσδοκίες των Αμερικανών αποδείχθηκαν υπεραισιόδοξες.

Περίπου τα δύο τρίτα πίστευαν ότι μέχρι το 2025 η χώρα θα είχε εκλέξει γυναίκα πρόεδρο, κάτι στο οποίο η χώρα ήρθε κοντά στις τελευταίες εκλογές , με την Καμάλα Χάρις να χάνει τελικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πάνω από τους μισούς ανέμεναν ότι θα είχε βρεθεί θεραπεία για τον καρκίνο, ενώ το 61% πίστευε ότι οι άνθρωποι θα ζούσαν συνήθως μέχρι τα 100 χρόνια.

Παρά τις ιατρικές προόδους και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αυτές οι προβλέψεις δεν επιβεβαιώθηκαν στον βαθμό που αναμενόταν.

Η αμερικανική καθημερινότητα

Στον τομέα των κοινωνικών συνηθειών, η πρόβλεψη ότι η χρήση παράνομων ουσιών, όπως η μαριχουάνα και η κοκαΐνη, θα ήταν συνηθισμένη επαληθεύτηκε σε μεγάλο βαθμό.

Η αποποινικοποίηση και η νομιμοποίηση της κάνναβης σε πολλές πολιτείες άλλαξαν ριζικά το τοπίο σε σχέση με το 1998.

Παράλληλα, η εκτίμηση ότι τα περισσότερα καταστήματα θα αντικαθίσταντο από αγορές στο Διαδίκτυο αποδείχθηκε μερικώς σωστή: το ηλεκτρονικό εμπόριο κυριάρχησε, αλλά τα φυσικά καταστήματα δεν εξαφανίστηκαν.

Πηγή: CNN

Κοινωνική απαισιοδοξία

Πέρα από τις συγκεκριμένες εξελίξεις, η δημοσκόπηση του 1998 αποτύπωσε έντονα συναισθήματα απαισιοδοξίας για τη γενικότερη κατεύθυνση της χώρας.

Οι απαντήσεις αποκάλυπταν ανησυχία, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ατομικά δικαιώματα και τις κοινωνικές ανισότητες.

Ενώ το 70% πίστευε ότι η ποιότητα ζωής των πλουσίων θα βελτιωνόταν, οι απόψεις για τη μεσαία τάξη ήταν διχασμένες. Παράλληλα, οι περισσότεροι περίμεναν ότι η ζωή των φτωχών θα επιδεινωνόταν.

Σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούσαν βέβαιο ότι οι Αμερικανοί του μέλλοντος θα είχαν λιγότερη προσωπική ιδιωτικότητα, ενώ το 57% πίστευε ότι θα είχαν και λιγότερη προσωπική ελευθερία.

Οι προβλέψεις για το κοινωνικό περιβάλλον ήταν εξίσου σκοτεινές. Οι περισσότεροι περίμεναν υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας, χειρότερη ποιότητα περιβάλλοντος και χαμηλότερες ηθικές αξίες.

Το 71% δήλωσε ότι στο μέλλον θα ήταν πιο δύσκολο να μεγαλώσουν τα παιδιά ώστε να γίνουν «καλοί άνθρωποι».

Παρά τη γενικευμένη απαισιοδοξία, υπήρχαν και ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις: πολλοί πίστευαν ότι οι φυλετικές σχέσεις θα βελτιώνονταν και ότι η ιατρική περίθαλψη θα γινόταν πιο διαθέσιμη, αν και όχι απαραίτητα πιο προσιτή οικονομικά.

Η ελπίδα για τις ΗΠΑ σε ελεύθερη πτώση

Η Gallup συνεχίζει να διεξάγει δημοσκοπήσεις, φυσικά, αν και με λιγότερη έμφαση στις σταθερές τηλεφωνικές γραμμές. Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε πώς έχει αλλάξει η συνολική αντίληψη των Αμερικανών για τη χώρα τα τελευταία 27 χρόνια.

Το φθινόπωρο του 1998, περίπου το 60% των Αμερικανών δήλωσαν ότι ήταν ικανοποιημένοι με την πορεία των πραγμάτων στις ΗΠΑ. Σήμερα, ο αριθμός αυτός ανέρχεται στο 24%.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μπλάκ τζακ για τις μετοχές των τραπεζών

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μπλάκ τζακ για τις μετοχές των τραπεζών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

Γιορτινό τραπέζι: 5 +1 tips φιλοξενίας που έκαναν οι γιαγιάδες μας…για σίγουρη επιτυχία

World
Τραμπ: «Θέλω πολύ να απολύσω τον Πάουελ»

Τραμπ: «Θέλω πολύ να απολύσω τον Πάουελ»

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται
Κόσμος 30.12.25

«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται

Η ένταση με την Ουκρανία αυξάνεται, καθώς ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας εξαπέλυσε νέες έμμεσες απειλές κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
Κόσμος 30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Τέσσερις λόγοι 30.12.25

Γιατί οι Ρώσοι δεν ξεσηκώθηκαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ερευνήτρια στο King’s College του Λονδίνου εξηγεί τους τέσσερις λόγους που οι Ρώσοι ιθύνοντες απολαμβάνουν της λαϊκής στήριξης, τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ουκρανία – Ρωσία: Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες μετά την ουκρανική επίθεση στο σπίτι του Πούτιν
Δυναμιτίστηκε το κλίμα 30.12.25

Απειλές Κρεμλίνου μετά την «επίθεση σε σπίτι του Πούτιν» - «Θα υπάρξουν διπλωματικές και στρατιωτικές συνέπειες»

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η φερόμενη ουκρανική επίθεση σε σπίτι του Πούτιν θα σκληρύνει τη στάση της Ρωσίας σε μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Λίμα 30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»
«Πολύ μπροστά» 30.12.25

Η προειδοποίηση του Καποδίστρια: «Κάντε γρήγορα, δείτε τι γίνεται στη Βενεζουέλα!»

Ένα από τα σπάνια ηγετικά χαρακτηριστικά του Ιωάννη Καποδίστρια ήταν το πολιτικό του αισθητήριο που έβλεπε γύρω και πάντα μπροστά. Αυτό όμως δεν του το συγχώρεσαν πολλοί «δημοκράτες» εκείνης της εποχής, αλλά και του σήμερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα
Ο άλλος πόλος 30.12.25

Το Τελ Αβίβ πάει Ουάσιγκτον, αλλά η Τεχεράνη έχει πάει ήδη Μόσχα

Αν και η επίσκεψη Αραγτσί πέρασε σχεδόν απαρατήρητη, αποτέλεσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στις ρωσοϊρανικές σχέσεις. Το ζήτημα, όμως, είναι αν μπορεί να συγκριθεί με το αμερικανικό θερμό ενδιαφέρον για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες
Κόσμος 30.12.25

Είναι τελικά κοντά η συμφωνία για την Ουκρανία; Οι δύσκολες πραγματικότητες

Όσο δύσκολα κι αν είναι τα εδαφικά ζητήματα, τα πιο περίπλοκα εμπόδια σε μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία, τα θέτουν όπως εκτιμάται, οι εγγυήσεις ασφαλείας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη
Κόσμος 30.12.25

Axios: Ο Τραμπ πίεσε τον Νετανιάχου να αλλάξει τις πολιτικές του Ισραήλ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Ο Τραμπ και η ομάδα του, σύμφωνα με το Axios, εξέφρασαν ανησυχία για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη και ζήτησαν από τον Νετανιάχου να αποφύγει προκλητικά βήματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Ολυμπιακός: Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν χαρούμενα τα παιδιά στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών (pics)

Αντιπροσωπεία των παικτών της ΠΑΕ Ολυμπιακός επισκέφθηκε το Παιδιατρικό Τμήμα του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και μοίρασε δώρα και κράτησε ομόρφη παρέα στους μικρούς ασθενείς που νοσηλεύονται.

Σύνταξη
Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου
Ελλάδα 30.12.25

Τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη: Το «αντίο» της σχολικής κοινότητας στην δασκάλα του Δημοτικού Κιβερίου

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει τη σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Κιβερίου Αργολίδας, μετά την τραγική απώλεια της δασκάλας Δώρας Καπλάνη, η οποία έχασε τη ζωή της στη χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ – Γνώριζαν για το όργιο παρανομίας
Τι απαντά 30.12.25

Ο Ανεστίδης βγάζει στον τάκο βουλευτή της ΝΔ - Γνώριζε για το όργιο παρανομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης περιέγραψε τον διάλογο για τις παράνομες επιδοτήσεις που είχε με τον βουλευτή της ΝΔ, Θεοφάνη Παπά, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τρία χρόνια γνώριζαν αλλά δεν έκαναν τίποτα.

Σύνταξη
Ευρώπη: Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη – Ώρα για δύσκολες αποφάσεις
Σαθρά θεμέλια 30.12.25

Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη - Ώρα για δύσκολες αποφάσεις

Η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση των γεννήσεων ασκεί πίεση στα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία. Το δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή σύνταξη αρχίζει και ξεθωριάζει και μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Ευρώπης μοιάζει να έχει ενεργοποιηθεί…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται
Κόσμος 30.12.25

«Ο Χάρος έρχεται για τον Ζελένσκι»: Συνεχίζει τις απειλές ο Μεντβέντεφ καθώς η ένταση κλιμακώνεται

Η ένταση με την Ουκρανία αυξάνεται, καθώς ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας εξαπέλυσε νέες έμμεσες απειλές κατά του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών
«Ομαδικός βιασμός» 30.12.25

Τα παιδιά του Sean Combs απαντούν στο Netflix με ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους εν μέσω σοβαρών κατηγοριών

Λίγες εβδομάδες μετά την επιτυχία της σειράς «Sean Combs: The Reckoning» στο Netflix, τα παιδιά του Sean Combs ανακοίνωσαν δικό τους ντοκιμαντέρ για τον πατέρα τους, την ώρα που οι σοβαρές κατηγορίες, οι αγωγές και οι νομικές αντιπαραθέσεις κρατούν την οικογένεια στο επίκεντρο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)
kick boxing 30.12.25

Γιάννης Τσουκαλάς, αυτός είναι ο Έλληνας μαχητής που δέχτηκε βάναυση επίθεση στη Σερβία (vid+pics)

Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι Έλληνας επαγγελματίας μαχητής kickboxing και Professional K-1 Fighter στην κατηγορία των -67 κιλών με αρκετές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;
Κόσμος 30.12.25

Το 2025 η Gen Z τα ‘βαλε με την εξουσία – Τι θα ακολουθήσει;

Το 2025 σημαδεύτηκε από ένα κύμα διαδηλώσεων της Gen Z, καθώς νέοι από την Αφρική έως την Ασία βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν τη διαφθορά, την ανεργία και την κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών, αμφισβητώντας κυβερνήσεις και εδραιωμένες εξουσίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της
Το 'πε και το 'κανε 30.12.25

Η υπόσχεση που έδωσε η Μπριζίτ Μπαρντό στον αποξενωμένο γιο της πριν από τον θάνατό της

Η Γαλλίδα ιέρεια του κινηματογράφου και του στυλ, Μπριζίτ Μπαρντό, είπε κάποτε ότι θα «προτιμούσε να γεννήσει ένα σκυλάκι» όταν ρωτήθηκε για τον γιο της.

Σύνταξη
Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 30.12.25

Πράγματα που αξίζει να γνωρίζεις για το Betsson Super Cup

Το Super Cup επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο ύστερα από 18 ολόκληρα χρόνια, σηματοδοτώντας την αναβίωση ενός θεσμού που στο παρελθόν πρόσφερε σπουδαίες στιγμές και έντονες συγκινήσεις.

Σύνταξη
Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Betsson Super Cup: Ο Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ στον τελικό – Έκανε πίσω ο Λανουά με το VAR

Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ορίστηκε από την ΚΕΔ για τον αγώνα του Betsson Super Cup ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΟΦΗ – Γιατί έκανε πίσω ο Στεφάν Λανουά με τους ρέφερι στο VAR.

Σύνταξη
Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική
Ποδόσφαιρο 30.12.25

Απαίτηση των ομάδων να συνεχιστεί η τηλεκριτική

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ζήτησαν να συνεχιστεί το βίντεο και ο Λανουά απάντησε ότι θα το συζητήσει με τους συνεργάτες του. Απίθανες δικαιολογίες ΕΠΟ, ΚΕΔ για την κακή εικόνα της διαιτησίας

Βάιος Μπαλάφας
Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων
Αυτοδιοίκηση 30.12.25

Κινδύνευσαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα λόγω εισπνοής τοξικών ουσιών σε κάδο απορριμμάτων

Στο νοσοκομείο βρέθηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Χανίων οι οποίοι εισέπνευσαν, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τοξικές ουσίες.

Σύνταξη
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
«Στο υπόσχομαι...» 30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο