Μια έρευνα του 1998 προσπάθησε να προβλέψει το 2025 – Πόσα βγήκαν αληθινά;

Το 1998, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε μια εντελώς διαφορετική εποχή.

Ο Μπιλ Κλίντον αντιμετώπιζε διαδικασία μομφής, ο «Τιτανικός» θριάμβευε στα Όσκαρ και τα περισσότερα αμερικανικά νοικοκυριά βασίζονταν ακόμη στα σταθερά τηλέφωνα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Gallup και η USA Today πραγματοποίησαν μια δημοσκόπηση που σήμερα μοιάζει σχεδόν προφητική: κάλεσαν 1.055 Αμερικανούς στα σπίτια τους και τους ζήτησαν να προβλέψουν πώς θα είναι η χώρα τους το μακρινό –τότε– έτος 2025.

Σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, με το 2025 πλέον (σχεδόν) πίσω μας, οι απαντήσεις εκείνης της δημοσκόπησης αποτελούν ένα πολύτιμο παράθυρο στο πώς οι άνθρωποι φαντάζονταν το μέλλον τους — και στο πόσο ακριβείς ή άστοχες αποδείχθηκαν αυτές οι προσδοκίες.

Από τον Ομπάμα μέχρι τον Covid-19

Ορισμένες από τις εκτιμήσεις των ερωτηθέντων αποδείχθηκαν εντυπωσιακά εύστοχες, σύμφωνα με το CNN.

Ήδη από το 1998, η πλειοψηφία των Αμερικανών πίστευε ότι μέχρι το 2025 η χώρα θα είχε εκλέξει έναν μαύρο πρόεδρο. Η εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα το 2008 επιβεβαίωσε αυτή την πρόβλεψη νωρίτερα απ’ ό,τι ίσως περίμεναν πολλοί.

Εξίσου εύστοχη ήταν η εκτίμηση για την κοινωνική αποδοχή των γάμων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες πίστευαν ότι οι γάμοι ομοφυλοφίλων θα είχαν γίνει νόμιμοι και συνηθισμένοι — κάτι που πράγματι συνέβη, σηματοδοτώντας μια βαθιά κοινωνική μεταβολή.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η πρόβλεψη για την εμφάνιση μιας «νέας θανατηφόρας ασθένειας». Αν και φυσικά κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τις λεπτομέρειες, η πανδημία της Covid-19 έδωσε σε αυτή την εκτίμηση μια ανατριχιαστική ακρίβεια.

Όσα σωστά αμφισβήτησαν

Εξίσου σημαντικές ήταν και οι προβλέψεις που δεν έγιναν — ή μάλλον, οι εξελίξεις που οι Αμερικανοί του 1998 σωστά δεν περίμεναν.

Οι περισσότεροι αμφέβαλαν ότι τα διαστημικά ταξίδια θα ήταν συνηθισμένα για τους απλούς πολίτες μέχρι το 2025. Παρά την πρόοδο της ιδιωτικής διαστημικής βιομηχανίας, η καθημερινή πρόσβαση στο διάστημα παραμένει ακόμη όνειρο.

Παράλληλα, η πλειονότητα δεν πίστευε ότι οι άνθρωποι θα είχαν έρθει σε επαφή με εξωγήινες μορφές ζωής — μια πρόβλεψη που, τουλάχιστον επισήμως, παραμένει σωστή.

History – A 1998 Gallup poll surveyed public opinion regarding anticipated events in 2025. pic.twitter.com/KMiIeWhnu2 — Political Polls (@PpollingNumbers) December 9, 2025

Οι προβλέψεις που δεν επαληθεύτηκαν

Ωστόσο, αρκετές από τις προσδοκίες των Αμερικανών αποδείχθηκαν υπεραισιόδοξες.

Περίπου τα δύο τρίτα πίστευαν ότι μέχρι το 2025 η χώρα θα είχε εκλέξει γυναίκα πρόεδρο, κάτι στο οποίο η χώρα ήρθε κοντά στις τελευταίες εκλογές , με την Καμάλα Χάρις να χάνει τελικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πάνω από τους μισούς ανέμεναν ότι θα είχε βρεθεί θεραπεία για τον καρκίνο, ενώ το 61% πίστευε ότι οι άνθρωποι θα ζούσαν συνήθως μέχρι τα 100 χρόνια.

Παρά τις ιατρικές προόδους και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αυτές οι προβλέψεις δεν επιβεβαιώθηκαν στον βαθμό που αναμενόταν.

Η αμερικανική καθημερινότητα

Στον τομέα των κοινωνικών συνηθειών, η πρόβλεψη ότι η χρήση παράνομων ουσιών, όπως η μαριχουάνα και η κοκαΐνη, θα ήταν συνηθισμένη επαληθεύτηκε σε μεγάλο βαθμό.

Η αποποινικοποίηση και η νομιμοποίηση της κάνναβης σε πολλές πολιτείες άλλαξαν ριζικά το τοπίο σε σχέση με το 1998.

Παράλληλα, η εκτίμηση ότι τα περισσότερα καταστήματα θα αντικαθίσταντο από αγορές στο Διαδίκτυο αποδείχθηκε μερικώς σωστή: το ηλεκτρονικό εμπόριο κυριάρχησε, αλλά τα φυσικά καταστήματα δεν εξαφανίστηκαν.

Κοινωνική απαισιοδοξία

Πέρα από τις συγκεκριμένες εξελίξεις, η δημοσκόπηση του 1998 αποτύπωσε έντονα συναισθήματα απαισιοδοξίας για τη γενικότερη κατεύθυνση της χώρας.

Οι απαντήσεις αποκάλυπταν ανησυχία, κυρίως σε ό,τι αφορά τα ατομικά δικαιώματα και τις κοινωνικές ανισότητες.

Ενώ το 70% πίστευε ότι η ποιότητα ζωής των πλουσίων θα βελτιωνόταν, οι απόψεις για τη μεσαία τάξη ήταν διχασμένες. Παράλληλα, οι περισσότεροι περίμεναν ότι η ζωή των φτωχών θα επιδεινωνόταν.

Σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούσαν βέβαιο ότι οι Αμερικανοί του μέλλοντος θα είχαν λιγότερη προσωπική ιδιωτικότητα, ενώ το 57% πίστευε ότι θα είχαν και λιγότερη προσωπική ελευθερία.

Οι προβλέψεις για το κοινωνικό περιβάλλον ήταν εξίσου σκοτεινές. Οι περισσότεροι περίμεναν υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας, χειρότερη ποιότητα περιβάλλοντος και χαμηλότερες ηθικές αξίες.

Το 71% δήλωσε ότι στο μέλλον θα ήταν πιο δύσκολο να μεγαλώσουν τα παιδιά ώστε να γίνουν «καλοί άνθρωποι».

Παρά τη γενικευμένη απαισιοδοξία, υπήρχαν και ορισμένες φωτεινές εξαιρέσεις: πολλοί πίστευαν ότι οι φυλετικές σχέσεις θα βελτιώνονταν και ότι η ιατρική περίθαλψη θα γινόταν πιο διαθέσιμη, αν και όχι απαραίτητα πιο προσιτή οικονομικά.

Η ελπίδα για τις ΗΠΑ σε ελεύθερη πτώση

Η Gallup συνεχίζει να διεξάγει δημοσκοπήσεις, φυσικά, αν και με λιγότερη έμφαση στις σταθερές τηλεφωνικές γραμμές. Έτσι, μπορούμε να καταλάβουμε πώς έχει αλλάξει η συνολική αντίληψη των Αμερικανών για τη χώρα τα τελευταία 27 χρόνια.

Το φθινόπωρο του 1998, περίπου το 60% των Αμερικανών δήλωσαν ότι ήταν ικανοποιημένοι με την πορεία των πραγμάτων στις ΗΠΑ. Σήμερα, ο αριθμός αυτός ανέρχεται στο 24%.