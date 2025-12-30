Ισραήλ: Δεκάδες μαχητικά παρήγγειλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Boeing για λογαριασμό της ισραηλινής αεροπορίας
Δεκάδες νέα μαχητικά αεροσκάφη F-15IA κόστους σχεδόν 9 δισ. δολαρίων παρήγγειλε το αμερικανικό Πεντάγωνο από την Boeing, για την ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ.
Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε χθες Δευτέρα — λίγη ώρα αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο (Φλόριντα) — την ανάθεση σύμβασης στην Boeing που αφορά πρόγραμμα κατασκευής νέων μαχητικών πολλαπλών ρόλων F-15, προοριζόμενων για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, κόστους σχεδόν 9 δισ. δολαρίων (φωτογραφία του Reuters/Jonathan Ernst, επάνω, από τη συνάντηση Νετανιάχου, αριστερά, Τραμπ, στο Μαρ-α-Λάγκο).
Οι ΗΠΑ παραμένουν επί δεκαετίες ο κυριότερος προμηθευτής όπλων του Ισραήλ
«Η σύμβαση αυτή προβλέπει τον σχεδιασμό, την ολοκλήρωση, τον εφοδιασμό με όργανα, τη δοκιμή, την παραγωγή και την παράδοση 25 νέων F-15IA στην ισραηλινή πολεμική αεροπορία»· αυτή η τελευταία έχει την «επιλογή» (option) για την απόκτηση «άλλων 25», σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου.
Οι ΗΠΑ παραμένουν επί δεκαετίες ο κυριότερος προμηθευτής όπλων του Ισραήλ, του στενότερου συμμάχου τους στη Μέση Ανατολή.
Διαδηλωτές και ακτιβιστές για την παλαιστινιακή υπόθεση και μέλη του κινήματος ειρήνης έχουν απαιτήσει η Ουάσιγκτον να σταματήσει τη χορήγηση στρατιωτικής υποστήριξης στο Ισραήλ, εξαιτίας του καταστροφικού πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.
Μέχρι το 2035
Κάτι τέτοιο όμως δεν εξετάστηκε καν από τις κυβερνήσεις του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ και του του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου, οι παραδόσεις αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2035.
Πηγή: ΑΠΕ
- Ισραήλ: Δεκάδες μαχητικά παρήγγειλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην Boeing για λογαριασμό της ισραηλινής αεροπορίας
